Жуть как интересно: ужастики, которые страшно зайдут на Хэллоуин

«Проклятое наследие» («Perpetrator»)
Премьера: с 1 сентября на Shudder
Мистический триллер с социальным месседжем, смело смешивающий жанры. Подростковый слешер встречается с драмой взросления, а сюрреалистический триллер — с социальной драмой, будто Джон Хьюз решил снять свой «Твин Пикс». 17-летняя бунтарка Джонни (Киа МакКирнан) переезжает к эксцентричной тете (Алисия Силверстоун, звезда поколения X и клипов Aerosmith), которая рассказывает о семейном проклятии. В городке тем временем творится что‑то неладное: пропадают старшеклассницы и, похоже, орудует маньяк.
«Милое дитя» («Liebes Kind»)
Премьера: с 7 сентября на Netflix
Немецкий мини-сериал по одноименному бестселлеру Роми Хаусманн. Расследование дела тринадцатилетней давности об исчезновении студентки Лены Бек возобновляется после того, как на лесной дороге находят сбитую автомобилем женщину в ночнушке. Рядом с жертвой обнаружена странная, не по годам развитая девочка Ханна, которая уверяет, что сбитая — ее мать Лена. Ребенок рассказывает сотрудникам скорой помощи о царящих в их доме странных правилах, указывающих на то, что жертва пробыла в долгом заточении. А измученных неведением родителей Лены в госпитале ждет неприятный сюрприз: жертва точно не их дочь. Другое дело жутковатая Ханна — она вылитая Лена в детстве.
«Подменыш» («The Changeling»)
Премьера: с 8 сентября на Apple TV+
Apple TV+ отчаянно ищет нового Шьямалана. Последние четыре года режиссер исправно поставлял для стриминга новые сезоны «Дома с прислугой», но в этом году его постмодернистский хоррор подошел к логическому завершению. В качестве замены была выбрана экранизация фэнтезийного романа Виктора Лаваля, попавшего в 2017-м в топ-10 Нью-Йоркской публичной библиотеки. Произведение затрагивает практически те же темы, что и «Дом с прислугой», — детские травмы и ужасы родительства. Молодые ньюйоркцы Аполло и Эмма (Лейкит Стэнфилд и Кларк Бако) становятся родителями и быстро теряют связь с реальностью. Примечательно, что роман, несмотря на фантастическую начинку, автобиографичен. Лаваль, как и его главный герой, вырос в Куинсе в 1970-х в семье матери-одиночки, которая эмигрировала из Уганды.
Скандинавские авторские хорроры — развлечение для самых отважных! В прошлом году датский режиссер Кристиан Тафдруп нагло заявил, что снимет максимально неприятный фильм и сдержал обещание: его триллер «Не говори никому» был, пожалуй, самым выматывающим фильмом прошлогодней хэллоуинской программы.
В этом году такое звание смело можно присудить норвежскому «Опасному другу», пусть он и уступает в концентрации жути творению датских коллег. Здесь тоже среди прочего затрагивается тема мягкотелости среднего класса, который не способен защитить себя. При этом фильм не займет много времени: хронометраж «Опасного друга» не больше стандартного эпизода «Черного зеркала». По сюжету студентка Сигрид знакомится с симпатичным, одетым с иголочки богатым наследником, у которого в доме живет человек, который предпочитает, чтобы его считали собакой. Это, естественно, шокирует девушку.
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» («The Walking Dead: Daryl Dixon»)
Премьера: с 10 сентября на AMC+
Второй спин-офф из вселенной «Ходячих мертвецов». Сначала сольного сериала удостоился перевоспитавшийся злодей Ниган. Теперь настала очередь немногословного реднека Дэрила Диксона в исполнении Нормана Ридуса. Судьба забрасывает нечесаного мотоциклиста из американской глубинки в культурный центр постапокалиптической Европы — Францию. Здесь упертому выживальщику приходится составить компанию воинственной монашке и сироте-мессии из Марселя в их путешествии на север страны. По дороге Дэрил заходит на могилу Джима Моррисона, слушает «Болеро» Равеля в исполнении зомби-оркестра (не спрашивайте!) и бьет морды французским бандюганам у основания Эйфелевой башни.
Удивительным образом жизнь на парижских улицах после зомби-апокалипсиса оказывается не в пример спокойнее, чем в Америке. Старички интеллигентно милуются на балконах, кто‑то играет Баха на виолончели, процветают андеграундные клубы и никто не обращает особого внимания на разгуливающих мертвецов. Вот что значит развитое общество! Спин-офф может похвастаться любопытным кастом: британец Адам Нагайтис из «Террора» играет утонченного злодея, коллекционирующего шедевры живописи. Отечественная звезда Лукерья Ильяшенко — влюбленную в него роковую красотку. А любимый актер Жан-Пьера Жене Доминик Пинон — бездомного специалиста по голубиной почте. Роль монахини досталась француженке Клеманс Поэзи, известной по «Гарри Поттеру».
«Два, три, демон, приди!» («Talk to Me»)
Премьера: с 12 сентября на Amazon Prime Video, Apple TV и других платформах
Недорогие авторские хорроры уже давно занимают в мировом бокс-офисе не последнее место. Новая сенсация — «Два, три, демон, приди!», этакий «Изгоняющий дьявола» для поколения тиктока; фильм ужасов про подростков из австралийского пригорода. Мучаясь бездельем, тинейджеры по вечерам вызывают демона с помощью забальзамированной руки, но это, разумеется, не приводит ни к чему хорошему. Создатели картины, братья-близнецы Майкл и Дэнни Филиппу, дебютанты в большом кино, а в прошлом — популярные ютуб-блогеры. Они дотошно продумали вселенную фильма, так что речь идет про новую хоррор-франшизу. Приквел уже готов, сиквел — в работе.
«Граф («El Conde»)
Премьера: с 15 сентября на Netflix
Что, если чилийский диктатор Аугусто Пиночет, единолично правивший страной почти двадцать лет, с 1973 по 1990 год, был не просто жадным до власти кровожадным правителем, а буквально вампиром? Что, если он сымитировал свою смерть и до сих пор продолжает губить жизни невинных? Именно на таком допущении строится новая работа чилийского режиссера Пабло Ларраина — стильная, нарочито винтажная черно-белая картина, отсылающая к немецким экспрессионистским хоррорам начала XX века. Фильм взял награду за лучший сценарий на недавнем Венецианском кинофестивале и довольно быстро оказался на «Нетфликсе».
«Тебя никто не спасет» («No One Will Save You»)
Премьера: с 22 сентября на Hulu
Несколько лет назад режиссер Брайан Даффилд в комедийном ужастике «Спонтанность» показал, что будет, если старшеклассники из обычной американской школы начнут самопроизвольно взрываться, как воздушные шары. А теперь почти совсем без слов (главная героиня общается исключительно междометиями) скрестил «Один дома» со «Знаками» Шьямалана. По сюжету убежденная ретрофилка Бринн уединенно живет в старом семейном доме, поэтому, когда в ее жилище вламываются наглые инопланетяне, ей приходится рассчитывать только на себя.
«Сердитая черная девушка и ее монстр» («The Angry Black Girl and Her Monster»)
Премьера: с 22 сентября на Shudder
Очередная вариация «Франкенштейна», на этот раз с социальным подтекстом. Смерть повсюду преследует старшеклассницу Викарию: мать погибла от шальной пули, а отец одной ногой в могиле из‑за наркотической зависимости. Девушка приходит к заключению, что смерть — всего лишь болезнь, которую можно вылечить. После того как ее брат-бандит погибает в перестрелке, страстно увлеченная естественными науками Викария решается на давно задуманный эксперимент, чтобы вернуть его к жизни.
Норвежский квартирный хоррор в духе «Жильца» и «Ребенка Розмари» Романа Поланского. Мона и Робби — влюбленная пара. Робби только что получил работу своей мечты, поэтому молодые люди отважились на покупку просторной, пусть и запущенной квартиры. Неважно, что она требует основательного ремонта, зато сделка удачная. Неважно, что соседи постоянно ругаются. Неважно, что Моне внезапно начинают сниться кошмары, которые становятся все ужасней и реалистичней. Робби намерен создать счастливую семью и плевать хотел на переживания Моны.
«Проклятие монахини-2» («The Nun II»)
Премьера: 3 октября
Очередное пополнение во вселенной «Заклятия» — хоррор-франшизы Джеймса Вана. Действие сиквела «Монахини» происходит в 1956 году, спустя четыре года после событий первой части. По Европе прокатилась волна загадочных смертей священников. Ватикан снаряжает сестру Айрин (Таисса Фармига), у которой есть опыт в подобных делах, на новое задание. Прибыв на место, героиня понимает, что имеет дело со старым знакомым — демоном Валаком, который принимает обличье монахини.
«Чаки», 3-й сезон («Chucky»)
Премьера: с 3 октября на Syfy
В третьем сезоне кукла-убийца в озвучке Брэда Дурифа оказывается ни много ни мало в Белом доме. Теперь Чаки — любимая игрушка юного Генри, сына нового президента США. Главные враги Чаки — отважные подростки Джейк (Закари Артур), Девон (Бьергвин Арнарсон) и Лекси (Аливия Элин Линд) — устремляются следом, чтобы остановить куклу.
«Особняк с привидениями» («Haunted Mansion»)
Премьера: с 4 октября на Disney+
Вторая попытка переноса одноименного аттракциона из Диснейленда на большой экран. Первая была в 2003 году с Эдди Мерфи, и вряд ли ее кто‑то запомнил. На этот раз по старинному особняку от привидений бегают харизматичный Оуэн Уилсон в роли священника-авантюриста, восьмидесятилетний Дэнни ДеВито в роли профессора-энтузиаста и вездесущий в этом сезоне Лейкит Стэнфилд в роли разочарованного в жизни физика-алкоголика. Эту компанию разбавляют Джейми Ли Кертис в кокошнике, озвучивающий главного злодея Джаред Лето, играющая владелицу проклятого дома Росарио Доусон и неожиданное камео Вайноны Райдер. Актерский состав нового «Особняка с привидениями» повнушительней, чем у первого, и это, пожалуй, главный козырь фильма.
«Абсолютный убийца» («Totally Killer»)
Премьера: с 6 октября на Amazon Prime Video
После гибрида «Дня сурка» и подросткового слешера студия Blumhouse решила не останавливаться на достигнутом, и в этот хэллоуинский сезон смешала «Назад в будущее» с (ни за что не догадаетесь!) подростковым слешером. Мать Джейми (Кирнан Шипка из «Леденящих душу приключения Сабрины») погибает от рук маньяка, известного как Sweet Sixteen Killer. Тридцать пять лет назад он убил несколько девушек и исчез, а сейчас почему‑то решил вернуться. Тяжело переживающая утрату героиня случайно запускает незавершенную машину времени (что? да!), над которой работает ее школьная подруга, и оказывается в 1987-м, где пытается остановить убийцу. Регулярные шутки про оральный секс, обязательные со времен «Донни Дарко» New Order и Echo & the Bunnymen на саундтреке и навязчивые столкновения вок-культуры и диких нравов 1980-х.
«З/Л/О 85» («V/H/S/85»)
Премьера: с 6 октября на Shudder и AMC+
Более десяти лет хоррор-антология в жанре «найденной пленки» исправно пугает каждый хэллоуинский сезон. Этот год не стал исключением. Теперь создатели франшизы переносят нас в середину 1980-х с их пышными прическами, максимально яркой одеждой и синти-хоррор-саундтреками. Среди режиссеров — Дэвид Брукнер («Ритуал», ребут «Восставшего из ада»), Скотт Дерриксон («Синистер», «Черный телефон») и др.
«Кладбище домашних животных: Кровные узы» («Pet Sematary: Bloodlines»)
Премьера: с 6 октября на Paramount+
Приквел, которого никто не ждал. События фильма разворачиваются в 1969 году. В центре сюжета — предыстория второстепенного персонажа оригинальной истории — молодого Джуда Крэндалла, роль которого в недавней экранизации романа Стивена Кинга исполнил Джон Литгоу. В приквеле он вместе со своей девушкой пытается покинуть родной городок Ладлоу, однако им мешает уехать врезавшаяся в лобовое стекло автомобиля птица и агрессивный пес семьи Батерман (Дэвид Духовны и Саманта Матис). Но еще более странно, чем собака, ведет себя сын Батерманов, недавно вернувшийся с вьетнамской войны.
«Падение дома Ашеров» («The Fall of the House of Usher»)
Премьера: с 12 октября на Netflix
Новый мини-сериал Майка Флэнагана — специалиста по экранизациям Стивена Кинга и создателя хорроров «Призраки дома на холме» и «Призраки усадьбы Блай». В основе его нового детища — одноименный рассказ и другие произведения Эдгара Аллана По. В свежем прочтении Ашеры превратилось в многочисленное, скандально известное и сказочно богатое семейство, патриарх которого Родерик Ашер (Брюс Гринвуд) сделал состояние на своей фармацевтической корпорации. Внезапно его дети — каждый из которых успешен в своей отрасли, от хирургии до компьютерных игр, — начинают умирать один за другим. В ролях — все любимые актеры Флэнагана, включая Карлу Гуджино и Генри Томаса, а также совершенно внезапно Марк Хэмилл в роли адвоката семейства Ашер.
«„Пригородные вопли“ Джона Карпентера» («John Carpenter’s Suburban Screams»)
Премьера: с 13 октября на Peacock
В прошлый Хэллоуин своей хоррор-антологией обзавелся Гильермо дель Торо. В этом году настала очередь Джона Карпентера, создателя слешер-франшизы «Хэллоуин». Специально для сериала ушедший на пенсию хоррор-классик не только одолжил свое имя для названия, но и написал саундтрек. А также срежиссировал один из шести эпизодов, якобы основанных на реальных жутких случаях из жизни американских пригородов. «Это все ради денег», — отшучивается легендарный режиссер в интервью Los Angeles Times. Но судя по первым отзывам критиков, в этой шутке есть увесистая доля правды.
«Подходящая плоть» («Suitable Flesh»)
Премьера: с 27 октября на Shudder
Сценарист культовых хорроров 1980-х «Реаниматор» и «Извне» Деннис Паоли впервые за десять лет вернулся к работе, чтобы перенести на экран рассказ Говарда Филлипса Лавкрафта «Тварь на пороге». Хизер Грэм (та самая Энни из «Твин Пикса») играет некогда успешного психиатра, которого обвинили в убийстве собственного пациента, страдавшего сильнейшим расстройством личности. Героиня рассказывает, как она дошла до жизни такой своей коллеге в исполнении Барбары Крэмптон — «королевы крика» из 1980-х, игравшей в уже упомянутых «Реаниматоре» и «Извне».
«Пять ночей с Фредди» («Five Nights at Freddy’s»)
Премьера: с 27 октября на Peacock
Долго находившаяся в производственном аду экранизация одноименной независимой сурвайвал-хоррор-игры про оживающих по ночам жутких аниматроников. Перенести ее на экран пытались аж с 2015 года — в одно время режиссером значился Крис Коламбус. Завязка, как это бывает в таких случаях, проста как пять копеек. Незадачливый охранник (повзрослевший Джош Хатчерсон из «Моста в Терабитию») устраивается работать в ночную смену в пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza — успешный в 1980-х семейный развлекательный центр, в наши дни пришедший в полный упадок. Первая же рабочая ночь дается герою максимально тяжело: в полночь оживают маскоты-аниматроники, когда‑то развлекавшие здесь детвору, но со временем по непонятным причинам превратившиеся в кровожадных убийц. К слову, похожую коллизию мы могли недавно наблюдать в «Стране чудес Вилли» с Николасом Кейджем, которая явно была вдохновлена «Five Nights».