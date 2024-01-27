Тень Дюнкерка незримо нависает сразу над двумя громкими российскими кинодолгостроями января: «Воздухом» и «Мастером и «Маргаритой», работа над которыми велась с 2018 года. И если вайбы нолановской картины в «Воздухе» Алексея Германа-младшего выглядит как нечто само собой разумеющееся (оба фильма рассказывают про войну как катастрофу всемирного масштаба), то «Мастер и Маргарита» неожиданно оказалась нашим «Искуплением», в котором, напомним, была грандиозная однокадровая сцена эвакуации с дюнкерского побережья. А еще в постмодернистском «Искуплении» Джо Райта по роману Иэна Макьюэна была матрешечная композиция (в искусстве этот прием называется мизанабимMise en abyme («помещение в бездну» с французского), или принцип матрешки, — рекурсивная художественная техника, известная в просторечии как «сон во сне», «рассказ в рассказе», «спектакль в спектакле», «фильм в фильме» или «картина в картине».). Фильм состоял из двух слоев: реального и выдуманногоОн существовал в книжке писательницы Брайони Таллис, которая решила переписать финал истории своей сестры Сесилли и ее возлюбленного Робби: на самом деле они погибли во время Первой мировой войны, а на страницах ее романа обрели счастье. . По такому же принципу устроена «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина по сценарию Романа Кантора («Эпидемия»).