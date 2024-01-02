15 лучших российских сериалов 2023 года

Сказки проникли не только на большие экраны, но и в криминальные сериалы. В «Слове пацана» есть персонаж по прозвищу КащейЕго играет Никита Кологривый, уже встречавшийся с настоящим Кощеем в «По щучьему велению» и даже бывший его помощником в «Волшебном участке»., а из «Лады Голд» авторы и вовсе решили сделать былину. Впрочем, а как еще снимать кино про девяностые, которые уже покрылись патиной времени, а в России выросло целое поколение, которое ни дня не жило в ту эпоху. Или застало ее краем глаза, как герои сериала, которым приходится разгребать то, что наворотили их деды.