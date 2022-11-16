Она без придирок и унижений объясняла каждому на площадке: «Ребята, у нас переработка, давайте возьмем яйца в руки и продолжим, осталось чуть-чуть!» И так было всегда, несмотря на самые тяжелые смены, когда было холодно, все капризничали. Она все равно брала команду в свои руки, и все успешно работали благодаря ей. Мы снимали в Твери, и было довольно холодно. Например, в сцене, где я мычу песню, я ходила по камушкам, останавливалась и должна была петь. Но камушки были скользкие — каждый раз я проваливалась в речку. Кеды были мокрые, после каждого дубля меня вытаскивали на сушу, отогревали, а потом дубль повторялся.