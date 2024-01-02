15 лучших российских сериалов 2023 года

«Актрисы»
Коллективное актерское фото на память перед новой эпохой. Сериал Паулины Андреевой и Федора Бондарчука легко мог скатиться в самовлюбленную претенциозность — и местами он опасно кренился в эту сторону, — но удержался из‑за сочетания искренности и самоиронии. А еще, благодаря редкой для обычно тяжеловесного российского кино легкости, «Актрисы» противопоставляют душности воздушность.
В.Г.
«Балет»
На уровне исходных данных «Балет» выглядел как начало большой метавселенной Федора Бондарчука, которая рассказывает об актерском быте в разных его проявлениях: «Актрисы» в кино, «Балет» в театре и так далее. На деле же оказалось, что экскурс за кулисы творческих цехов — единственное, что роднит эти проекты. То, что начиналось как сказка о креативной революции в крупнейшем театре страны, обернулось историей о чиновничьих многоходовках и юношеском бунтарстве. Наблюдать за этим сюжетным конфликтом консерватизма и нового дыхания было крайне любопытно.
В.К.
«Волшебный участок»
Сказки в 2023 году в топе, и «Волшебный участок» тому подтверждение. Разве что сериал Okko работает на аудиторию постарше — детей лучше не знакомить с гномом-матерщинником в исполнении комика Ильи Соболева (персонажем года). Идея смешать полицейский процедурал с городским фэнтези про сказочных героев оправдала себя на все сто благодаря бодрому сценарию, приятной картинке и удачному актерскому составу.
В.Г.
«Король и Шут»
В 2023-м «Король и Шут» стал первым российским сериалом, который рвал соцсети и вирусился так, будто мы не за приключениями Горшка и Князя следим, а ждем Дейнерис в Вестеросе. Сериал про панков из Питера оказался таким событием, что было сложно различить, где перед нами рекламная кампания, а где просто народная любовь к творчеству «КиШа». Сам же сериал выпендрился красивым концептом, совместившим концертную реальность группы с ожившим фэнтези-миром песен Горшенева и Князева. Насколько эта задумка себя оправдала, можно спорить, но как минимум до осени «Король и Шут» оставался главным сериалом года.
В.К.
«Кибердеревня»
Технофетишизм в сочетании с узнаваемыми российскими реалиями — уже отличный источник комедии, но авторы «Кибердеревни» не остановились на заклепках. Сериал «Кинопоиска» вышел изобретательной, душевной и местами острой комедией про нас с вами. Эпизод про обложенную санкциями планету без технологий — один из лучших в российских сериалах 2023-го.
В.Г.
«Лада Голд»
Сказки проникли не только на большие экраны, но и в криминальные сериалы. В «Слове пацана» есть персонаж по прозвищу КащейЕго играет Никита Кологривый, уже встречавшийся с настоящим Кощеем в «По щучьему велению» и даже бывший его помощником в «Волшебном участке»., а из «Лады Голд» авторы и вовсе решили сделать былину. Впрочем, а как еще снимать кино про девяностые, которые уже покрылись патиной времени, а в России выросло целое поколение, которое ни дня не жило в ту эпоху. Или застало ее краем глаза, как герои сериала, которым приходится разгребать то, что наворотили их деды.
Е.Т.
«Ласт квест»
Во всех смыслах авторский бэд-трип Петра Федорова, постепенно трансформирующийся в «Озарк» на отходняках. В 2023-м не было более отбитого российского сериала — от наркоманской выразительности «Ласт Квеста» может всерьез укачать. Но люди с крепкой вестибуляркой получат незабываемый вход в пустоту жизни посреди ипотек, закладок и спальных районов.
В.Г.
«Мир! Дружба! Жвачка!», 3-й сезон
Наши «Очень странные дела» из сезона в сезон становятся все круче и круче. Авторы не только устраивают ностальгическую прогулку по девяностымЕсли действие третьей части происходило на фоне президентских выборов 1996 года, то в четвертом развернется в дефолтный 1998-й., но и жестокости сериала Жоры Крыжовникова противопоставляют гуманизм высшего порядка. Третий сезон выступает за толстовское «непротивление злу насилием», и то, что всем нам сейчас необходимо, — немного милосердия. Нельзя также не упомянуть, что режиссером сериала остается Антон Федоров, три (!) спектакля которого попали в топ лучших театральных постановок 2023 года по версии «Афиша Daily».
Е.Т.
«Плейлист волонтера»
Честно говоря, волонтерства в сериале могло бы быть и побольше, а схематично выстроенных любовных линий — поменьше, но даже так это один из самых крепких российских сериалов года. Потерявшиеся люди ищут потерявшихся людей посреди вечного бирюзового сумрака под отличный плейлист. Плюс один запоминающийся выход Ивана Янковского в 2023-м.
В.Г.
«Почка», 2-й сезон
Продолжение отличной сатирической комедии не стало менее зубастым. Если в первом сезоне антигероиня в исполнении Любови Аксеновой (все еще отличная) попадала в жернова бюрократической машины, чьи винтики сама недавно крутила, то во втором в ней просыпается эта человеческая сука-любовь. Кто же знал, что биться с Левиафаном проще, чем с бабочками в животе.
В.Г.
«Райцентр»
Один из самых смелых жанровых экспериментов в этом году. Снять российский «Фарго» на деревенских щах уже было дерзкой идеей, но создатели сериала этим не ограничились. Кристина Асмус расхаживает с копной кудрявых волос, как Наташа Лионн в «Покерфейсе», Игорь Грабузов дает Джеффри Комбса времен «Реаниматора» и «Страшил», а за зловещим «поворотом не туда» скрывается не «летающая тарелка», а инфернальный метеорит, словно это лавкрафтианский «Цвет из иных миров».
Е.Т.
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
Неважно, романтизирован ли криминал в «Слове пацана». Без разницы, что там пересняли в финале. Не будем пока гадать, всерьез ли идут разговоры о втором сезоне. Этой осенью сериал Жоры Крыжовникова и Андрея Золотарева заполонил собой все пространство и выполнил главную функцию кинематографа — усадил перед экранами миллионы зрителей. Сериал получился абсолютно гипнотическим: в нем нет ярко выраженного сюжетного движка, большую часть сезона ты не понимаешь, чего хотят и куда стремятся главные герои. В «Слове пацана» нет какого‑то хай-концепта, фансервиса или мощного ностальгического топлива. Тем не менее сериал завораживащий: он хватает зрителя на старте и тащит до самого конца.
В.К.
«Убить Риту»
По-хорошему бесстыжий палп, работающий по принципу «главное, чтобы было эффектно!». И вправду эффектно: такого комиксного Санкт-Петербурга не увидишь даже в «Майоре Громе». А еще тут отличная главная героиня в исполнении участницы группы «СБПЧ» Евгении Борзых. В случае с Ритой в игре Fuck, marry, kill я точно не выберу последнее.
В.Г.
«Фишер»
Если бы «Фишер» был графическим романом, он бы появлялся на полках электронных библиотек в графе «если вам понравился „Из ада“ Алана Мура, то почитайте…». Сериал не пытается играть на поле докудрамы, а в плане воссоздания советской эпохи ближе скорее к «Казни», чем к «Нулевому пациенту». Иными словами, стиль, эстетика и впечатления зрителей для авторов «Фишера» важнее, чем реальная история в его основе. Такие проекты должны поражать, удивлять, шокировать, ужасать и заставлять каждую неделю включать новую серию. Жесткий детектив зимы-весны 2023 года проявил себя как захватывающий кинокомикс о квази-СССР и не потерялся даже на фоне гремящего «Короля и Шута».
В.К.
«Цикады»
Тандем режиссера Евгения Стычкина и продюсера Александры Ремизовой перед сериалом про Олимпиаду-80 заглянул в синтетическое настоящее, где открыл целую россыпь талантливых и обаятельных молодых актеров в лице Григория Верника, Ильи Виногорского, Кирилла Буханцева, Сергея Городничего, Софьи Аржаных, Екатерины Ворониной и Дианы Огай. Мир «Цикад» напрочь оторван от реальности — начиная со школы, которая больше похожа на колледж где‑нибудь в Скандинавии, и заканчивая старшеклассниками, рассекающими по Москве в винтажном американском кабриолете. Но именно этим сериал сначала подарил ощущение эскапизма, а затем увлек мелодраматичными сюжетными линиями с приставкой young adult.
В.К.