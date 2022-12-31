20 лучших российских сериалов 2022 года

Утопающий в желтом свете уличных фонарей Питер, играющая на репите Татьяна Буланова, исполняющий «Мою оборону» певец Шарлот, коп-суицидник и коп-стендопер (потому что втайне мечтает рассказывать шутки со сцены), расследование, ведущее в никуда, — слоны не то, чем они кажутся! Казалось, что мы видели все, но — нет, авторам российского сериала нашлось чем нас удивить. «1703» Сергея Сенцова (режиссера) и Дениса Артамонова (сценариста) такая же сюрреалистическая фантасмагория, как и «Твин Пикс» Дэвида Линча. Такое же бадди-муви, как и «Смертельное оружие» Ричарда Доннера. Такой же мрачный кинокомикс, как и «Ворон» Алекса Пройаса. Такой же безысходный триллер, как и «Семь» Дэвида Финчера. И такая же черная комедия, как «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика, даром что первый сезон тоже заканчивается собранием тайного общества — разве что не ритуальной оргией! Первый, потому что сериал продлили на второй, а значит, нам еще только предстоит узнать, насколько глубока эта питерская кроличья нора.