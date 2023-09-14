Новый сезон не за горами: 6 российских сериалов, на которые возлагаем надежды

Рекламные материалы «Лады Голд» обещают роуд-муви — и тут просто необходимо сделать важное уточнение. Это типичный образец стриминговой драматургии: по сути, не столько сериал, сколько многочасовой фильм, разделенный на восемь эпизодов. Поэтому будьте готовы, что после первых двух эпизодов (ровно столько показали на «Новом сезоне») главные герои «Лады Голд» еще даже не отправятся в дорогу. Впрочем, для зрителей это вряд ли будет проблемой. Во-первых, стриминг «Иви» выпустит сериал 21 сентября целиком. Во-вторых, даже просто посидеть внутри этой машины — уже удовольствие, потому что она оказалась и впрямь золотой. У режиссера-сценариста Никиты Власова и его соавтора Егора Чичканова (создателя другого симпатичного криминалити «И снова здравствуйте!») получилась яркая, эффектная черная комедия с отличными героями. MVPMost valuable player — «самый ценный игрок». сериала — Даниил Воробьев в роли лютой правой руки Мидаса. Его герой — любитель базук, стрелять из автомата от бедра и выкидывать непредсказуемые фортели. Если уж и возвращать лихие девяностые, то только в таком виде .