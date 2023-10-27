Увлекающийся осознанными сновидениями охранник (Джош Хатчерсон) после скандального увольнения (бросился с кулаками на посетителя ТЦ из‑за недоразумения) устраивается на новую работу в заброшенную детскую пиццерию. Каково же его удивление, когда очень криповая заброшка с потрепанными маскотами-аниматрониками на сцене оказывается не просто очень криповой, а смертельно опасной. Ведь по ночам медведь Фредди, лиса Фокси, утка Чика, зайчонок Бонни и безымянный кексик сначала оживают, а потом гоняются за любыми оказавшимися в пиццерии людьми, чтобы исполосовать их лезвиями. А еще они, кажется, как‑то связаны с таинственными детьми из постоянного осознанного сновидения героя, в котором он пытается разгадать тайну пропажи собственного брата.
Невероятно, но факт: мультфильм «Каникулы Гуфи» (также известен как «Гуфи-звезда») — главный источник вдохновения для хорроров 2023 года. Ведь сначала Патрик Уилсон сделал из пятого «Астрала» кринж-комедию про совместный роуд-трип папы и сына. А теперь на экраны вышли «Пять ночей с Фредди» — полнометражная версия жутко памятной сцены с поломанными аниматрониками из любимого ресторана Гуфи.
Впрочем, это всего лишь теория. Возможно, источником вдохновения для «Фредди» стал другой диснеевский фильм, снятый на рубеже веков, — «Деревенские медведи». Там медведи-аниматроники не были поломанными, но от этого не были менее криповыми. А может, тренд на исследование тайной жизни маскотов детских пиццерий запустил ютубер Шейн Доусон со своим крипипаста-расследованием про сеть ресторанов Chuck E.Cheese. Конечно, если подумать, оригинальная хоррор-игра «Пять ночей с Фредди» вышла и завирусилась за несколько лет до теорий заговора про Chuck E.Cheese. Поэтому и версию создателя игры (и сценариста нынешнего фильма) Скотта Коутона, мол, на шедевр его вдохновила реакция публики после его неумышленно криповых христианских игр, можно принять на веру. Так или иначе, очевидно одно: франшиза «Пять ночей с Фредди», извращающая образы добрых маскотов, — идеальное попадание в нерв зрителей, чье детство пришлось на нулевые, то есть всех зумеров и младших миллениалов.
Но ведь никакой франшизы еще нет, это только первый фильм? Не совсем так. Даже если оставить за скобками тот факт, что в серии игр есть десяток номерных частей и куча спин-оффов, а феноменальный бокс-офисFive Nights at Freddy’s — «Пять ночей с Фредди». фильма в США практически гарантирует сиквелы, «Фредди» — уже франшиза, породившая сотни, тысячи часов видеоконтента. Речь не только о бесконечных стримах с подпрыгивающими от скримеров блогерами, но и о вполне продуманных фанатских работах. Среди них есть и игровой мюзикл по FNAFFive Nights at Freddy’s — «Пять ночей с Фредди». на 75 млн просмотров, и аниме на 63 млн, и сразу несколько полнометражных игровых адаптаций, включая сериал и кино, снятое на русском.
Можно ли в этом контексте считать голливудскую версию знакомой истории полноценным событием? Ведь даже феноменальные сборы в 50–60 млн долларов будут означать лишь малую долю аудитории ютуб-видео в переводе на количество проданных билетов. Да и целевая аудитория игры 2014 года уже выросла, для зумеров FNAF — уже скорее предмет ностальгии, нежели что‑то актуальное: если бы Голливуд не тормозил, выпустил бы уже полнометражную версию ультрапопулярного веб-сериала про летающие туалеты. Вот бы почти двухчасовой фильм по «Фредди» хоть как‑то развивал мифологию, но тут, в отличие от большинства фан-работ, аниматроники даже не разговаривают, оставаясь верными оригинальным образам из самой первой игры.
Конечно, голливудским продюсерам удалось сделать и что‑то, что любителям не под силу. Аниматроники тут восхитительно осязаемые: скрипят, тарахтят, так аутентично неповоротливо танцуют, что сразу и не скажешь, что здесь графика, а что — полноразмерные роботы. Декорация пиццерии тоже похожа на очень продуманную локацию из парка развлечений. Есть фактурный Мэттью Лиллард («Скуби-Ду», «Твин Пикс») в роли зловещего работодателя.
Увы, этот хоррор с детским рейтингом так и остается в неловкой зоне между милым кино для младшеклассников и полноценным жанровым аттракционом. Крис Коламбус накануне съемок выбыл из проекта, поэтому улета «Гарри Поттера» и «Одного дома» тут можно не искать, все очень душно, неторопливо и тяжеловесно. Продюсер Джейсон Блум и режиссерка Эмма Тамми («Обитель страха») изо всех сил приближаются к границам допустимого в детском ужастике (кому‑то в кадре срезают лицо, кого‑то раскусывают пополам), но, пожалуй, так всерьез ни разу не пугают.
Остается лишь понадеяться, что один из неминуемых сиквелов снимет какой‑нибудь серьезный хоррормейкер. Ведь образы злодеев в этой франшизе все еще вне конкуренции в плане попадания в зрительский нерв, и даже Голливуду должно быть под силу слепить с такими выдающимися входными данными хит.
Никиты Лаврецкого