Утренняя звезда: как снимался сериал «Аврора» Романа Волобуева

Главная героиня сериала «Аврора» — актриса Саша Зорина (Лена Тронина), которая прославилась в девяностые детской ролью в народном хите (в альтернативной реальности про него писала и «Афиша»). Сейчас же Зорину берут в лучшем случае играть трупы, а на плаву ее держит только работа в телефонном центре по предотвращению суицидов. Увлечение алкоголем доводит ее до частичной потери памяти — Саша не помнит, что с ней было последние несколько недель. А разобраться в этом важно, ведь за это время она успела забеременеть. Саша решает, что ей нужно отыскать отца ребенка и заодно разобраться с травмой детства, которую ей нанесло кино.
«Аврора» наверняка вызовет ассоциации с сериалом «Дрянь» — это тоже история о том, как одна непростая женщина пытается разобраться с собой. Для съемок режиссер и сценарист Роман Волобуев привлек привычных себе артистов: Ольгу Сутулову, Сергея Епишева, Алексея Золотовицкого и Манану Тотибадзе, игравших у него в «Последнем министре». Но есть и новые лица: уже упомянутая Лена Тронина («Happy End»), Кузьма Сапрыкин («1703») в роли потенциального отца ребенка Зориной и Вера Островская, которая играет маленькую Сашу, преследующую протагонистку в галлюцинациях.
Актриса
«Случай, наверно, не забавный, а очень забавный. У нас было три выходных подряд, и я решила слетать с оператором в Рудный (Казахстан), чтобы найти локации для своего фильма. Москва — Астана — Костанай — Рудный. Нашли локации, я давно не была у родителей, настроение — кайф. Пора лететь обратно. Нас привозят в аэропорт Костаная. Рейс переносят несколько раз, мы не успеваем на тот, что в Москву. А еще забыли сделать ПЦР. А еще, самое смешное, у меня смена рано утром на следующий день. Время восемь вечера. Мы вызываем таксиста, едем в Челябинск на такси. Оттуда вылетаем в Москву. И внимание: я совершенно спокойно приезжаю на смену. Сказать, что я немножко понервничала, — ничего не сказать. Зато мы познакомились с классным водителем, который потом возил нашу съемочную группу между странами. Как в истории с китайским фермером, что бы ни происходило — I can’t call it».
Актер
«Для меня съемки в „Авроре“ — целое приключение. Моя первая смена была ночной, где я танцевал стриптиз. Я этого ни разу не делал, и для меня это был необычный опыт. В первом же дубле партнеры по танцу зарядили мне в глаз, начался отек, поэтому пришлось быстро переставлять кадр. Еще мне запомнилась сцена, это был второй случай в моей актерской практике, когда на меня надели Body Mount камеруСистема стабилизация кинокамеры., и я с этой огромной конструкцией пробегал 5 этажей туда-обратно. Это было круто! В целом на площадке была потрясающая атмосфера, я с нетерпением ждал каждую смену».
Актриса
«Каждая смена для меня была праздником, про каждый день на проекте и про каждого участника команды можно рассказывать долго и много. Но первое, что я вспомнила, когда вы спросили про интересный случай, — это ночная смена, во время которой мы снимали финальные сцены „Авроры“. В сценарии были два выражения, которые я все время забывала, хотя текст обычно знаю идеально и свой, и всех партнеров по площадке. Но те два выражения я все время забывала и путала. Какой‑то блок на них был. Я начала волноваться, потому что такого со мной еще не случалось, а Роман (Волобуев, режиссер. — Прим. ред.) мне сказал: „Не переживай, сейчас победим этот дурацкий текст! Хочешь, вообще сожжем его!“ Мы посмеялись, все сняли, а потом он и правда взял выборку, дал мне и сказал: „Жги!“ И мы ее торжественно спалили под смех и аплодисменты всей команды».
Актриса
«Самая запоминающаяся и интересная для меня сцена — монолог моей героини Милоградовой, когда она высказала Зориной все, что у нее, так сказать, накипело. Он так круто написан, играть было одно удовольствие. Я тогда еще скурила целую пачку сигарет в кадре, и потом даже никаких угрызений совести не было!»
Режиссер
«Самый заметный персонаж сериала, кот Ларс, был сыгран четырьмя разными котами. Причем один из них вообще оказался посторонней беременной кошкой, которая пришла на площадку из леса и отказывалась выходить из кадра».