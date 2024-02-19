Спирали, Желтый король, Каркоза — все это мы видели в первом сезоне «Настоящего детектива». И вот спустя десять лет на HBO вышла четвертая часть — с подзаголовком «Страна ночи», но теми же спиралями, которые снова закручивают детективную интригу в мистический узел и напоминают о том, что время — плоский круг. Только теперь вместо болот удушающей Луизианы — полярная ночь ледяной Аляски, где Раст Коул Главный герой первого сезона «True Detective», сыгранный Мэттью МакКонахи. провел юношеские годы и где встретил смерть его отец Трэвис Он мелькнет в первых сериях «Страны ночи», чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что четвертый сезон — то ли сиквел, то ли спин-офф первого.. Только теперь дело не ограничится одним «Королем в желтом» Роджера Чемберса: над сериалом нависает тень таких хоррор-романов, как «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» Эдгара Аллана По, ее сиквел «Ледяной сфинкс» Жюля Верна и «Тсалал» Томаса Лиготти. Отметим, что в книгах всех этих писателей фигурировал термин «Тсалал»Tsalal, или צָלַל, с иврита — «быть», «стать» или «потемнеть». — у По и Верна в виде топонима, у Лиготти в виде изначального имени тьмы.