Зендея влюбляет в себя лучших друзей и играет в теннис в трейлере «Претендентов» Луки Гуаданьино

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Претенденты» Луки Гуаданьино, известного по лентам «Назови меня своим именем» и «Суспирия». Новая картина режиссера выйдет в прокат 15 сентября.
В ней появятся звезда «Дюны» и «Эйфории» Зендея, а также Джош О’Коннор и Майк Фейст. Зендея сыграет звезду тенниса по имени Таши, а О’Коннор и Фейст исполнят роли двух ее возлюбленных — Патрика и Арта.
Согласно сюжету, Таши однажды познакомилась с лучшими друзьями, один из который вскоре стал ее бойфрендом, а второй позднее — мужем. Спустя много лет трио вновь встречается, и страсти между героями разгораются с новой силой.
После серьезной травмы Таши стала тренером и вырастила из собственного супруга успешного теннисиста. На одном из турниров он сталкивается на корте с некогда лучшим другом и извечным соперником за сердце Таши.
Сценарий фильма написал Джастин Курицкес. Композиторами проекта выступили Трент Резнор и Аттикус Росс. Продюсерами ленты стали Эми Паскаль, Гуаданьино и Бернард Беллью.