Впрочем, это всего лишь теория. Возможно, источником вдохновения для «Фредди» стал другой диснеевский фильм, снятый на рубеже веков, — «Деревенские медведи». Там медведи-аниматроники не были поломанными, но от этого не были менее криповыми. А может, тренд на исследование тайной жизни маскотов детских пиццерий запустил ютубер Шейн Доусон со своим крипипаста-расследованием про сеть ресторанов Chuck E.Cheese. Конечно, если подумать, оригинальная хоррор-игра «Пять ночей с Фредди» вышла и завирусилась за несколько лет до теорий заговора про Chuck E.Cheese. Поэтому и версию создателя игры (и сценариста нынешнего фильма) Скотта Коутона, мол, на шедевр его вдохновила реакция публики после его неумышленно криповых христианских игр , можно принять на веру. Так или иначе, очевидно одно: франшиза «Пять ночей с Фредди», извращающая образы добрых маскотов, — идеальное попадание в нерв зрителей, чье детство пришлось на нулевые , то есть всех зумеров и младших миллениалов.