Реклама
Интервью
Звезда «Алиса не может ждать» Лиза Ищенко — о съемках в сериалах и своем душевном возрасте
Интервью:
Тимур Алиев
Фотографии:
Лейсан Ибатуллина
Сегодня в 20:30
Сериал стриминга Start «Алиса не может ждать» — новый проект Наталии Мещаниновой, рассказывающей о 15-летней девушке, которая постепенно теряет зрение. Главную роль в нем исполнила Лиза Ищенко. В интервью «Афише Daily» актриса рассказала о методе работы Мещаниновой с актерами и недостатках российских сериалов о подростках.

— Как вы попали в сериал Наталии Мещаниновой?

— Был кастинг, а кастинг-директор проекта помнит меня с 13 лет — до этого она утвердила меня на одну из ролей в сериал «Хороший человек». Мы снова встретились, когда мне уже было 15. Она увидела, что я очень сильно повзрослела, и поняла, что я могу подойти на роль Алисы.

Позже меня позвали на встречу с Наташей — мы должны были разыграть эпизод с учителем укулеле. Я была очень скромной. Не хотела опозориться, если буду вычурно и громко себя вести. На тот момент я думала, что лучше быть скромной и молчаливой. Однако Наташа увидела, что я на самом деле не такая, и сказала: «Давай‑ка ты в этой сцене покажешь Алису. Все, что написано в сценарии».

Подробности по теме
Небольшая рецензия «Афиши» на «Алиса не может ждать»

— Там были описаны детали характера?

— Мне прислали сценарий четырех серий. Я прочитала и поняла, что это за героиня и как стоило ее показать. Наташа потом мне написала: «За ангельской внешностью скрывается дьявол». Думаю, так и есть — в «Алисе» я показала всех своих демонов, они жили во мне, и на съемках я открыла им путь наружу.

— Когда шли на пробы, вам было известно что‑то о творчестве режиссера?

— Я знала, что она написала «Аритмию» вместе с Борисом Хлебниковым. Смотрела сериалы «Шторм» и «Обычная женщина» (сценаристкой и постановщицей которых была Мещанинова. — Прим. ред.). В целом понимала, к кому еду.

— А за российскими фильмами и сериалами следите?

— Да, но только за лучшими. Чаще смотрю зарубежные проекты, там есть что‑то мое, интересное, близкое.

— Чем вам приглянулась героиня Алисы? Что в ней отозвалось?

— Все, что в ней есть. Я очень полюбила эту девочку во время съемок. Она помогла мне вылечиться и раскрыть себя. До сериала я была очень замкнутой. Из‑за того, что у Алисы остается мало времени, чтобы насладиться жизнью, она становится резкой и дерзкой. В этой трансформации есть и я. Поняла, что если и дальше буду оставаться скромной и всем мило улыбаться, то ****** свою жизнь.

— Можно сказать, что вы прогибаете изменчивый мир, а не наоборот.

— Да, в каком‑то смысле так и есть. Во многом благодаря съемкам в «Алисе».

— Какие у вас впечатления от съемочного процесса? Вы работали с Анной Зайцевой и Константином Богомоловым. Как вам методика работы Наталии Мещаниновой с актерами?

— Наташа прилетела в русское кино как будто с другой планеты. У нее уникальное отношение к съемкам и режиссуре, она общается с актерами совершенно иначе, не как все. Такой подход мало где встретишь. Мы все обитали в любви и тепле — она очень спокойно и любвеобильно работает. У нас не было ни скандалов, ни криков даже во время переработок.

Она без придирок и унижений объясняла каждому на площадке: «Ребята, у нас переработка, давайте возьмем яйца в руки и продолжим, осталось чуть-чуть!» И так было всегда, несмотря на самые тяжелые смены, когда было холодно, все капризничали. Она все равно брала команду в свои руки, и все успешно работали благодаря ей. Мы снимали в Твери, и было довольно холодно. Например, в сцене, где я мычу песню, я ходила по камушкам, останавливалась и должна была петь. Но камушки были скользкие — каждый раз я проваливалась в речку. Кеды были мокрые, после каждого дубля меня вытаскивали на сушу, отогревали, а потом дубль повторялся.

— А были какие‑то особенно тяжелые сцены, которые давались нелегко?

— Тяжелые сцены начинаются с шестой серии! Перед одной из смен мне прислали выборку (список эпизодов, которые будут сниматься во время смены. — Прим. ред.). Смотрю, выборка вроде легкая, и решаю взять с собой на съемки маму. Она приезжает вместе с братом, и Наташа мне ставит в начало смены одну из самых тяжелых сцен, что есть в сериале.

Она решила, что я для нее готова прямо сейчас. Я сыграла, сделав все, что нужно. Все на площадке были в шоке и боялись меня после этого эпизода.

Подробности сцены содержат спойлеры, поэтому воздержусь! А в следующей сцене на меня по сценарию падает окно, и на площадку заходит мама. Посидела немного со льдом на голове, потерпела, и дальше сниматься.

— Как вы совмещаете учебу и актерство?

— По возможности, но иногда учеба западала. Я поняла, что больше удовольствия и знаний получаю от чтения — от книг по психологии до биографий великих людей. Сейчас я больше зациклилась на съемках.

— Как думаете, отражает ли «Алиса» реальный подростковый мир, отношения ваших сверстников и их родителей? Как много в ней правды?

— Мне кажется, сильно отражает. Наташа умеет показывать подростковый бунт, бездну, которая непременно возникает в жизни каждого подростка, когда он взрослеет. В сериале есть безысходность возраста, сжигающая изнутри пустота.

— Будущее подростков так депрессивно?

— В той или иное степени подобные периоды бывают у каждого. Вопрос только в их длительности. Думаю, Наташа очень хорошо этот аспект показала в «Алисе».

— Чего не хватает российским сериалам о подростках? В последние годы их снимают особенно часто.

— Я не употребляю слово «кринж», но мне кажется, в наших сериалах о подростках его много, особенно в диалогах. Слушаешь и думаешь: «Господа, я же так не разговариваю». Да и эпизоды наигранные, искусственные. На съемках «Алисы» мы, кстати, часто импровизировали, но в рамках прописанных диалогов.

— В некоторых российских онлайн-кинотеатрах мат сейчас запикивают, но Start в «Алисе» так делать не стал. Как считаете, мат — это нормально или лучше обходиться без него?

— Смотря кто ты. Если ты Алиса, надо материться всегда! Если серьезно, то моя героиня все-таки матерится тогда, когда это нужно. В рамках конфликта с матерью, например. А в общении с одноклассниками она не ругается.

— Ваши одноклассники смотрели сериал?

— Я с ними не общаюсь и в целом хотела бы забыть о школе. Иногда думаю, что в душе мне 40, — круг общения в основном люди, которые заметно старше меня. Все пишут, что им понравилась сцена в больнице, когда Алиса открыто говорит матери, что знает свой диагноз, и произносит: «Ты меня потеряла».

— Насколько тема лжи во благо, представленная в сериале через призму вашей киношной мамы Анны Михалковой, актуальна для подростков сегодня?

— Думаю, каждый с таким хоть раз сталкивался. Ложь во благо иногда помогает, но далеко не всегда. Что касается моей киномамы, то она сильно завралась, настолько масштабно скрывая информацию о диагнозе от всех, что и сама от этого устала.

— О чем вообще, на ваш взгляд, этот сериал?

— О том, что, несмотря на безысходность и тотальную бездну, можно найти лучик света и двигаться к нему. Это делает Алиса, а значит, могут и другие — необязательно пройти, но стоит хотя бы попробовать.

— В моем детстве все хотели быть космонавтами и милиционерами. Среди зумеров преобладает желание стать депутатом или блогером — легкие деньги, культ потребления. Как вы думаете, что стоит за желанием Алисы успеть пожить на «широкую ногу»?

— Думаю, это следствие того, что мама отняла своим враньем годы ее жизни. Это форс-мажор, сигнал SOS. В сжатые сроки она решает быстро повзрослеть и взять от жизни все, что успеет. Несмотря на то что она сделала, я ее не осуждаю. Думаю, она все сделала правильно, в том числе назло своей маме. В другой вселенной Алиса ходила бы в школу, постепенно потеряла бы зрение и стала никому не нужной.

— Но слепота не приговор. Взять хотя бы супергероя Сорвиголову из киновселенной Marvel: он живет, работает адвокатом и сражается со злом.

— Мне кажется, Алиса не знает о существовании супергероев. Плюс у них не такая уж радужная судьба. В общем, у героини другая история, в которой она хочет жить в спокойном будущем.

— Какое напутствие оставите зрителям сериала?

— Будьте счастливы, открыты и жизнерадостны. Наслаждайтесь моментом.

Смотреть

на Start

Подробности по теме
«Пингвины моей мамы»: разговорная комедия или стендаперская трагедия?
расскажите друзьям
люди
Наталия МещаниноваБорис ХлебниковАнна ЗайцеваКонстантин БогомоловАнна Михалкова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»