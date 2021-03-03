Сочи — неожиданно цветущий в гастрономическом плане город. Крабы соседствуют с веган-круассанами, грузинская кухня с итальянской, бары соревнуются в количестве крафта в холодильниках. В окрестностях Сочи не менее увлекательно. «Афиша Daily» представляет умеренно краткий гастрономический гид для тех, кто едет на юг за снегом — или пальмами.

Красная Поляна

Многие места в Красной Поляне и прилегающих горнолыжных курортах рассчитаны на людей, которым некуда деваться с горы. Но все же выбор есть. Правда, если вы не едите мяса, будет сложно — но и с этим можно справиться. Остерегайтесь шведских столов в отелях! Они того не стоят.

«Яблоки печем» Комсомольская линия, 4а

Настолько популярное заведение, что бронировать стол нужно хотя бы за 5 дней . Правда, если персонал заподозрит, что вы можете не прийти, то бронь легко отдадут кому‑то другому. Но побороться стоит — тут сказочно: и внутри, и снаружи. Фишка — в собственной дровяной печи. В ней готовят осьминога в тыкве (990 р. за 100 грамм) и баранью лопатку в каштановом корыте на дубовых вениках (590 р. за 100 грамм). Блюда рассчитаны на компанию, и заказывать их придется за 4–6 часов . Отдельно упомянем соленья собственного производства (490 р.) и камамбер в пепле с малиной. Хорошее место для праздника, свидания и просто вечера в компании гор.

«Шамбала» ПГ «Красная Поляна», Заповедная, 8

Китайский чат, хиппи-вайб, йога, медитации и другие занятия, приличествующие свободным художникам. Половину меню занимает китайский чай (от 6,5 р. до бесконечности). Если разбираетесь, удивитесь разнообразию сортов. Если не очень — обязательно помогут. Вторая половина — сыроедческие и ведические сладости. Есть пирожные на зеленой гречке, из золотого льна, с базиликом, кэробом и всеми полезными для человека ингредиентами (от 260 до 350 р.). Беспроигрышный вариант — пять видов бурфи (90 р. за штуку) и храмовый чизкейк из сгущенки, сметаны и песочного печенья (180 р.). Из относительно серьезной еды есть самосы (от 160 до 195 р. в зависимости от начинки). Это пирожки из песочного теста, почти полностью состоящие из начинки. Если вы уже гуляли по Сочи, они вас вряд ли удивят: их готовит только один человек в городе, и они встречаются почти во всех кафе без кухни.

Pandan Поляна 960, Горная, 4

Паназиатский ресторан, умещающий вьетнамскую, тайскую, японскую и китайскую кухню. Скорее всего, это единственное место на курорте «Красная Поляна», где вегетарианцы могут съесть что‑то кроме картошки фри. Набор, правда, ограниченный: мисо-суп с тофу (490 р.), рис с яйцом (250 р.). битые огурцы (250 р.) и спринг-роллы с овощами (530 р.). Для остальных групп население раздолье. Есть нэмы с угрем, свининой и креветками (530–630 р.), утка с кули-маракуйя (730 р.), морской волк в китайском стиле (870 р). Десерт в меню пока один: запеченный боул с фисташковым кремом (500 р.). Боулы с морскими обитателями стоят от 430 до 650 р. в зависимости от экзотичности. Том-ям и фо-бо, конечно, тоже в наличии. Тут не так много места, но пространство выстроено так, что никто никому не мешает . Если все столики заняты, могут посадить за каменный общий стол на 10 человек: из‑за него видна местная архитектура и все гости (впрочем, вы тоже всем видны). Зато тут легко помещаются мамы с колясками — а это сразу +100 баллов Гриффиндору.

«Груша» ГК «Роза Хутор», плато 1170, Медовея, 8/1

Казалось бы, главного героя «Груши» вычислить просто, но не тут-то было! Груша тут встречается в нескольких блюдах. Это хачапури с грушей и голубым сыром (690 р.), грушевый мусс (450 р.) и грушевый пирог с шоколадом и пломбиром (490 р.). Но тут в целом очень неплохо: есть алтайские грузди сухого посола (490 р.), борщ (590 р.), бургеры, устрицы и другие блюда, поднимающие уровень тепла и энергии в горнолыжниках. Лимонады тут делают сами из груши и сладких абхазских мандаринов. Есть затейливые горячие напитки — грог с ромом и яблочной основой (400 р.) или малиново-ибмирный микс с ромом (490 р.). А еще есть грушевый и черносмородиновый сидры (160–260 р. в зависимости от объема). Внимательно смотрите на коктейльную карту: она многое скрывает , в том числе кедровуху и другие хитрые настойки (350–400 р.).

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Red Fox ГК «Роза Хутор», наб. Лаванда, 3

Фэнси-бар с обширным ассортиментом мяса — возможно, это то, ради чего мы едем в Красную Поляну, а не в Швейцарию. В меню есть все необходимое: домашняя паста с крабом, колдуны с боровиками и пошехонским сыром, тар-тар из горной форели и трюфельное мороженое с хурмой и сельдереем. Мы, конечно, шутим: вообще-то это приятное место, чтобы спастись от рутины и попробовать что‑то особенное. Меню продумывал Владимир Мухин , и получилось очень нарядно и продуманно. Как водится вокруг Черного моря, тут есть аквариум с императорскими устрицами, морскими ежами и дальневосточными гребешками (все по 450 р.). Борщ варят с уткой и подают с пирожком с языком теленка и сметаной (580 р.), а крем-суп из тыквы идет с гребешком и сыром грюйер (690 р). Осьминогов, черноморских калканов и цыпля готовят в дровяной печи (от 790 до 1350 р. за 100 грамм). К чаю принято брать варенье (200 р.) и чайную тарелку с щербетом, халвой и белым и черным трюфелем (420 р.) . Обратите внимание на мороженое из ряженки с голубикой и тархуном (560 р.) и на сливовый тарт с ванильным мороженым (520 р.). Барная карта обойдется без спойлеров.

Why Not Эстонская, 97/3, и Островского, 47

Симпатичные молодежные бары с полными холодильниками крафтового пива. В Красной Поляне — сразу на выходе с подъемников, а в Сочи — в самом центре города. На кранах стоит зарубежное: стауты, сидры, пиво с фруктовыми оттенками и другие приятные сорта. Основная ценность — в дизайне и контингенте. По виду Why Not похож на более современную версию «Циферблата»: ковры, картины локальных художников, красивый свет, молодые бармены . Здесь же проходят встречи с местными художниками, концерты и весьма популярный стендап. На это слетаются «северные» — те, кто приехал из Москвы и Питера на сочинское тепло. Ощущение, будто пришел на вписку: все красивые, смешные, легко идут на контакт, даже если пока не пили. Если выбор пива для вас проблема, скажите бармену, что в пиве вам нравится, а что нет — обычно попадают в точку. Цены в районе 200–450 р. и на краны, и на крафт в банках. Для тех, кто не пьет алкоголь, привозят сложные лимонады с фиалками и лавандой.

Адлер

И снова: игнорируйте шведские столы. Первым делом сходите на рынок за абхазскими лимонами и вяленой хурмой и устройте пикник на море. Помните, что столовые сравнительно безопасны, но довольно похожи, а у поваров в «Патиссоне» есть свойство пересаливать и переперчивать еду. Пробуйте фрукты перед покупкой на рынке и на развалах, будьте добры и снизьте градус ожиданий.

Jan Coffee Кирова, 37

Место для ностальгии по Москве. Кофейня экономичного размера: внутренняя терраса вмещает 6–8 человек, а столик у входа рассчитан на двоих. Кофе обычный, и цены как у всех, но тут чрезвычайно инстаграмный для такого маленького заведения интерьер. Пальмы, красивое зеркало, хорошенький деревянный домик. Лучше всего приходить вечером, поближе к темной ночи . Сразу же возникает чувство, что ты сидишь летом на Чистопрудном бульваре: вокруг бульвар, немного машин, фонарики, зелень; жаль, что рядом нет «Зинзивера» и «Сосны и липы».

Дегустационный зал при форелеводческом заводе «Адлер» с. Казачий Брод, Форелевая, 45а

Небольшое пространство при форелеводческом заводе. Выглядит непритязательно, зато готовят свежевыловленную форель. Есть в фольге (105 р. за 100 грамм), а есть в виде ухи (100 р). Тут солят и коптят балык и периодически придумывают новые блюда с форелью. Лучше всего попадать сюда с экскурсией, чтобы не только попробовать рыбу, но и понять, как она растет. Самостоятельно лучше приходить до закрытия в 17.00. Есть опция спортивной рыбалки. 350 р. за вход на пруд, а после рыбалки отдельно оплачивается выловленная рыба: от 90 р. за килограмм карасей до 650 р. за килограмм янтарной форели. Рыбаку выделяют беседку и мангал, а если доплатить еще немного, будет еще и одноразовая скатерь, приправы для рыбы, фольга и консервированная кукуруза . Все опции — на сайте.

Mare d’amore Нижнеимеретинская, 36

Ресторан, похожий на итальянскую виллу, а внутри — весь возможный набор морепродуктов. Устрицы (350–450 р.), анадара — моллюск с кровеносной системой (720 р.), лобстеры и камчатские крабы. Рапанов готовят с грибами, мадагаскарских креветок подают сразу на две персоны, равиолли лепят с начинкой из краба. В меню есть блок «Родина» . Под этим подразумеваются «привычные» блюда: донская уха с белорбицей и овощами (650 р.), оливье с лососем (590 р.), котлеты из щуки с булгуром и другие преобразованные блюда русской кухни. Еще тут есть хоспер, в котором томят всех подряд — и поросят, и кальмаров. Получается хорошая комбинация итальянской и краснодарской приморской традиций с нежным налетом русского духа.

«Гостидзе» пляж «Ривьера», у главной лестницы В Сочи «Гостидзе» несколько: в центре города, на «Газпроме» и на «Красной Поляне». Этот — особенный, в формате бистро. Меню короткое. 300 грамм хинкали за 350 р., «Огромный чебурек с мясом» или такой же огромный, но с сулугуни и шпинатом за 150 р., закуски к вину, суджук к пиву, печенье и мороженое для детей. Все остальное — напитки. Есть и киндзмараули (400 р. за бокал), и крымский шардоне за те же деньги.

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Сочи

В Большом Сочи большие проблемы с фруктами: ни на Центральном рынке, ни в сетевых магазинах сложно найти что‑то достойное. Обратите внимание на абхазских бабушек в центре. Зато тут много чайных, хороших кофеен, грузинских заведений, вегетарианских мест. На высокую кухню тоже пожаловаться сложно.

Plants & Friends

Кафе при хостеле в питерском стиле. Белые стены, джунгли, плетеная мебель, дружелюбные официанты . Лучший выбор, если вы устали от провинциального вайба и просто хотите уже съесть что‑то столичное: круассанов с начинкой, тыквенного супа или грушевый пирог. Кофе варят на зернах не только от московских, но и от местных обжарщиков. Правда, есть нюанс: тут совсем нет мяса. Но есть рамен (450 р.), непривычный из‑за плотного овощного бульона и остроты, три вида каши на завтрак (до 250 р.) и истекающая соусом кесадилья с грибами — ее совершенно невозможно есть руками , но она внушает уважение. К кофе можно взять банановый хлеб или кекс: стоят в районе 130 р., а вкусы кексов периодически меняются. Что‑то неудачное тут найти трудно.

«Лалеби» Островского, 47

Традиционная грузинская кухня без приколов. Пухлые, как младенцы, хачапури по-аджарски (270 р.), сочные хинкали (от 65 р. за штуку), яркие по виду и вкусу салаты. Жареные хинкали с сыром — вещь удивительная: и сыр тянется, и корочка хрустящая. Тут только один вид грузинского пива — «Зедазени» (250 р.), зато в винной карте — полный стандартный набор. Кстати говоря, морс тут густой, как ягодный сироп. В «Лалеби» можно приходить каждый день — тут и демократично, и вкусно, и сытно. Музыку ставят грузинскую: от грустных песен про любовь до модных Mczagrevi. Внутри довольно громко — если хочется относительной тишины, пересаживайтесь на террасу.

Rustaveli

Один из самых красивых грузинских ресторанов в Сочи. Ощущение, как будто бы наконец границы открылись, и вы в Тбилиси, полные любви и надежд. Маринованные овощи тут отдают букетами (300 р.). Овощные салаты сдабривают маслом из Кахетии. Супы есть как знакомые, так и экзотические — такие как хашлама (370 р). Если мерять по хачапури по-аджарски — здесь оно стоит 570 р., — получается, что Rustaveli — парадный грузинский ресторан и правильное место для знакомства с грузинской кухней и культурой. Все вины здесь — грузинские, цены на бокал начинаются от 480 р. Есть и «Алазанская долина», и киндзмараули от нескольких хозяйств. В барной карте 9 страниц , так что от жажды умереть будет категорически сложно. И просто знайте, что тут 17 видов соусов.

«У пальмы»

Лучшее по соотношению «цена — качество» заведение в этой подборке. Кухня русско-грузинская: есть и хачапури, и ека, и борщ — самый наваристый в городе (200 р.). Выглядит кафе так: столики вокруг гигантской пальмы, рядом — домик с кассой и вход на террасу. Естественно, приличные люди сидят только под пальмой, с видом на море. Технология посещения следующая. Вы приходите и видите длинную очередь (летом затягивается на 45 минут) . Краем глаза вы пытаетесь найти свободный столик, но решаете подумать об этом ближе к делу. Энергичные грузинки периодически кричат: «Лодочка! 11-й стол!» — и к ним бросается несколько человек в надежде, что эта лодочка — для них. Лодочки (270 р.) все-таки лучше в «Лалеби», но здесь можно попросить сделать с двумя желтками (330 р). В конце до вас доходит очередь, вы заказываете сковороду с мясом и овощами (450 р.), хачапури, лимонад «Нататхари» с фейхоа (130 р.), расплачиваетесь и бросаетесь занимать стол, чтобы потом прислушиваться к восклицаниям грузинок. Немаловажно, что в меню есть три постных супа — чечевичный, щавелевый и борщ, — и можно взять половинку. Есть пхали трех видов, так что наесться сможет и веган . Из сладкого — только мороженое (по особым случаям).

D.O.M. Несебрская, 1А

Самые востребованные места — на террасе, оттуда открывается вид на стройные ряды яхт. Зимой веранду закрывают, так что скорее всего предложат столик на первом этаже, с видом на стройку и зеленый забор у порта, так что придется рассматривать окружающих и интерьер. Столики бронируйте заранее. Имеет смысл приходить пораньше: до 16.00 можно позавтракать на сумму до 500 р. Каши (180 р.) варят на коровьем и альтернативном молоке, можно добавить топпинг: от 50 р. за мед до 90 р. за «Нутеллу». За классический или лимонный круассан просят 120 р., а за круассан с лососем — 280 р. Must eat — груша в вине со сметаной, вареньем и блинчиком (380 р.), вызывает зависимость. Самый шик — «Завтрак по-сочински» за 9800 р. : бутылка Moët & Chandon Brut c черной икрой и блинами. Блюда основного меню — о море с оттенком Азии, Италии и Кавказа. Главное: живой гребешок — 380 р., крымские устрицы по 440. На огне готовят и мини-кальмаров, и барабулю, и баранью корейку. Гарниры по ЗОЖу: помидоры, шпинат, спаржа и другие спокойные вещи. Не обошлось и без половины утки по-пекински (1400 р.) и роллов с угрем, лососем, креветками и другими жителями морей (от 340 до 1180 р.).

«Баран-Рапан» Театральная, 11

Считается, что «Баран-Рапан» — крутое заведение. Основа меню — локальные продукты, в том числе морепродукты. Здесь два этажа: первый — повседневный, а второй — для торжественных случаев. Изначально кухню ставили Андрей Колодяжный (Blush) и Валерий Порядин, а теперь здесь главный Андрей Грязев. Он ввел элементы гастрономического шоу: тартар из говядины (1100 р.) замешивают прямо в зале, а салат с перепелкой и фуа-гра (1350 р.) фламбируется при подаче. Гриль, правда, обходится без фокусов. А в рапане с фиолетовым картофелем и белыми грибами чувствуется рука предыдущего шефа. Большинство вин — российские, так что цены начинаются от 300 р. за бокал.

Barselonetta Несербская, 6

Практически два заведения в одном. На втором этаже — приглушенный свет, бар, кальянный зал и другие атрибуты серьезных людей, а на первом — светлый лофт и аквариум с крабами, гребешками и устрицами. Выпивать тут не слишком интересно: собственных коктейлей почти нет, а классика на саму себя не похожа. Лучше приходите на морской завтрак. Возьмите на заметку омлет со снежным крабом (490 р.), яичницу с морепродуктами (560 р.), вафли с индейкой и апельсиновым соусом (350 р.) и овощные оладьи с лососем и яйцом (500 р.). Из окон первого этажа вид на пальмы, море и яхты, а свет как раз подходящий для классных фоток в инстаграме. Кстати, бренд-шефов тут три, и все они испанцы.

«Мамай-Кале» Виноградная, 248/1

Ресторан в лесу (это не шутка). Формат предполагает, что вы приедете к обеду, нагуляетесь на природе, искупаетесь в бассейне и счастливые придете обратно — выпить вина и посмотреть кино (показывают и фильмы Вуди Аллена). Приезжать за вином можно каждые выходные — в местной коллекции 3000 бутылок . Меню крайне разнообразное. Есть котлеты из фазана (1160 р.), крем-суп из тыквы с икрой осетра (980 р.), манты с диким лососем (690 р.), кальцоне с болонским рагу (850 р.) и венские сосиски BBQ (350 р.). К вину подают эклер с чернилами каракатицы (280 р.) и паштет из утки на фруктовом хлебе (320 р.). Выглядит это все как праздник гедонизма.

«Кофефорния» Горького, 53, и Конституции, 22

У «Кофефорнии» два заведения. Приятнее сидеть в ЦУМе: вид на пальмы, обогреватель в зимнее время, хороший кофе, приятная еда. Выглядит кафе странно: в правом крыле наливают кофе, а в левом готовят круассаны, посередине — два небольших диванчика. Кофе варят на зерне от Coffee Soldiers . Круассаны бывают двух видов: классические и полностью веганские. Они небольшие, но симпатичные. Самая нежная из сладких начинок — яблоко-крем.

Sun Coffee 5 кофеен: на Московской, Навагинской, Курортном проспекте и в других местах

Сеть из пяти кофеен, в которой стабильно хороший кофе. Цены начинаются от 100 р. за американо или фильтр. Попробуйте горячий шоколад: он плотный и полностью обволакивает рот (149 р.). В некоторых кофейнях в подарок к любому напитку дают большое, сладкое и хрустящее овсяное печенье . Есть бонусная система: дарят чашку кофе за 6 оплаченных. Во всех Sun Coffee, кроме будочки на Курортном проспекте, можно посидеть и поработать. Больше всего места розеток в кофейне на Чайковского.

Locals Coffee Виноградная, 4

Кофейня вдали от цивилизации — на Виноградной улице. Позиционируется как кофейня от местных для местных, продукты стараются брать у фермеров, а кофе — у местных обжарщиков 10Coffee. Десерты классические: эклеры с бананом и карамелью, грушей с горгонзолой (по 180 р.), медовики. За 80 р. можно съесть круассан. Есть чиа-пуддинги и смузи-боулы от Simply Green (от 180 до 270 р.). Выглядит место по-московски приятно : деревянная мебель, красивая плитка, пальмы.

Surf Coffee 11 заведений в совершенно разных локациях

Очевидно, что Surf Coffee захватил Сочи и окрестности — тут 11 кофеен. Пять из них в Красной Поляне: в поселке Красная Поляна, на станции Эсто-Садок у подьемников на гору и на ближайшем променаде, на Розе Хутор 560 и на Розе Плато 1170. Еще по одному — на границе с Абхазией и около Имеретинского морского порта. Куда бы вы не пошли, скрыться от серф-вайба не удастся. Цены обычные для сети: 159 р. за маленький американо, 249 р. за большой какао. Еда периодически меняется, но служит скорее дополнением к кофе. За банановый хлеб просят 190 р., за сандвичи — от 145 до 135 р.

«Чайная на мосту» Чайковского, 34