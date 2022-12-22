Утренняя звезда: как снимался сериал «Аврора» Романа Волобуева

«Каждая смена для меня была праздником, про каждый день на проекте и про каждого участника команды можно рассказывать долго и много. Но первое, что я вспомнила, когда вы спросили про интересный случай, — это ночная смена, во время которой мы снимали финальные сцены „Авроры“. В сценарии были два выражения, которые я все время забывала, хотя текст обычно знаю идеально и свой, и всех партнеров по площадке. Но те два выражения я все время забывала и путала. Какой‑то блок на них был. Я начала волноваться, потому что такого со мной еще не случалось, а Роман (Волобуев, режиссер. — Прим. ред.) мне сказал: „Не переживай, сейчас победим этот дурацкий текст! Хочешь, вообще сожжем его!“ Мы посмеялись, все сняли, а потом он и правда взял выборку, дал мне и сказал: „Жги!“ И мы ее торжественно спалили под смех и аплодисменты всей команды».