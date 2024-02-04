7 самых интересных фильмов «Сандэнса-2024»

«Тендаберри» («Tendaberry»), реж. Хейли Элизабет Андерсон
Год из турбулентной жизни юной американки в Кони-Айленде
Один из наиболее самобытных и затягивающих фильмов на этом фестивале — наблюдение за молодой афроамериканкой Дакотой, которая пытается выжить и не сойти с ума в неблагополучном Нью-Йорке наших дней. Дакота влюблена в парня с украинскими корнями Юрия, который ненадолго уезжает в Украину и оказывается в эпицентре военных действий — в то время как девушке надо зарабатывать на жизнь и не впасть в депрессию от внезапного одиночества. «Тендаберри» перемешивает частную историю с живыми дышащими кадрами современных окраин главного мегаполиса мира. Этот непричесанный, неудобный, сложный и шумный Нью-Йорк обычно ускользает из поля зрения не только туристов, но и большинства местных. Дакота — не маргиналка, но в силу происхождения и дохода почти приближается к этому множеству людей: все ее силы уходят на то, чтобы не перейти черту и не стать частью подпольно-криминального мира, где такие, как она, застревают на десятилетия. Тактильная, остроумная и точная драма о выживании в большом городе, где хочется сохранить не просто себя, но и свою жажду жизни, стойкость и веру в людей, хотя все обстоятельства подталкивают тебя на путь насилия.
«Диди» («Didi»), реж. Шон Ванг
История взросления американского подростка с китайскими корнями, который обожает скейтборд и злится на свою маму
Полуавтобиографичный фильм о подростковых годах азиатско-американского мальчишки в Калифорнии конца нулевых. Крис, которого дома называют Диди, растет вдали от отца (он зарабатывает деньги в Тайване), с собирающейся в колледж сестрой, опекающей мамой-домохозяйкой и вообще не говорящей по-английски бабушкой. Застенчивый по характеру, с акне и без близких друзей, он находит радость и смысл в скейтбординге и съемках скейтерского видео. А еще Диди влюбляется в симпатичную девочку из школы, которая не имеет к нему никакого романтического интереса. История, совершенно банальная в пересказе, на экране обретает жизнь и дыхание благодаря невероятному актерскому ансамблю (он удостоился приза на «Сандэнсе») и непосредственной камере, снимающей школьные будни. Такого потерянного мальчика мы видели на экране сотню раз — и все равно как будто видим впервые. Его наивные ухаживания, пацанские драки и первые опыты с камерой — непривычный аутсайдерский взгляд на школу и удушающую традиционную семью. Заслуженный приз зрительских симпатий «Сандэнса» и еще одно доказательство того, что личный опыт способен раскрыть универсальную тинейджерскую историю.
Кому понравится: бывшим и настоящим скейтерам, фанатам «Всё везде и сразу», Mind the gap и «Середины 90-х»
«Стрельба по коленям» («Kneecap»), реж. Рич Пеппиатт
Хулиганская политическая черная комедия о хип-хопе и сопротивлении
Бойкая, невероятно смешная документальная драма о реальной хип-хоп-группировке Kneecap, взбудоражившей Северную Ирландию несколько лет назад. Музыканты группы играют самих себя в борьбе против полицейского насилия и за признание ирландского языка в Великобритании. Стрельба по коленям — типичное ранение от полицейского, которое получает задержанный на улице протестующий. После таких выстрелов невозможно скрыться от полиции, а потом нормально ходить. Именно такой тактикой пользуются копы в Северной Ирландии, чтобы останавливать уличные демонстрации.
Герои фильма убегают от полиции с подпольных рейвов и митингов, продают наркотики, записывают рэп на ирландском (вы вряд ли когда‑то слышали столько ирландского языка с экрана) и внезапно становятся народными героями. Один из героев вообще разрывается между идентичностями: с одной стороны, он безумно влюблен в типичную англичанку, далекую от его терзаний. С другой — грезит о пропавшем без вести отце, подпольном лидере ирландского сопротивления (его играет Майкл Фассбендер). Несмотря на серьезный политический контекст, это очень зажигательный и смешной фильм о поиске собственного голоса и заразительной природе музыки. Герои, живущие в парадигме A.C.A.B., откровенничают о покупке наркотиков через почту, записывают огненные хиты и вспоминают антиимпериалистический dirty talk«Грязные разговоры» с английского. Эротические фразы, которые обычно используют во время секса для большего возбуждения и страсти. во время секса. К заслугам группы или нет, ирландский язык c 1 января 2022 года был официально признан Европейским союзом.
Кому понравится: фанатам хип-хопа, Ирландии и Ирвина Уэлша.
«Настоящая боль» («A Real Pain»), реж. Джесси Айзенберг
Черная семейная комедия о поиске корней и травме холокоста — с Кираном Калкином и Джесси Айзенбергом
Сатирическое наблюдение за динамикой семейных отношений двух кузенов-евреев: маргинального экстраверта с депрессией Бенджи (Киран Калкин) и «нормального» рекламщика Дэвида (Джесси Айзенберг). Чтобы пообщаться с Бенджи после его попытки суицида, Дэвид бронирует тур памяти из Америки в Польшу, откуда родом их бабушка, пережившая холокост. В маленькой группе потомков выживших во время геноцида (есть даже парень из Руанды, принявший иудаизм) двоюродные братья отправляются на историческую экскурсию. В ходе поездки между кузенами разверзнется пропасть и обнажится семейная трагедия. Один живет благополучной обывательской жизнью, но плоховато сходится с людьми. Другой глубоко несчастен, но бесцеремонно говорит все, что думает, и симпатичен всем без исключения. Если вы соскучились по Кирану Калкину после «Наследников», «Настоящая боль» будет подарком. Сценарий Айзенберга (приз «Сандэнса») дает актеру разыграться в новом непривычном амплуа — глубоко травмированного, прямолинейного, доброго и одновременно невыносимо истеричного парня, несущего за собой поколенческую трагедию. Вдобавок это взгляд на Польшу (и шире — на весь мир), до сих пор не выкорчевавшую из себя антисемитизм, несмотря на прошедшие десятилетия.
«Солнечное побережье» («Suncoast»), реж. Лора Чинн
Подростковое драмеди о попытках прожить счастливое отрочество рядом с трагедией
«Солнечное побережье» основано на реальной истории режиссерки фильма. Как и главная героиня, Лора Чинн взрослела одновременно с тем, как ее брат проводил последние дни в хосписе Флориды. В то время (середине нулевых) вокруг хосписа разгорелся настоящий скандал: муж и родители одной из пациенток сражались за право отключить ее от аппарата жизнеобеспечения. Этот прецедент породил дискуссию национального масштаба о паллиативной помощи. Дилемма «жизнь или смерть» стоит и перед главной героиней — девочкой-тинейджером Дорис, которая вместе с мамой последние несколько лет ухаживала за своим неподвижным братом.
Его долгожданный отъезд в хоспис Дорис принимает с облегчением: она устала быть сиделкой, оставаться для матери на втором плане и жить без друзей. Ей стыдно в этом признаться, но она хочет веселиться, встречаться с парнями, наряжаться и слушать музыку — так что ночевки мамы в хосписе с братом приходятся как нельзя кстати. Главную героиню играет замечательная Нико Паркер («Одни из нас»), ее маму — Лора Линни («Кальмар и кит»), а неожиданного старшего приятеля-вдовца — Вуди Харрельсон. «Солнечное побережье» сочетает несочетаемое: горькую драму об утрате и тинейджерскую комедию о первых попойках, теребящие душу диалоги о смерти и школьные гэги из середины нулевых. Яркий, внезапный, жизнелюбивый и меланхоличный фильм о подростковом эгоизме, который придает силы жить дальше, когда привычный мир разваливается на части.
«Тельма» («Thelma»), реж. Джош Марголин
Семейная комедия о 93-летней бабушке в криминальной переделке
Как бы это абсурдно ни звучало, действительно уморительный, остросюжетный и безжалостный к реальности фильм о старушке с деменцией. 93-летняя Тельма становится очередной жертвой телефонных скамеров. Услышав в трубке, что ее любимый внук попал в аварию и адвокату надо срочно перевести 10 тысяч долларов, она перечисляет свои сбережения, ни на секунду не задумываясь. В полиции отказываются заниматься делом телефонных мошенников, а дети и внук Тельмы раздумывают над тем, чтобы усилить за ней наблюдение и передать ее в дом престарелых. Но старушка, озлобленная и на скамеров, и на родных, списавших ее со счетов, решает отомстить самостоятельно — и отправляется в соло-путешествие на поиски своих обидчиков.
Жизнеутверждающая черная комедия о старческой деменции существует. В то время как мировые фестивали переполнены печальными фильмами о том, что эта болезнь делает с пациентами и их близкими, «Тельма» переворачивает нарратив. Это редкое кино, в котором интересно, смешно и захватывающе наблюдать за приключениями 93-летнего человека, автор выбирает экшн и гэги там, где другие сняли бы еще одну глубокую драму о распаде личности. Отдельного упоминания заслуживают исполнительница главной роли, ровесница своей героини, Джун Скуибб и актерская банда, играющая ее родственников, — неврастеничная инди-икона Паркер Поузи, заботливый добряк Фред Хечингер («Белый лотос») и неуклюжий Кларк Грегг. Нам точно нужно больше таких не пресных семейных фильмов.
«Маленькая смерть» («Little Death»), реж. Джек Бегерт
Эксцентричная комедия о писателе в кризисе, обрывающаяся на полуслове
Смелый экспериментальный фильм, ломающий грани разумного, начинается с канонического монолога автора в кризисе. Дэвид Швиммер играет уставшего от жизни сериального сценариста, который после долгих мытарств приступает к первому полному метру. Его скептичная, увлекающаяся, кажется, только боулингом жена (Джена Мэлоун) флегматично относится к этой идее и вообще вроде давно его разлюбила. Продюсеры же предлагают отказаться от идеи «очередной автобиографии белого мужчины средних лет» и заменить главного героя женщиной. Тут-то и начинаются приключения писателя в духе «Адаптации», которые в середине фильма по трагической случайности останавливаются и выруливают в совершенно другое кино — стилистически и повествовательно.
Автору «Маленькой смерти» не отказать в отваге: хотелось бы посмотреть, как он сам питчил идею фильма, на полпути превращающегося из злободневной сатиры в экшн в духе братьев Сафди. Можно только поаплодировать идее выкинуть привычный паттерн о неврастеничном авторе в помойку — и несколько раз за фильм начать все с нуля. В этом жанре «всё везде и сразу» есть и анимированная жизнь воспаленного подсознания, и горько-ироничные диалоги о кино, и молодежное криминальное подполье, и нестерпимо смешное камео чихуахуа. Кажется, будущее именно за таким кино, которое совершенно непонятно, под каким соусом продавать потенциальным зрителям.