Итоги-2023

15 лучших российских сериалов 2023 года

Василий Говердовский,Владислав Копысов,Евгений Ткачев
Сегодня в 14:00
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Несмотря ни на что, качество российских сериалов не падает, и нам все еще есть из чего выбирать. Рассказываем про самые громкие отечественные тайтлы этого года.

«Актрисы»

Коллективное актерское фото на память перед новой эпохой. Сериал Паулины Андреевой и Федора Бондарчука легко мог скатиться в самовлюбленную претенциозность — и местами он опасно кренился в эту сторону, — но удержался из‑за сочетания искренности и самоиронии. А еще, благодаря редкой для обычно тяжеловесного российского кино легкости, «Актрисы» противопоставляют душности воздушность.

В.Г.

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на Wink и «Кинопоиске»

«Балет»

На уровне исходных данных «Балет» выглядел как начало большой метавселенной Федора Бондарчука, которая рассказывает об актерском быте в разных его проявлениях: «Актрисы» в кино, «Балет» в театре и так далее. На деле же оказалось, что экскурс за кулисы творческих цехов — единственное, что роднит эти проекты. То, что начиналось как сказка о креативной революции в крупнейшем театре страны, обернулось историей о чиновничьих многоходовках и юношеском бунтарстве. Наблюдать за этим сюжетным конфликтом консерватизма и нового дыхания было крайне любопытно.

В.К.

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на Wink

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«Волшебный участок»

Сказки в 2023 году в топе, и «Волшебный участок» тому подтверждение. Разве что сериал Okko работает на аудиторию постарше — детей лучше не знакомить с гномом-матерщинником в исполнении комика Ильи Соболева (персонажем года). Идея смешать полицейский процедурал с городским фэнтези про сказочных героев оправдала себя на все сто благодаря бодрому сценарию, приятной картинке и удачному актерскому составу.

В.Г.

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на Okko

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«Король и Шут»

В 2023-м «Король и Шут» стал первым российским сериалом, который рвал соцсети и вирусился так, будто мы не за приключениями Горшка и Князя следим, а ждем Дейнерис в Вестеросе. Сериал про панков из Питера оказался таким событием, что было сложно различить, где перед нами рекламная кампания, а где просто народная любовь к творчеству «КиШа». Сам же сериал выпендрился красивым концептом, совместившим концертную реальность группы с ожившим фэнтези-миром песен Горшенева и Князева. Насколько эта задумка себя оправдала, можно спорить, но как минимум до осени «Король и Шут» оставался главным сериалом года.

В.К.

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на «Кинопоиске»

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«Кибердеревня»

Технофетишизм в сочетании с узнаваемыми российскими реалиями — уже отличный источник комедии, но авторы «Кибердеревни» не остановились на заклепках. Сериал «Кинопоиска» вышел изобретательной, душевной и местами острой комедией про нас с вами. Эпизод про обложенную санкциями планету без технологий — один из лучших в российских сериалах 2023-го.

В.Г.

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на «Кинопоиске»

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«Лада Голд»

Сказки проникли не только на большие экраны, но и в криминальные сериалы. В «Слове пацана» есть персонаж по прозвищу КащейЕго играет Никита Кологривый, уже встречавшийся с настоящим Кощеем в «По щучьему велению» и даже бывший его помощником в «Волшебном участке»., а из «Лады Голд» авторы и вовсе решили сделать былину. Впрочем, а как еще снимать кино про девяностые, которые уже покрылись патиной времени, а в России выросло целое поколение, которое ни дня не жило в ту эпоху. Или застало ее краем глаза, как герои сериала, которым приходится разгребать то, что наворотили их деды.

Е.Т.

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на «Иви», Okko, Start и Kion

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«Ласт квест»

Во всех смыслах авторский бэд-трип Петра Федорова, постепенно трансформирующийся в «Озарк» на отходняках. В 2023-м не было более отбитого российского сериала — от наркоманской выразительности «Ласт Квеста» может всерьез укачать. Но люди с крепкой вестибуляркой получат незабываемый вход в пустоту жизни посреди ипотек, закладок и спальных районов.

В.Г.

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на Okko

«Мир! Дружба! Жвачка!», 3-й сезон

Наши «Очень странные дела» из сезона в сезон становятся все круче и круче. Авторы не только устраивают ностальгическую прогулку по девяностымЕсли действие третьей части происходило на фоне президентских выборов 1996 года, то в четвертом развернется в дефолтный 1998-й., но и жестокости сериала Жоры Крыжовникова противопоставляют гуманизм высшего порядка. Третий сезон выступает за толстовское «непротивление злу насилием», и то, что всем нам сейчас необходимо, — немного милосердия. Нельзя также не упомянуть, что режиссером сериала остается Антон Федоров, три (!) спектакля которого попали в топ лучших театральных постановок 2023 года по версии «Афиша Daily».

Е.Т.

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на Premier

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«Плейлист волонтера»

Честно говоря, волонтерства в сериале могло бы быть и побольше, а схематично выстроенных любовных линий — поменьше, но даже так это один из самых крепких российских сериалов года. Потерявшиеся люди ищут потерявшихся людей посреди вечного бирюзового сумрака под отличный плейлист. Плюс один запоминающийся выход Ивана Янковского в 2023-м.

В.Г.

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на Okko

«Почка», 2-й сезон

Продолжение отличной сатирической комедии не стало менее зубастым. Если в первом сезоне антигероиня в исполнении Любови Аксеновой (все еще отличная) попадала в жернова бюрократической машины, чьи винтики сама недавно крутила, то во втором в ней просыпается эта человеческая сука-любовь. Кто же знал, что биться с Левиафаном проще, чем с бабочками в животе.

В.Г.

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на Kion

«Райцентр»

Один из самых смелых жанровых экспериментов в этом году. Снять российский «Фарго» на деревенских щах уже было дерзкой идеей, но создатели сериала этим не ограничились. Кристина Асмус расхаживает с копной кудрявых волос, как Наташа Лионн в «Покерфейсе», Игорь Грабузов дает Джеффри Комбса времен «Реаниматора» и «Страшил», а за зловещим «поворотом не туда» скрывается не «летающая тарелка», а инфернальный метеорит, словно это лавкрафтианский «Цвет из иных миров».

Е.Т.

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на «Иви» и «Кинопоиске»

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«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Неважно, романтизирован ли криминал в «Слове пацана». Без разницы, что там пересняли в финале. Не будем пока гадать, всерьез ли идут разговоры о втором сезоне. Этой осенью сериал Жоры Крыжовникова и Андрея Золотарева заполонил собой все пространство и выполнил главную функцию кинематографа — усадил перед экранами миллионы зрителей. Сериал получился абсолютно гипнотическим: в нем нет ярко выраженного сюжетного движка, большую часть сезона ты не понимаешь, чего хотят и куда стремятся главные герои. В «Слове пацана» нет какого‑то хай-концепта, фансервиса или мощного ностальгического топлива. Тем не менее сериал завораживащий: он хватает зрителя на старте и тащит до самого конца.

В.К.

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на Wink и Start

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«Убить Риту»

По-хорошему бесстыжий палп, работающий по принципу «главное, чтобы было эффектно!». И вправду эффектно: такого комиксного Санкт-Петербурга не увидишь даже в «Майоре Громе». А еще тут отличная главная героиня в исполнении участницы группы «СБПЧ» Евгении Борзых. В случае с Ритой в игре Fuck, marry, kill я точно не выберу последнее.

В.Г.

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«Фишер»

Если бы «Фишер» был графическим романом, он бы появлялся на полках электронных библиотек в графе «если вам понравился „Из ада“ Алана Мура, то почитайте…». Сериал не пытается играть на поле докудрамы, а в плане воссоздания советской эпохи ближе скорее к «Казни», чем к «Нулевому пациенту». Иными словами, стиль, эстетика и впечатления зрителей для авторов «Фишера» важнее, чем реальная история в его основе. Такие проекты должны поражать, удивлять, шокировать, ужасать и заставлять каждую неделю включать новую серию. Жесткий детектив зимы-весны 2023 года проявил себя как захватывающий кинокомикс о квази-СССР и не потерялся даже на фоне гремящего «Короля и Шута».

В.К.

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на Wink и «Кинопоиске»

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«Цикады»

Тандем режиссера Евгения Стычкина и продюсера Александры Ремизовой перед сериалом про Олимпиаду-80 заглянул в синтетическое настоящее, где открыл целую россыпь талантливых и обаятельных молодых актеров в лице Григория Верника, Ильи Виногорского, Кирилла Буханцева, Сергея Городничего, Софьи Аржаных, Екатерины Ворониной и Дианы Огай. Мир «Цикад» напрочь оторван от реальности — начиная со школы, которая больше похожа на колледж где‑нибудь в Скандинавии, и заканчивая старшеклассниками, рассекающими по Москве в винтажном американском кабриолете. Но именно этим сериал сначала подарил ощущение эскапизма, а затем увлек мелодраматичными сюжетными линиями с приставкой young adult.

В.К.

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на «Кинопоиске»

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