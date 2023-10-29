Жуть как интересно: ужастики, которые страшно зайдут на Хэллоуин

После гибрида «Дня сурка» и подросткового слешера студия Blumhouse решила не останавливаться на достигнутом, и в этот хэллоуинский сезон смешала «Назад в будущее» с (ни за что не догадаетесь!) подростковым слешером . Мать Джейми (Кирнан Шипка из «Леденящих душу приключения Сабрины») погибает от рук маньяка, известного как Sweet Sixteen Killer. Тридцать пять лет назад он убил несколько девушек и исчез, а сейчас почему‑то решил вернуться. Тяжело переживающая утрату героиня случайно запускает незавершенную машину времени (что? да!), над которой работает ее школьная подруга, и оказывается в 1987-м, где пытается остановить убийцу. Регулярные шутки про оральный секс, обязательные со времен «Донни Дарко» New Order и Echo & the Bunnymen на саундтреке и навязчивые столкновения вок-культуры и диких нравов 1980-х.