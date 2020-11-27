Завершился «Перевал Дятлова», окончательно застолбивший за собой место одного из главных российских сериалов года. Максим Сухагузов — о том, как проекту ТНТ удалось не завязнуть в своем хай-концепте.

В январе группа студентов и выпускников из Уральского политехнического института, к которым по воле авторов чуть даже не примкнул молодой свердловчанин Борис Ельцин, отправляется в сложносочиненный поход в горы под руководством благородного Игоря Дятлова по кличке Гося. Они берут с собой на вершину лыжи, фотоаппараты, песни, неопределившиеся влюбленности и подозрительного старшака-фронтовика по имени то ли Саша, то ли Семен. Той же зимой в феврале на склонах Холатчахль (в переводе с языка манси это значит «Гора мертвецов») обнаруживаются трупы нескольких участников тургруппы Дятлова. На помощь свердловским следователям по делу о массовой гибели инкогнито прилетает оперуполномоченный майор КГБ товарищ Костин (Петр Федоров), который сам по себе такой загадочный, прячет под черной шляпой с полями боевые флешбэки с войны, где тоже творилось черти что. А тут еще эти огненные шары в небе, непонятные манси и местный шкурный интерес. Это реальная история. События, о которых рассказывается в сериале, произошли на Урале в 1959 году. По просьбе выживших имена некоторых персонажей были изменены. Из уважения к погибшим все показано так, как было на самом деле. Этой ироничной пародией на открывающие титры сериала «Фарго» хочется сразу подчеркнуть, что никакой объективной правды в самом запутанном советском мифе не могло быть и быть не может, поэтому «Перевал Дятлова» специально разделен, по сути, на два сериала внутри одного : вымышленный детектив из нечетных цветных эпизодов и реконструированная черно-белая версия из четных серий в духе советского кинематографа 50-х. Обе переплетающиеся главы даже снимали и писали равноудаленные друг от друга дуэты режиссеров и сценаристов на разные материальные носители (пленка и цифра).

Подробности по теме Что там с сериалами: черно-белые «Перевал Дятлова» и «Фарго», продолжение «Темных начал» Что там с сериалами: черно-белые «Перевал Дятлова» и «Фарго», продолжение «Темных начал»

По итогу можно сказать, что все сработало и от конспирологических теорий не осталось и пустого места: обе сюжетные линии сомкнулись на едином маршруте, актеры не затерялись в коллективном портрете, операторский цех прыгнул выше скалы. Хотя поначалу казалось, что все финты камерой так и останутся залихватским выпендрежом, что, к сожалению, часто случается с фильмами, когда художественные вожжи отдают оператору-постановщику и его визуальный массив раздавливает все живое в кино. Здесь тоже, конечно, остался осадочек, будто перед нами чересчур продуманный сверхпроект, который так сильно боится провалиться под снег, что прихватил с собой все обмундирование, а от этого стало только труднее идти. Концепт порой наступает на горло собственной песне — больше всего придавливает сюжетную линию с Петром Федоровым, которая по итогу так и остается придаточной, придуманной для общего знаменателя. Как это ни парадоксально звучит, гораздо больше тепла и живительной силы все-таки досталось самой погибшей группе. Наверное, это и правильно, все-таки сериал воздает дань уважения тем самым реальным «железным туристам из УПИ».

«Перевал Дятлова» — сериал, финал которого был заранее предрешен; все знают, чем эта история должна закончиться. Возможно, поэтому авторы закономерно решили возвести ту самую непреодолимую «стихийную силу» из протокола гибели в судьбоносную тему рока, по сути расширив пресловутую частную тайну «кто убил туристов в 1959-м» до более глобального вопроса, мучающего человечество с самого начала: а почему вообще одни люди внезапно умирают, а другие остаются жить? На него, как известно, не существует единого ответа, так же как и в случае с гибелью на Горе мертвецов — каждый сам находит свое объяснение, кто‑то через веру, кто‑то через мистику, кто‑то через новые переживания, кто‑то через сухую логику. Так и авторы обыграли все возможные версии, чтобы просто еще раз по-человечески взглянуть правде в глаза: у смерти нет иного пути, есть только короткие перевалы . Иноземцы, разведка, беглые зэки, летучие отряды, спекулянты и воры — лишь попутный срез советских страхов тех лет, с которыми придется расквитаться. 1959 год — середина оттепели, но люди еще помнят своих близких, которые не вернулись с войны. Игорь Дятлов и все его товарищи были детьми Великой отечественной и верили во вновь обретенные идеалы, а всесоюзная мода на походы стала своеобразной верой в преодолимость новых горизонтов, что лягут в основу поколения шестидесятников. Но именно группе Дятлова суждено пасть последними подснежниками, которые станут предвестниками перемен и заодно взборонят раны других центральных персонажей сериала — Звонарева в исполнении Егора Бероева и Костина в исполнении Петра Федорова. Оба участвовали в боевых действиях и даже пересекались на фронте. Оба не понаслышке знают о том холоде, который сковывает душу даже после окончания войны. Оба видели паранормальные вещи, доказывающие, что есть жизнь после смерти, но сами еще не знают, как жить дальше. Не зря судьба подкидывает Звонарева в группу Дятлова, где он может сослужить свою последнюю службу, а Костину выпадает дама сердца — Снежная королева морга, уральская Скалли от судебно-медицинской экспертизы по имени Катя (Мария Луговая). Еще флешбэк о фашистских казематах из первой серии предсказывал, что майору Костину встретится его Герда с рыжими волосами, вместе с которой ему предстоит растопить ледышку в сердце на фоне страшного дела о замерзших людях. В итоге Звонарев разделяет ледяную могилу с дятловцами, а Костину придется найти в себе силы, чтобы расстаться с прошлым и сделать шаг вперед. Если верить словам манси, то одно послужило жертвой для того, чтобы случилось второе.

Подробности по теме Первый взгляд на «Перевал Дятлова»: поход к жанровым вершинам с трагическим исходом Первый взгляд на «Перевал Дятлова»: поход к жанровым вершинам с трагическим исходом

Финальная серия — пошаговая реконструкция событий той роковой ночи на перевале Дятлова. Фактически целый эпизод в жанре черно-белого некрореализма с заранее ясным итогом, но с расставленными точками над i в ответах на вопросы, откуда там появились гильзы от выстрелов, почему туристы сначала спустились вниз по склону, а потом снова поднялись наверх, зачем спрятали раненных в овраг и так далее. Это новые «Десять негритят», в которых один за другим гибнут девять студентов, а десятой умирает ваша надежда на большое чудо . К концу становится особенно отчетливо ясно, как удачно подобраны актеры на роли дятловцев, которые не только отдаленно похожи на своих прототипов, но и за четыре серии умудряются найти свою интонацию, запомниться, прикипеться, сложиться в коллектив иголочка к иголочке даже сквозь намеренно советскую подачу материала. Под всем этим грузом удачных и неудачных находок сериалу все-таки удается вскарабкаться на столь высокий пик большого советского гуманизма и попрощаться с неупокоенными героями из тургруппы Дятлова. Хоть в чем‑то мы опередили HBO, восполнили свою историческую лакуну и проговорили историю до предельно возможного конца. Теперь, после стольких лет копания в прошлом, можно уже отпустить этих ребят в последний путь без надзора под лупой.