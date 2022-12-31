20 лучших российских сериалов 2022 года

«13 клиническая»
Продюсеры постоянно ищут хай-концептИнтересная и привлекательная идея фильма, сериала или книги, которая может быть легко объяснена в одной строчке., но найти его мало у кого получается. В последние пару лет таких проектов из России сразу и не вспомнишь, но «13 клиническая», кажется, первый яркий сериал с хай-концептом на отечественных стримингах. Его идея звучит примерно так: больница, где лечат болезни на мистической почве. Каждый эпизод знакомит нас с новым одержимым — и на выходе мы получаем вертикальный сериал, в котором «Доктор Хаус» встречается с «Ночным дозором». Хороший концепт, мощный актерский состав, любопытный сценарий — такое шоу может идти много лет, на что, скорее всего, в «Иви» и надеются.
«1703»
Утопающий в желтом свете уличных фонарей Питер, играющая на репите Татьяна Буланова, исполняющий «Мою оборону» певец Шарлот, коп-суицидник и коп-стендопер (потому что втайне мечтает рассказывать шутки со сцены), расследование, ведущее в никуда, — слоны не то, чем они кажутся! Казалось, что мы видели все, но — нет, авторам российского сериала нашлось чем нас удивить. «1703» Сергея Сенцова (режиссера) и Дениса Артамонова (сценариста) такая же сюрреалистическая фантасмагория, как и «Твин Пикс» Дэвида Линча. Такое же бадди-муви, как и «Смертельное оружие» Ричарда Доннера. Такой же мрачный кинокомикс, как и «Ворон» Алекса Пройаса. Такой же безысходный триллер, как и «Семь» Дэвида Финчера. И такая же черная комедия, как «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика, даром что первый сезон тоже заканчивается собранием тайного общества — разве что не ритуальной оргией! Первый, потому что сериал продлили на второй, а значит, нам еще только предстоит узнать, насколько глубока эта питерская кроличья нора.
«Аврора»
Пожалуй, самое удивительное в «Авроре» — ее финальный твист, возмутительный и логичный одновременно. Но попробуем обойтись без спойлеров. У режиссера и сценариста Романа Волобуева получилась «Дрянь» консервативного человека — по всем заветам российских сериалов, которым трудно найти интересные занятия женским персонажам, к разговору о беременности дело приходит уже к финалу первого эпизода. Однако затертые клише «женского» сериала компенсируются, по обыкновению, смешной волобуевской иронией, стильной операторской работой и искренней любовью к своей героине в харизматичном исполнении Лены Трониной. А любви в 2022-м сильно не хватало.
«Алиса не может ждать»
«Алиса не может ждать» выглядела куда бы увереннее в качестве фильма. Из‑за сериального формата Наталье Мещаниновой пришлось нагрузить историю линией Таисии Вилковой и Степана Девонина — мало того что невнятной, так еще и очень условно связанной с главным сюжетом. Зато как раз с ним все в порядке. История про медленно слепнущую девушку-подростка, которая идет на сомнительное мероприятие ради денег, получилась классной мелодрамой с запоминающейся главной героиней. Ее исполнительница Елизавета Ищенко — открытие года для тех, кто еще не видел актрису в веб-сериале «Сама дура».
«Идентификация»
Один из самых впечатляющих дебютов этого года. Постановщица Владлена Санду сняла вязкий, гипнотизирующий триллер, который начинается как история про русскую невесту (Лена Тронина), киргизскую свадьбу и убийство, но постепенно расширяется до высказывания о проблеме идентификации в целом. Местами Санду уходит в совсем уж бульварщину (главный злодей — это без преувеличения Фантомас), местами ее сериалу не хватает сфокусированности. Но даже так «Идентификация» получилась пронизывающей и запоминающейся работой.
«И снова здравствуйте!»
Доковылявшие в этом году до финала «Ходячие мертвецы» сделали все возможное, чтобы допечь даже самых стойких фанатов зомби. На этом фоне «И снова здравствуйте!» режиссера и сценариста Егора Чичканова смотрится особенно выгодно. Вместо надоевшего зомби-хоррора — криминальное чтиво с мистическим душком про живого мертвеца (Андрей Мерзликин) в поисках своих убийц. Бодрый темп, харизматичные персонажи, смешной юмор — у Чичканова парадоксальным образом получился очень живой сериал про очень мертвого героя.
«Капельник»
На бумаге «Капельник» не выглядел проектом с высокими шансами на успех. Сложная тема, отсутствие звезд в актерском составе, а самое громкое имя среди сценаристов — Ида Галич, чье отношение к сценарному искусству ограничивается ютьюб-проектами и вайнами. Тем не менее «Капельник» попал в аудиторию, став одновременно и зрительским проектом, и авторским. В «Капельнике» прослеживается почерк Ильи Аксенова, снявшего первый сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» (не только благодаря Mujuice в саундтреке), и появляется Данила Багров эпохи зумеров, которого сыграл Денис Прытков. Как и герой «Брата», он попадает в мир больших денег, но богатство его совсем не интересует. А еще он такой же флегматичный и немногословный, и даже гардероб из свитеров у них похож. Разве что герой сериала старается спасать, а не убивать — эта разница в 2022 году чрезвычайна важна.
«Карамора»
Снять про российских революционеров кинокомикс — что может быть проще? И что может быть сложнее? Уровень абсурда в «Караморе» растет в геометрической и трагикомической прогрессии, а Данила Козловский играет не только на сломе своего амплуа, но еще и доказывает, что он компетентный жанровый постановщик (изначально сериал должен был ставить Илья Найшуллер, но у «Караморы» оказался настолько блистательный сценарий Александра Фомина, режиссера комедии «Молодой человек» с тем же Козловским, что и без Найшуллера справились). На что похожа «Карамора»? На смесь первых сезонов «Игры престолов» со «Своим среди чужих, чужим среди своих». Герой Козловского всюду чувствует себя неприкаянным, пускается во все тяжкие, а в финале создает альтернативную Россию, которой управляет император Леонид Парфенов. Максим Горький никогда бы такого не написал, а Александр Фомин смог.
«Конец света»
Сериал, открывший нам режиссера Александра Незлобина, который до этого предпочитал подписывать себя в титрах как Саша Тапочек. Возможно, метаморфоза эта произошла, потому что Незлобин намного больше уверен в итоговом продукте и готов нести «Конец света» под своим именем. В первой серии под названием «Никогда не разговаривайте с незнакомцами» Сатана в исполнении Юрия Колокольникова объявляется на Патриарших прудах и начинает готовить апокалипсис. Ему нужны помощники, и таковыми становятся тиктокер Азик Мирохин, зумерский прообраз Азазелло, и сатанинский сын Демьян, работающий в супермаркете «Корзиночка». Дальше зрителю рассказывают булгаковскую историю, щедро сдобренную отсылками на современные реалии, поп-культурными пасхалками и диалектом героя Даниила Воробьева, который взялся за миссию максимально популяризировать слово «епта».
«Мне плевать, кто вы»
Из двух претендентов на роль российского заменителя «Сексуального просвещения» (второй — «Лэйт Найт Скул» на Okko) больше всего симпатий вызывает «Мне плевать, кто вы» канала ТНТ. Может быть, ему и не хватает прогрессивности оригинала, но это все еще на удивление смешной и нежный ситком взросления с отличным актерским дуэтом Дениса Власенко и Варвары Феофановой на первом плане. Лучшая похвала ему — после финальной серии хочется немедленно посмотреть продолжение.
«Номинация»
Первый сериал Надежды Михалковой повествует о том, как ее героиня снимает свой первый полнометражный фильм, — и это понятная защитная реакция творческого организма: рассказывай про то, что хорошо знаешь. Вот и режиссерка рассказывает о том, что значит быть отпрыском в известной привилегированной семье, а заодно высказывается обо всем наболевшем: киноконъюнктуре, дайверсити, старом и новом кино. В первую очередь это сатира на российскую киноиндустрию (кажется, никто так смачно не пропесочивал ее со времен «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова), но вместе с тем еще и семейная драма: в роли сестры главной героини Анна Михалкова, которая в «Номинации» вынуждена разменивать свой талант в дешевых российских сериалах. В общем, это спорный, дискуссионный, часто провокационный, но чертовски увлекательный сериал, вокруг которого можно не только почесать языком, но и сломать копья.
«Нулевой пациент»
«Чернобыль» Козловского не стал нашим ответом «Чернобылю» HBO, зато им стал «Нулевой пациент» Сергея Трофимова и Евгения Стычкина. Оказывается всего-то и надо было, что сменить ракурс — с аварии на Чернобыльской АЭС на первую вспышку ВИЧ в СССР (неизвестно, какое из этих событий больше привело к краху советской империи). Как и в эйчбиошном сериале, в «Нулевом пациенте» история фокусируется не только около кучки протагонистов, но и вокруг «маленьких людей», которые попали в жернова большой истории. Каждая серия строится вокруг какой‑нибудь частной истории — и этот прием работает. Большое видится на расстоянии, смерть одного человека — трагедия (а миллионов, увы, статистика). Несмотря на немного слитый финал (хотелось бы концовку помощнее), «Нулевой пациент» остается одним из лучших и уж точно одним из самых гуманистичных российских сериалов этого непростого года.
«Обоюдное согласие»
В 1999 году вышел фильм Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок», в котором герой Михаила Ульянова со снайперской винтовкой мстил трем подонкам, изнасиловавшим его внучку. «Обоюдное согласие» спустя двадцать три года работает по схожей сюжетной формуле, но с поправкой на время. Валерия Гай Германика тоже разбирается с тремя насильниками, но делает это по-своему и в современной сериальной форме. В центре истории — молодая учительница русского языка и литературы в исполнении Светланы Ивановой. Однажды она в мокром платье, босиком, с синяками и ссадинами на теле приходит в отделение полиции и пишет заявление об изнасиловании на своих друзей, с которыми она добровольно отправилась тусить на яхте. Следующие шесть серий размышляют над тем, что такое справедливость, иллюстрируют понятие виктимблейминга и вообще задаются вопросом: а кто в действительности жертва в этом сериале?
«Последний министр», второй сезон
Второй сезон «Последнего министра» начал выходить еще в конце 2021 года, но формально так еще и не закончился. Режиссер Роман Волобуев и стриминг «Кинопоиск» не дали выйти финальному эпизоду, решив, что для этого сейчас не время. Но как ни парадоксально, это самый актуальный сериал в подборке лучших проектов года. «Последний министр» задумывался как гротескная фантасмагория в политическом сеттинге и стенах вымышленного министерства, а оказался картиной мира сквозь российскую оптику. Его герои говорят цитатами из новостей, обсуждают законы и политические решения, которые произошли в реальности — вот только проблема в том, что сериал не обыграл существующую действительность, а предсказал ее. Теперь главные интриги — чем закончится второй сезон, что предсказано в финале и когда мы его увидим.
«Почка»
Сериал-эксперимент, который осмелился задать вопрос: что, если мы возьмем откровенно омерзительную героиню и поставим ее в ситуацию, где людей принято жалеть? Сработает ли наша эмпатия? Ответ на этот вопрос у каждого будет свой. Но и без ваших симпатий пожарная инспекторша Наташа Хлыстова (Любовь Аксенова), которой срочно понадобилась пересадка почки, остается ярчайшей антигероиней этого года. Пускай она плохой человек, но ее патологическое неумение сложить руки вызывает исключительно уважение. Респект и создателям сериала, которым хватило таланта на острую и хлесткую сатиру о борьбе винтика системы с человеческим безразличием и нечеловеческой бюрократией российского общества.
«Русские хакеры: Начало»
В России уже пару лет гонятся за «Последним танцем», «Аферистом из Tinder» и «Королем тигров», пытаясь сделать хитовый документальный проект. Но пока никто не снял действительно массовый продукт или хоть что‑то, что резонировало бы на уровне новостных повесток. Не уверены, что «Русских хакеров» можно отнести к этому разряду, но сериал «Кинопоиска» максимально близок к лучшим образцам западной документалистики. Рассказ, построенный на интервью, историях реальных людей и 3D-реконструкциях, смотрится как художественный проект: эдакое шпионское кино про ФБР, ФСБ, полицию и компьютерщиков в черных шляпах. Его герои достойны самостоятельных игровых проектов, а зритель точно достоин продолжения, ведь не зря же в названии значится слово «Начало».
«Секреты семейной жизни», второй сезон
Первый сезон «Секретов семейной жизни» с Аленой Михайловой и Петром Скворцовым впечатляющим образом подружил «Прирожденных убийц», черную комедию, сеанс психотерапии и конфетную эстетику канала СТС. А второй удачно перенял эстафету. Конечно, тут все еще много крови и черного юмора. Но в сухом остатке нерв сцен из супружеской жизни серийных убийц держится не на членовредительстве, а на серьезном отношении к проблемам семейных пар. Ну надо же, эти маньяки совсем как мы! Вот бы еще только продюсеры сериала не экономили на спецэффектах — отдельные фрагменты могут покоробить даже ценителей треш-артели Asylum.
«Черная весна»
«Черная весна» похожа на кошмарный сон провинциального подростка, который провел всю ночь за чтением поэзии эпохи романтизма. Это одновременно комплимент и предостережение: не каждый выдержит соприкосновение серой реальности и лихорадочного бреда в сериале. Всех остальных приветствуем! Сергей Тарамаев и Любовь Львова (одновременно постановщики и сценаристы, а еще супруги) сделали из истории про дуэльный клуб в приморском городке один из самых причудливых и эффектных киношных опытов года. Это сериал, где авторы экзальтированны, наивны и претенциозны ровно в той же степени, что и их герои-подростки — удивительный случай, когда взрослые люди настраиваются на одну волну со школьниками.
«Эпидемия», второй сезон
Оригинальный сериал Netflix, который, увы, не вышел на американском стриминге, а добрался до зрителя благодаря своей альма-матер на Premier. Сценарист Роман Кантор рассказывал, что долго искал сюжет нового сезона, но когда сценарий был уже почти готов, он и продюсеры решили, что «Эпидемия» должна остаться историей-путешествием. Поэтому главные герои вновь едут прочь от центра России, встречая на своем пути новичков в исполнении Аскара Ильясова, Виктории Клинковой, Никиты Еленева, Юлии Ендросек и Юры Борисова. Последний не только оказывается новым мостиком между первым и вторым сезонами, но и своеобразным моральным камертоном всего сериала, который подсказывает героям: сколько бы всякого в вашей жизни ни происходило, нужно идти к свету. Второй сезон «Эпидемии» стал другим — с более вертикальной структурой, плотнее по экшену и событиям. Каждая серия подкидывает зрителю новый аттракцион: от амишей-сектантов, не слышавших про вирусы, до спецназовцев, штурмующих поезд, будто дилижанс из вестерн-фильма.
«ЮЗЗЗ»
Возможно, наиболее самобытный сериал в подборке лучших проектов года. Если бы мы вручали премию «Открытие года», ее стоило отдать бы «ЮЗЗЗу», где театральный актер Кузьма Котрелев становится харизматичным реальным пацаном посреди альтернативного Ростова, Антон Кузнецов создает один из самых ярких образов года, а режиссер Стас Иванов и оператор Станислав Коршунов снимают беспрецедентно дерзкую притчу о вреде наркотиков и необдуманных решений. «ЮЗЗЗ» на российском рынке кажется уникальным явлением. Его наполнили героями из треков группы «Каста» и стилистикой фильмов про латиноамериканский наркотрафик. Получился эдакий коктейль, где «Тренировочный день» сливается с «13-м районом» — с гротескными, жесткими, даже свирепыми персонажами. Авторы их смакуют, купают в желто-неоновой палитре, кропотливо работают с пафосом и говором.