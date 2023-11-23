Реклама
Тест

Сила или хитрость: способны ли вы победить сказочного преступника?

Анна Шабашова
Сегодня в 15:57
Вспомните оригинальные сказочные сюжеты и узнайте, смогли бы вы поймать всех злодеев и навести порядок в тридевятом царстве.
Партнерский материал
реклама
erid
2RanykqLoPv
Кто‑то стал воровать золотые яблоки в царском саду. Есть подозрение, что это жар-птица. Как будете ловить?
Дальше!
Вы отправились на очередное задание, но леший заставляет вас блуждать в чаще. Какую тактику против него выберете?
Дальше!
Выбравшись из чащи, вы оказались у озера. На берегу сидит красивая девушка. Вы хотите узнать дорогу, но подозреваете, что это русалка. Что выдает нежить?
Дальше!
После долгой дороги вы решили попариться в бане, но местные поговаривают, что в ней орудует банник: ошпаривает кипятком, кидается углями, запаривает до смерти. Сможете его задобрить?
Дальше!
В деревне поселился упырь — от него гибнет не только скот, но и люди. Вам «повезло», и в полночь вы встретили его на перекрестке. Ваши действия?
Дальше!
Странствуя по тридевятому царству, вы забрели к Бабе-яге. Она, конечно, злодейка, но может стать ценным источником информации. Что будете делать, чтобы расположить ее к себе?
Дальше!
Кощей (по кличке Бессмертный) — один из самых разыскиваемых преступников в волшебном мире. Как его одолеть?
Дальше!
Поздравляем, вы добрались до финального босса — Змея Горыныча. Он живет у огненной реки Смородины и охраняет Калинов мост — вход в царство мертвых. Какое оружие возьмете на бой?
Дальше!
Повторить тест

В современной Москве… разгул сказочной преступности! Такова завязка сериала «Волшебный участок», который недавно стартовал на Okko. Баба-яга сидит под домашним арестом и подрабатывает в вебкаме, а Горыныч ― обычный мужчина среднего роста, обожающий шаурму. В его теле уживаются сразу три личности: опасный пироманьяк, неуравновешенная женщина и капризный ребенок. Он угрожает спалить Москву дотла.

Как и полагается в сказках, остановить их должен богатырь. В нашем случае — бывший снайпер Леха, который, заработав ПТСР, ушел в запой. Узнав о смертельной болезни сестры, он находит в себе силы начать новую жизнь и, ни о чем не подозревая, устраивается в отдел по борьбе со сказочной преступностью. Смотрите сериал, чтобы выяснить, сможет ли он дать отпор нечисти.

Рекламодатель: ООО «Окко» · 18+
расскажите друзьям
теги
партнерский материал
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»