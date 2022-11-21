— Я в пятом классе прочитал «Дубровского» и захотел его сыграть. Это не то чтобы мечта, а просто давнее желание. Я бы не хотел переделывать то, что уже снято, просто чтобы удовлетворить свои амбиции. Если роль уже гениальна, нет смысла ее играть заново. Да, Хит Леджер — лучший Джокер. Но Хоакин Феникс — другой Джокер. Они не могут соревноваться. В театре я бы выбрал роли Чацкого и Гамлета. А в кино хотел бы сыграть в фантастическом фильме, в котором главный герой а-ля Джон Картер переносится на другую планету и переживает там разные приключения. Еще действительно было бы интересно сыграть Билли МиллиганаОдин из самых известных в истории психиатрии людей с диагнозом «множественная личность». Расщепления личности Миллигана насчитывали 24 полноценных личности, из которых 10 были основными..