«Трудное время, но лучшие годы»: вышел трейлер мультфильма «Лео»

Ее сюжет рассказывает о говорящей 74-летней ящерице Лео, которая всю жизнь прожила в террариуме в школьном классе вместе с черепахой. Однажды он узнает, что ему осталось жить всего один год, тогда Лео решает сбежать, чтобы испытать жизнь на воле.