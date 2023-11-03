У Большого театра собрались около 500 человек, чтобы купить билет на «Щелкунчик»

«Мы здесь с семи вечера, не так давно. Очередь не двигается, пустят только часам к 12. Дадут 400 браслетов на три дня на выбор. На следующие три дня разыгрывается 10 числа. Очередь становится короче только потому, что люди отчаиваются и уходят», — рассказала другая девушка.