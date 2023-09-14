Новый сезон не за горами: 6 российских сериалов, на которые возлагаем надежды

Лучшие сериалы
«Лада Голд», реж. Никита Власов
Когда‑то в девяностые бандит по кличке Мидас (Павел Прилучный) украл общак братвы, а затем сел в тюрьму благодаря своей Немезиде — героичному милиционеру Огурцову (Иван Фоминов). Наши дни. Внука Мидаса (Роман Евдокимов) депортируют из Амстердама прямиком в объятия братков, у которых к молодому человеку один вопрос: «Где деньги, Лебовски?»Отсылка к фильму «Большой Лебовски» братьев Коэн.. Тем временем приемный внук Огурцова (Эльдар Калимулин) обнаруживает, что дедовская милицейская «Лада-четверка» почему‑то выплавлена из золота высшей пробы.
Рекламные материалы «Лады Голд» обещают роуд-муви — и тут просто необходимо сделать важное уточнение. Это типичный образец стриминговой драматургии: по сути, не столько сериал, сколько многочасовой фильм, разделенный на восемь эпизодов. Поэтому будьте готовы, что после первых двух эпизодов (ровно столько показали на «Новом сезоне») главные герои «Лады Голд» еще даже не отправятся в дорогу. Впрочем, для зрителей это вряд ли будет проблемой. Во-первых, стриминг «Иви» выпустит сериал 21 сентября целиком. Во-вторых, даже просто посидеть внутри этой машины — уже удовольствие, потому что она оказалась и впрямь золотой. У режиссера-сценариста Никиты Власова и его соавтора Егора Чичканова (создателя другого симпатичного криминалити «И снова здравствуйте!») получилась яркая, эффектная черная комедия с отличными героями. MVPMost valuable player — «самый ценный игрок». сериала — Даниил Воробьев в роли лютой правой руки Мидаса. Его герой — любитель базук, стрелять из автомата от бедра и выкидывать непредсказуемые фортели. Если уж и возвращать лихие девяностые, то только в таком виде.
«Прелесть», реж. Динар Гарипов
Парень по кличке Цыган (Федор Федотов) хоть и занимается угоном тачек, но у него есть принципы. Из‑за них он попадает в неприятности: отказывается красть внедорожник, в котором лежали детские вещи, и поэтому оказывается в долгу. Пытаясь разрулить ситуацию, он встречает бывшего директора золотодобывающего завода Леонида (Олег Меньшиков). Тот знал отца Цыгана и уверяет, что его убили. Виновник как‑то связан с бывшим бизнес-партнером Леонида, мэром Осинским (Филипп Янковский).
Сериал Premier изначально носил название «Гнать» — потенциально комичная вывеска для медленного, тягучего нуара про опасных мужчин на опасной работе. «Прелесть» наверняка отпугнет многих зрителей своим темпом, однако ее неспешность — не побочка стриминговой драматургии (см. «Лада Голд»), а осознанный выбор в пользу гипнотизирующей атмосферы бандитской готики. Плотный, осязаемый вайб провинциального Готэма (отметим отличную операторскую работу Ивана Бурлакова) держит на плаву историю, собранную из знакомых элементов. Из‑за такого подхода «Прелесть» напоминает фильмы Майкла Манна и «Драйв» Николаса Виндинга Рефна — еще одну историю про угонщика с неподходящим названием. С «Драйвом» «Прелесть» сближает еще и фигура главного героя. Федотов неожиданно здорово играет гослинговского стоика с моральным стержнем. Где этот по-диснеевски романтичный юноша из «Серебряных коньков» успел наесть такую харизму — загадка «Сезона».
«Кибердеревня», реж. Сергей Васильев
2100 год. Фермер Николай (Сергей Чихачев) вместе с семьей живет на Марсе, где обустроил целое хозяйство. Чего у него там только нет: роботы-помощники, коровы с кьюаром, меняющие погоду березки. Но это благолепие вот-вот закончится. Его бывший друг и глава корпорации «Ижевск Дайнемикс» Барагозин (Григорий Скряпкин) собирается насильно выселить семью Николая, чтобы они не мешали добывать ценный минерал недоступиум (шуточная отсылка к «Аватару», в котором был ресурс с аналогичным названием unobtanium). Однако в ходе выселения Барагозин перемещается в тело робота-карлика (его озвучивает Сергей Бурунов), и его вместе с Николаем оставляют на Марсе. Теперь им предстоит как‑то добраться до Земли! При этом отношения попутчиков осложняются тем, что Николай — сооснователь «Ижевск Дайнемикс», которого Барагозин когда‑то вытурил из компании.
Кажется, под именем режиссера «Кибердеревни» Сергея Васильева скрывается южноафриканец Нилл Бломкамп — иначе как объяснить присутствие в сериале псевдодокументальной съемки («Район № 9»), переселение сознания в роботов («Робот по имени Чаппи») и технофетишизм на грани с порнографией (практически любой проект Бломкампа). Только тут добавили сверху еще и комедию с легким привкусом ситкомов ТНТ (что неудивительно, ведь над «Кибердеревней» работали Валерий Федорович и Евгений Никишов, некогда постоянные продюсеры канала).
Содержательно вышло, хоть и простовато, но иногда очень смешно. В любом случае советовать «Кибердеревню» хочется не ради шуток и сюжета, а ради невероятной картинки. Отличная графика (пожурить можно лишь плохой грин-скрин в паре моментов), приятная операторская работа и изобретательный дизайн — рассматривать хочется каждую деталь. Перед выходом сериала было опасение, что атмосферность оригинальных ютуб-роликов Васильева попадет под колеса ситкомовской драматургии, но в первых двух эпизодах пока что выходит ровно наоборот.
«Однажды в Казани» от режиссера «Горько!» и «Звоните ДиКаприо!». Сериал Жоры Крыжовникова вышел складным и бодрым, но без сюрпризов и слишком однообразным в своем упоении насилием. Не маст-вотч, но фанатам «ЮЗЗЗ» стоит взять на заметку.
У нас есть «Наследники» дома (от писателя Сергея Минаева). Это, конечно, не уровень HBO, но по-своему занятно: артисты харизматичные, интриги плетутся. Еще бы только режиссер Илья Ермолов так не увлекался голландскими углами: творческое решение понятно, но иногда сериал становится слишком похож на репортаж с тонущего «Титаника».
Одна из самых популярных шоураннерок страны Дарья Мороз («Содержанки», «Жить жизнь») села в режиссерское кресло и сняла альманах о том, что бывает до и после секса. Как и многие антологии, сериал страдает от неровного качества новелл. Но, например, первый эпизод про стендапера и одноногую девушку, сделанный с оглядкой на «1+1», очень славный.