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Утренняя звезда: как снимался сериал «Аврора» Романа Волобуева

Евгений Ткачев,Василий Говердовский
Сегодня в 18:45
На видеосервисе more.tv завершился сериал «Аврора» Романа Волобуева про бедовую актрису в исполнении Лены Трониной. Специально для «Афиши» его авторы предоставили фотосъемку, которую вся группа делала на пленку Трониной. А также рассказали про самые курьезные случаи, которые с ними случились на площадке.
© more.tv

Главная героиня сериала «Аврора» — актриса Саша Зорина (Лена Тронина), которая прославилась в девяностые детской ролью в народном хите (в альтернативной реальности про него писала и «Афиша»). Сейчас же Зорину берут в лучшем случае играть трупы, а на плаву ее держит только работа в телефонном центре по предотвращению суицидов. Увлечение алкоголем доводит ее до частичной потери памяти — Саша не помнит, что с ней было последние несколько недель. А разобраться в этом важно, ведь за это время она успела забеременеть. Саша решает, что ей нужно отыскать отца ребенка и заодно разобраться с травмой детства, которую ей нанесло кино.

«Аврора» наверняка вызовет ассоциации с сериалом «Дрянь» — это тоже история о том, как одна непростая женщина пытается разобраться с собой. Для съемок режиссер и сценарист Роман Волобуев привлек привычных себе артистов: Ольгу Сутулову, Сергея Епишева, Алексея Золотовицкого и Манану Тотибадзе, игравших у него в «Последнем министре». Но есть и новые лица: уже упомянутая Лена Тронина («Happy End»), Кузьма Сапрыкин («1703») в роли потенциального отца ребенка Зориной и Вера Островская, которая играет маленькую Сашу, преследующую протагонистку в галлюцинациях.

© more.tv
© more.tv
Лена Тронина

Актриса

«Случай, наверно, не забавный, а очень забавный. У нас было три выходных подряд, и я решила слетать с оператором в Рудный (Казахстан), чтобы найти локации для своего фильма. Москва — Астана — Костанай — Рудный. Нашли локации, я давно не была у родителей, настроение — кайф. Пора лететь обратно. Нас привозят в аэропорт Костаная. Рейс переносят несколько раз, мы не успеваем на тот, что в Москву. А еще забыли сделать ПЦР. А еще, самое смешное, у меня смена рано утром на следующий день. Время восемь вечера. Мы вызываем таксиста, едем в Челябинск на такси. Оттуда вылетаем в Москву. И внимание: я совершенно спокойно приезжаю на смену. Сказать, что я немножко понервничала, — ничего не сказать. Зато мы познакомились с классным водителем, который потом возил нашу съемочную группу между странами. Как в истории с китайским фермером, что бы ни происходило — I can’t call it».

Кузьма Сапрыкин

Актер

«Для меня съемки в „Авроре“ — целое приключение. Моя первая смена была ночной, где я танцевал стриптиз. Я этого ни разу не делал, и для меня это был необычный опыт. В первом же дубле партнеры по танцу зарядили мне в глаз, начался отек, поэтому пришлось быстро переставлять кадр. Еще мне запомнилась сцена, это был второй случай в моей актерской практике, когда на меня надели Body Mount камеруСистема стабилизация кинокамеры., и я с этой огромной конструкцией пробегал 5 этажей туда-обратно. Это было круто! В целом на площадке была потрясающая атмосфера, я с нетерпением ждал каждую смену».

© more.tv
© more.tv
Вера Островская

Актриса

«Каждая смена для меня была праздником, про каждый день на проекте и про каждого участника команды можно рассказывать долго и много. Но первое, что я вспомнила, когда вы спросили про интересный случай, — это ночная смена, во время которой мы снимали финальные сцены „Авроры“. В сценарии были два выражения, которые я все время забывала, хотя текст обычно знаю идеально и свой, и всех партнеров по площадке. Но те два выражения я все время забывала и путала. Какой‑то блок на них был. Я начала волноваться, потому что такого со мной еще не случалось, а Роман (Волобуев, режиссер. — Прим. ред.) мне сказал: „Не переживай, сейчас победим этот дурацкий текст! Хочешь, вообще сожжем его!“ Мы посмеялись, все сняли, а потом он и правда взял выборку, дал мне и сказал: „Жги!“ И мы ее торжественно спалили под смех и аплодисменты всей команды».

Манана Тотибадзе

Актриса

«Самая запоминающаяся и интересная для меня сцена — монолог моей героини Милоградовой, когда она высказала Зориной все, что у нее, так сказать, накипело. Он так круто написан, играть было одно удовольствие. Я тогда еще скурила целую пачку сигарет в кадре, и потом даже никаких угрызений совести не было!»

© more.tv
© more.tv
Роман Волобуев

Режиссер

«Самый заметный персонаж сериала, кот Ларс, был сыгран четырьмя разными котами. Причем один из них вообще оказался посторонней беременной кошкой, которая пришла на площадку из леса и отказывалась выходить из кадра».

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на more.tv

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