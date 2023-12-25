Кинокритики выбрали лучшие российские сериалы 2023 года

«Кино-театр.ру» попросил у 24 кинокритиков назвать тройку лучших, на их взгляд, российских сериалов 2023 года. На основе их ответов портал составил двадцатку лучших проектов.
На первом месте оказался «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его упомянули 14 из 24 экспертов, при этом восемь из них поставили сериал на первое место, четыре — на второе и двое — на третье.
По набранным баллам работа Жоры Крыжовникова обходит конкурентов с более чем двукратным отрывом. За ней следует плотная группа из четырех сериалов с минимальной разницей в показателях: «Лада Голд» Никиты Власова, «Балет» Евгения Сангаджиева, «Плейлист волонтера» Максима Свешникова и «Фишер» Сергея Тарамаева и Любови Львовой.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
В опросе «Кино-театр.ру» приняли участие два кинокритика «Афиши». Евгений Ткачев лучшим сериалом года назвал третий сезон «Мир! Дружба! Жвачка», а в тройке также упомянул «Ладу Голд» и «Райцентр». Среди фаворитов Василия Говердовского — «Кибердеревня» и те же «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Райцентр».