От «Бомжа с дробовиком» до «Пчеловода»: 6 отшибленных боевиков про необычных мстителей

Многие (кажется, те, кто видел всего один боевик в жизни) сравнивают «Пчеловода» с «Джоном Уиком», но это наносное сопоставление. Мы же не будем утверждать, что сюжетную матрицу про одинокого мстителя придумал «Уик»? Вот и злоупотребляющий пчелиными метафорами (самая чумовая: «To bee, or not to bee? To bee!»Фраза, в русском переводе звучащая как «Жужжать или не жужжать? Жужжать!», отсылает к известному гамлетовскому монологу «To be, or not to be?» («Быть или не быть?»).) «Пчеловод» оказывается куда ближе к «Законопослушному гражданину» и другим отшибленным боевикам категории «Б». Короче говоря, это настоящее b-movie, точнее — bee-movie.