«Трудное время, но лучшие годы»: вышел трейлер мультфильма «Лео»

Ее сюжет рассказывает о говорящей 74-летней ящерице Лео, которая всю жизнь прожила в террариуме в школьном классе вместе с черепахой. Однажды он узнает, что ему осталось жить всего один год, тогда Лео решает сбежать, чтобы испытать жизнь на воле.
Однако вместо этого он оказывается втянутым в проблемы своих беспокойных учеников. «Ни одно животное не хочет сидеть взаперти. Я потратил впустую свою жизнь», — говорит Лео в ролике.
Лео озвучил Адам Сэндлер, ранее подаривший свой голос Дракуле во франшизе «Монстры на каникулах». В озвучке также приняли участие его дочери Сэди и Санни и жена Джеки. Еще в каст вошли Билл Берр, Сесили Стронг, Джейсон Александер, Роб Шнайдер, Хайди Гарднер и другие.
Срежессировал мультфильм творческий дуэт Роберта Марианетти и Дэвида Уочтенхайма, который стоит за нью-йоркской анимационной компанией «W/M Animation». Она продюсировала и работала над лентами для таких клиентов, как Cartoon Network, HBO, Disney/ABC, Universal, ESPN, Fox TV, Comedy Central, NBC и Coca-Cola.