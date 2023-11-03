У Большого театра собрались около 500 человек, чтобы купить билет на «Щелкунчик»

Вечером в пятницу около 500 человек собрались на Театральной площади у Большого театра, сообщает MSK1.ru. 4 ноября там должна начаться продажа билетов на балет «Щелкунчик», лишь после этого они станут доступны онлайн.
На видео телеграм-канала «Осторожно, Москва» видна большая толпа людей, ожидающая открытия касс и своей очереди. MSK1 добавляет, что за обстановкой наблюдают полицейские, рядом со зданием театра стоит автозак.
«Мы стоим даже не за билетом, а за браслетом, который позволяет этот билет выкупить. Перед нами 500 человек, еще после нас человек 100. Говорят, там только 400 браслетов выдают», — рассказала корреспонденту MSK1.RU женщина, которая стоит в очереди.
«Мы здесь с семи вечера, не так давно. Очередь не двигается, пустят только часам к 12. Дадут 400 браслетов на три дня на выбор. На следующие три дня разыгрывается 10 числа. Очередь становится короче только потому, что люди отчаиваются и уходят», — рассказала другая девушка.
Балет Петра Чайковского традиционно возвращается в репертуар Большого в конце года. В этом году «Щелкунчик» будут давать с 23 декабря по 7 января.
Балет обычно становится одним из главных событий празднования Нового года в Москве, отмечают «Известия». На протяжении уже нескольких лет очереди на постановку достигают невероятных масштабов.
По информации их источника, уже с конца октября в сети можно было приобрести место в очереди (тот самый браслет) в кассу по цене от 15 тыс. рублей.