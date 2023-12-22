Что не так с сериалом «Слово пацана»? Всё! Разбираем по пунктам

Вова Адидас (Иван Янковский) получает пулю в спинуВ слитом финале ему доставалось заточкой в бок, как Виктору Цою в «Игле», и он оставался умирать на вокзальном перроне на руках любимой, как Карлито Бриганте в «Путе Карлито».. Андрей оказывается в тюрьмеТут ничего не изменилось, разве что Крыжовников смягчил образ Андрея: перед задержанием он не отбирает у детей мелочь.. А Марат получает возможность отомститьЛиния персонажа Рузиля Минекаева в окончательном финале подверглась наиболее сильной переделке: ему единственному вроде бы удалось выбраться из этого ада, но в слитой версии у него на душе скребли кошки, а тут он просто хватается за голову в окровавленном туалете. . Нам бы их пожалеть, но проблема в том, что «Слово пацана» — довольно сложный тест на эмпатию. По сути, Крыжовников предлагает нам проникнуться сочувствием к пираньям. Но каждый, кто встречался с такими хищниками в реальной жизни, знает, что это крайне непросто. Больше двадцати лет назад, когда я с друзьями возвращался с футбола, меня во дворе избила толпа таких же отморозков, как в сериале. И вот Крыжовников предлагает мне посочувствовать им. С какого перепугу? Они сами выбрали свой путь, поэтому и отвечать за него тоже будут все вместе.