Сила или хитрость: способны ли вы победить сказочного преступника?

Как и полагается в сказках, остановить их должен богатырь. В нашем случае — бывший снайпер Леха, который, заработав ПТСР, ушел в запой. Узнав о смертельной болезни сестры, он находит в себе силы начать новую жизнь и, ни о чем не подозревая, устраивается в отдел по борьбе со сказочной преступностью. Смотрите сериал, чтобы выяснить, сможет ли он дать отпор нечисти.