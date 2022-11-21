«Черная весна» — история про небольшой приморский город, школьных друзей, максималистские идеи и закрытый клуб дуэлянтов, существующий по законам справедливости и чести. Жизнь героев меняется так же резко, как и погода на море. Каждый поединок становится испытанием для персонажей. Благодаря дуэлям они познают себя и тайны вокруг.
— Тебе только исполнилось 19 лет, а твоя фильмография насчитывает уже с десяток проектов. Расскажи, как возникло желание сниматься в кино?
— Это желание появилось в шесть лет. Я смотрел телевизор, увидел «Титаник» и подумал: «Боже мой, как это красиво и масштабно. Хочу так же». В 11 лет я упросил маму отдать меня в актерскую школу. Она не сразу, но согласилась — возможно, у нее были какие‑то опасения. Однако они с отцом всегда меня поддерживали и поддерживают.
Я только пришел в школу «Киноребенок», а меня тут же поставили в кадр. Потом начались знакомства с одноклассниками, занятия. Там же случилась моя первая главная роль. Люди, с которыми я там познакомился, то, чему научился, — это бесценный опыт и знакомства.
В 2016 году я снялся в своем первом полнометражном фильме — «Волшебниках» Рената Давлетьярова. Это была большая и ответственная работа. Фильм про мальчика, который находит в школьном шкафчике волшебный спичечный коробок. Сломаешь спичку — исполнится желание. Главная мораль картины — будь осторожен со своими желаниями.
Спустя шесть лет этот фильм наконец-то вышел в прокат (в ноябре 2022 года. — Прим. ред.). Когда я спрашивал, когда состоится премьера, Ренат отвечал: «Мы еще рисуем [спецэффекты]». Он долго работает над проектами, но хуже они от этого не становятся. Забавно, что в фильме я остался 12-летним мальчиком. Мой герой — геймер, к которому попадает одна из волшебных спичек. У меня нет ни одной реплики в картине — это особенность персонажа.
Вообще творчество вошло в мою жизнь со школьной скамьи. Спасибо классной руководительнице Вере Михайловне, которая сподвигла меня на то, чтобы читать стихи и играть в школьных постановках.
— Какое у тебя любимое стихотворение?
— Я многое прошел с «Балладой о матери» Ольги Киевской. Это одно из самых любимых — и потому что его выбрала для меня мама, и потому что с ним у меня связано много воспоминаний. Второе — «Людей неинтересных в мире нет» Евтушенко. А третье — «Облако в штанах» Маяковского.
— Ты окончил первый курс Щукинского училища. Как думаешь, насколько сейчас обязательно высшее актерское образование?
— Чтобы играть в театре, ты обязан иметь актерское образование. Думаю, это правильно. Ребята учатся четыре года в институте, бьются за то, чтобы выпуститься и пойти раскрыть душу на сцене, пропустить через себя роли героев известных классических произведений.
Институт и театр — это розетка для актера. Ты можешь прийти туда и подпитаться чем‑то новым. Но это спорный вопрос: кто‑то настроен против консервативной школы Станиславского, кто‑то черпает вдохновение из других сфер. Большие мастера, мэтры вдолбили мне в голову, что учиться надо обязательно. И я в это верю: институт не будет бесполезен, если есть желание приобрести какие‑то знания. Учиться надо. Когда — другой вопрос.
— Хочешь играть в театре?
— Да, но позже. Хочу дорасти до него. Я вижу в театральной игре большую глубину и сильную обнаженность. Ты выходишь на сцену, у тебя нет дублей — все на одном дыхании. Впрочем, есть фильмы, которые тоже стараются снять с одного дубля. Нужно уметь держать сцену, повествование — а это умение идет из театра. Кажется, кино без театра невозможно. В обоих искусствах можно почерпнуть что‑то важное для себя. Но все же это отличные друг от друга вещи: играть в театре и в кино нужно по-разному.
— В онлайн-кинотеатре Start идет драма «Черная весна» с твоим участием. Что такое «черная весна»? Что заложено в этом словосочетании?
— Если честно, каждый день размышляю об этом. Свежая мысль, которая меня посетила, — это роман в сценарии. Как у Пушкина роман в стихах, только в сценарии. Роман — потому что это обособленная вселенная, в которой каждый персонаж живой, со своим внутренним миром. В сериале показаны отрезки из жизней персонажей. Эта подробная, как роман, история.
«Черная весна», по сути, про все: дружбу, первую любовь, разочарование, мечты, взросление, социальные проблемы, отношения отцов и детей. Возможно, это звучит банально, но именно в этом кроется магия происходящего в сериале. Это просто, дерзко и понятно. Мы говорим о том, что насилие в любой форме не может победить или разрешить какие‑то проблемы. Несмотря на то что дуэли — история про честь, справедливость, желание добиться истины, они все равно остаются насилием.
— Весна обычно ассоциируется с рассветом, молодостью, теплом и, как ты верно подметил, с первыми чувствами и опытом. В названии сериала она имеет мрачный, черный оттенок. Это говорит о том, что первый опыт будет болезненным?
— Именно. В этом и есть дифференциальность. Это весна, но она черная. Природа создала как хорошее, так и плохое. А мы привыкли отрицать плохое. Жизнь состоит и из того и из другого, поэтому нужно принимать все. В какой‑то момент авторы проекта хотели поменять название — не помню, с чем это было связано.
— Твой герой — один из членов закрытого клуба «Черная весна» по имени Киса. На первый взгляд, он провокатор, эмоциональный эгоист, но в то же время неоднозначный персонаж. Как бы ты его сам описал?
— В Кисе сочетается удивительная наивность, присущая ребенку, эксцентричность и дерзость. Он максималист, который зарядился идеей создать закрытый клуб и не отступает ни на шаг от кодекса. В нем много граней: он и наивный парень, который по-доброму относится к близким, и зверь, который будет драться за друзей и принципы. Каждый участник клуба дуэлянтов несет что‑то свое. Все они удивительны и правдивы.
— Как раскрывается линия Кисы? Какую роль он играет в клубе?
— Он никогда не унывает. Он невероятно предан своим друзьям. Без него не было бы «Черной весны», потому что каждый из членов может положиться на него. У него характер зажигалки: он быстро вспыхивает, его постоянно куда‑то тянет, он хочет идти что‑то делать, творить. В клубе у него роль двигателя процесса и хранителя принципов. Есть моменты, когда он не прав, но он это понимает и пытается исправиться. Если выкинуть его из сюжета, в сериале не будет такого драйва. Я бы сказал, что Киса отвечает за взросление. Он становится осознаннее, проходя путь безудержного максималиста и эксцентрика. Удивительное сочетание льда и пламени.
— «Черная весна» входит в линейку проектов Start Young, соответственно целевая аудитория сериала — молодежь. Но кому еще неплохо было бы посмотреть этот сериал?
— В первую очередь — молодежи. Это подростковый сериал. Но его стоит посмотреть и отцам, и матерям. «Черная весна» расскажет им про социальные проблемы, которые существуют в отношениях между родителями и детьми. Возможно, даже покажет изнанку души ребенка. А возможно, вызовет у взрослых ностальгию по молодости.
Наш сериал, может быть, слишком взрослый для 12-летних. Я бы хотел предостеречь подростков. Напомнить им, что это кино, а не жизнь. Следует вдохновляться кино, но не переносить в жизнь вседозволенность, которая ни к чему хорошему не приводит. Я говорю и о насилии, и о запрещенных веществах. Я бы хотел, чтобы подростки, которые посмотрят этот сериал, следили за своим здоровьем и помнили, что все хорошо в меру. Как говорилось в «Обществе мертвых поэтов»: «Будьте осторожны, мальчики особенно впечатлительны в столь юношеском возрасте».
— Есть ли сцена в «Черной весне», которую тебе было тяжело сыграть?
— Была сложная сцена с матерью. Каким бы Киса ни был агрессивным и дерзким, с матерью он другой. Мне было трудно через этого героя передать очень теплые, интимные отношения с мамой. Он с ней совершенно другой. Я опасался, что передам это нечестно.
— Киса превратится в котенка?
— Да (смеется). Это произойдет где‑то в середине сериала во время общения с мамой.
— Ты готовился к роли Кисы?
— Конечно. Но это была подготовка не с помощью учебника, а ныряние вглубь себя. Я вынул наружу внутреннего зверя, избавился от хороших манер и воспитания. Авторы «Черной весны», режиссер Сергей Тарамаев и сценаристка Любовь Львова, рассказывали, каким видят Кису, и я его очень хорошо почувствовал. Для меня эта роль стала возможностью выплеснуть негатив и эмоции, которые мы порой не можем никуда деть в городской суете и страхе вести себя не по правилам. Я попытался вернуть себе внутреннюю свободу, раскрепощенность. Встречался с разными людьми, которые пережили в жизни то же самое, что и Киса, сталкивались с похожими проблемами.
Кстати, Киса мне не понравился на этапе проб. Я подумал, что он какой‑то гопник. Люба с Сережей настаивали на том, чтобы я попробовал именно эту роль. И перед первым дублем я поймал себя на мысли: «Это такая крутая возможность. Выйди и сделай это». Мне понравилось. А в самом начале съемок [актер] Никита Кологривый сказал: «Братан, кайфуй». И я кайфовал.
Я благодарен всем, кто мне помог и кто внес вклад в создание «Черной весны». Мы действительно стали семьей. А пейзажи Черного моря сплачивали нас. Мы, кстати, открыли пляжный сезон 7 января, после съемок первой дуэли. Потом, правда, немного простыли, но было весело (смеется). Я вжился в Кису и не хотел снимать с себя его шкуру. Наверное, только через полгода после съемок я смог вернуться к себе. В этом персонаже нет ничего выдуманного: все с кого‑то взято, где‑то прочитано, что‑то — от меня из прошлого. Мне показалось, что вместе с ним я стал старше, смелее и увереннее в себе. Этих качеств мне как будто не хватало в тот момент.
— Это твой второй проект на Srart. Видеосервисы пока остаются островком творческой свободы. Расскажи, как эта свобода ощущается молодым актером? Ты чувствуешь перспективы для развития?
— Платформы мягче регулируются, возможно, по сравнению с телеканалами. Самое цензурированное кино — это полные метры, которые выходят в прокат и на телеканалах. Платформы и авторские фильмы дают свободу. Мне интереснее с ними работать. В них есть золотая середина между жестким артхаусом и ханжеством. Тяжело показать правду жизни и преподнести материал более дерзко, а онлайн-сервисы здорово в этом помогают.
Сейчас наша киноиндустрия выходит на новый уровень. Я буквально чувствую это развитие. Если раньше говорили «Ты смотришь российское кино? Фу!», то сейчас ситуация обратная. Кино, в частности на онлайн-платформах, становится качественней. Лучше брать не количеством, а качеством: пусть в месяц выйдут пять тайтлов, но они будут превосходными. В будущем я бы хотел выйти на мировой уровень. Есть амбиции: хочется показать себя миру. Хочу поработать в международном проекте, ведь в нем встречаются люди с разными ценностями и менталитетом. И от этого фильм становится только лучше.
— Какая у тебя роль мечты?
— Я в пятом классе прочитал «Дубровского» и захотел его сыграть. Это не то чтобы мечта, а просто давнее желание. Я бы не хотел переделывать то, что уже снято, просто чтобы удовлетворить свои амбиции. Если роль уже гениальна, нет смысла ее играть заново. Да, Хит Леджер — лучший Джокер. Но Хоакин Феникс — другой Джокер. Они не могут соревноваться. В театре я бы выбрал роли Чацкого и Гамлета. А в кино хотел бы сыграть в фантастическом фильме, в котором главный герой а-ля Джон Картер переносится на другую планету и переживает там разные приключения. Еще действительно было бы интересно сыграть Билли МиллиганаОдин из самых известных в истории психиатрии людей с диагнозом «множественная личность». Расщепления личности Миллигана насчитывали 24 полноценных личности, из которых 10 были основными..