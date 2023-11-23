Сила или хитрость: способны ли вы победить сказочного преступника?

В современной Москве… разгул сказочной преступности! Такова завязка сериала «Волшебный участок», который недавно стартовал на Okko. Баба-яга сидит под домашним арестом и подрабатывает в вебкаме, а Горыныч ― обычный мужчина среднего роста, обожающий шаурму. В его теле уживаются сразу три личности: опасный пироманьяк, неуравновешенная женщина и капризный ребенок. Он угрожает спалить Москву дотла.
Как и полагается в сказках, остановить их должен богатырь. В нашем случае — бывший снайпер Леха, который, заработав ПТСР, ушел в запой. Узнав о смертельной болезни сестры, он находит в себе силы начать новую жизнь и, ни о чем не подозревая, устраивается в отдел по борьбе со сказочной преступностью. Смотрите сериал, чтобы выяснить, сможет ли он дать отпор нечисти.