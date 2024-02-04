7 самых интересных фильмов «Сандэнса-2024»

Один из наиболее самобытных и затягивающих фильмов на этом фестивале — наблюдение за молодой афроамериканкой Дакотой, которая пытается выжить и не сойти с ума в неблагополучном Нью-Йорке наших дней. Дакота влюблена в парня с украинскими корнями Юрия, который ненадолго уезжает в Украину и оказывается в эпицентре военных действий — в то время как девушке надо зарабатывать на жизнь и не впасть в депрессию от внезапного одиночества. «Тендаберри» перемешивает частную историю с живыми дышащими кадрами современных окраин главного мегаполиса мира. Этот непричесанный, неудобный, сложный и шумный Нью-Йорк обычно ускользает из поля зрения не только туристов, но и большинства местных. Дакота — не маргиналка, но в силу происхождения и дохода почти приближается к этому множеству людей: все ее силы уходят на то, чтобы не перейти черту и не стать частью подпольно-криминального мира, где такие, как она, застревают на десятилетия. Тактильная, остроумная и точная драма о выживании в большом городе, где хочется сохранить не просто себя, но и свою жажду жизни, стойкость и веру в людей, хотя все обстоятельства подталкивают тебя на путь насилия.