От «Бомжа с дробовиком» до «Пчеловода»: 6 отшибленных боевиков про необычных мстителей

«Мститель» стоил столько же, сколько и «Таксист» (около двух миллионов долларов), а собрал в полтора раза больше: 35 миллионов. То есть в свое время это был настоящий, нешуточный хит. Другое дело, какой след в искусстве оставил «Мститель»? Надо полагать, что такой же, как и марвеловские «Мстители», которых спустя 40 лет тоже наверняка будут пересматривать как ироничный треш. Вообще, в «The Exterminator» много всего веселого, но больше всего смешит почти комичная брутальность главного героя. Подобно персонажу Чарльза Броснана в «Жажде смерти» (1974), он предпочитает не говорить, а действовать. Апогея его кровожадная бескомпромиссность достигает в сиквеле, который пользуется еще более культовой славой, чем оригинал. В середине 1970-х американские кинематографисты уловили в обществе острый запрос на одиноких мстителей, который не исчезает до сих пор. И тут в первую очередь есть о чем подумать не искусствоведам, а социологам.