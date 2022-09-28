5 отличных российских сериалов с кинофестиваля «Новый сезон»

В Сочи прошел фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», на котором российские стриминги представили свои будущие проекты. Козловский-врач, Калюжный-дуэлянт, новый проект Романа Волобуева — рассказываем о сериалах, которые нам понравились больше всего.

«Алиса не может ждать»

© «Новый сезон»

15-летняя Алиса (Елизавета Ищенко) медленно теряет зрение. Ее мать (Анна Михалкова) встречает слепоту дочери блаженным игнором. Тогда девушка решает пожить так, как она сама того хочет. Сюжет «Алисы» основан на новостной заметке, но на всякий случай пересказывать ее не будем. Титульная героиня — главная загадка первых эпизодов, которую нам понемногу раскрывают. Поведение Алисы у взрослых вызывает недоумение и раздражение. В отличие от них, постановщица и сценаристка сериала Наталия Мещанинова смотрит на свою героиню с любопытством. Юная артистка Елизавета Ищенко этот взгляд выдерживает с достоинством.

В девочке чувствуется характер — в первую очередь за счет харизмы актрисы. Как и в предыдущем сериале Мещаниновой «Пингвины моей мамы», в «Алисе» много внимания уделено отношениям матери и ребенка . Однако на этот раз вместо сына — дочь, а вместо презрительной карикатуры на многодетную мать — живой, неидеальный родитель в исполнении Анны Михалковой, которая недавно сыграла похожую роль в «Нике».

По сравнению с теми же «Пингвинами», склонными к упрощению ради эффектности, «Алиса» может похвастаться куда более объемной и интересной динамикой отношений между главными героями. Пока что вопросы в сериале вызывает только линия сестры Алисы, которую играет Таисия Вилкова, и ее абьюзивного мужа в исполнении Степана Девонина. Она неплоха, но неясно, зачем она тут нужна. Тематически эта линия практически не пересекается с основной, поэтому воспринимается как необязательная. Хочется верить, что ситуация изменится по ходу сезона, потому что, как подсказывает название, Алисе некогда ждать.

Смотреть на Start

«Черная весна»

© «Новый сезон»

Романтичный старшеклассник Мел (Глеб Калюжный) с друзьями живет в небольшом приморском городке. Привычное течение жизни меняется, когда его возлюбленную Анжелу (Анастасия Красовская из «Герды») соблазняет заезжий режиссер (Артем Ткаченко). Под впечатлением от гибели Пушкина ребята находят пистолеты XIX века и вызывают обидчика Мела на дуэль. А стихийно образовавшийся дуэльный клуб называют «Черная весна».

После просмотра первых эпизодов «Черная весна» выглядит удивительным случаем: это классный сериал, в котором режиссура и актерские работы оказываются на две головы выше драматургии . Особенно от сценарных недостатков страдает второй эпизод, который под весом всех сюжетных линий начинает расползаться по швам. Многое в сериале, по идее, должно вызывать кринж — например, сугубо функциональные женские персонажи. Однако постановщики и сценаристы «Черной весны», супруги Сергей Тарамаев и Любовь Львова, находят способ справиться со стыдными моментами.

Это территория возвышенной реальности, в которой артист Калюжный одет, словно Витас в легендарном клипе «Опера #2», а отношения выясняются исключительно на повышенных тонах. Чувство условности поддерживается операторскими и монтажными решениями. Оператор Михаил Хурсевич снял сериал на занятном контрасте: с документальной «ручной» камерой и длинными планами, вызывающими ассоциации с иммерсивным театром. В итоге «Черной весне» удается наделить юношеский максимализм всамделишной взрывной энергией. Это сериал, в который хочется вернуться ради его злого и лихого вайба. Неясно, насколько долго он сможет удерживать внимание, но первые его эпизоды впечатляют.

Смотреть на Start

«Конец света»

© «Новый сезон»

Сатана в обличье Юрия Колокольникова («Озабоченные, или Любовь зла») появляется в Москве, чтобы устроить настоящий конец света. Воплотить план в действие нужно с помощью сына Князя тьмы. Вот только Антихрист (Семен Трескунов) к 30 годам вырос в обычного доброго парня, который больше всего на свете хочет съехать от семьи и жениться на любимой девушке. Ни пророчество об апокалипсисе, ни вдруг объявившийся отец, которого он никогда не видел, у парня энтузиазма не вызывают. Но это не значит, что дьявол так просто оставит его в покое.

Сюжет о Сатане в Москве сразу вызывает ассоциации с одной из главных русскоязычных книг XX века (а Колокольников как раз сейчас снимается в «Воланде»), но свежий проект шоураннера Александра Незлобина (он же Саша Тапочек) хочется сравнивать с другой классикой — «Догмой» Кевина Смита. Сходство есть не только в сюжете — апокалипсис, ангелы и демоны, — но и на уровне интонации. Например, в конструкции «Конца света» герой Семена Трескунова занимает позицию героини Линды Фиорентино в «Догме»: драматического персонажа в божественной комедии. Благодаря этому «Конец света» похожим образом чередует грубый юмор и серьезную рефлексию . Далеко не все оценят эклектичность авторской интонации, да и к тому же после первых эпизодов кажется, что в нем многовато сюжетных линий. Однако «Конец света» слишком уж эффектно сделан, чтобы не дать ему хотя бы шанс. Колокольников, жги!

Смотреть на «Кинопоиске»

«Аврора»

© «Новый сезон»

Саша Зорина (Лена Тронина) когда‑то сыграла в народном блокбастере «Аврора» про суровую девочку с пистолетом и проснулась национальной знаменитостью. 15 лет спустя она работает в центре профилактики самоубийств и безуспешно пытается возродить актерскую карьеру, играя трупы. В личной жизни у нее тоже катастрофа: бойфренд бросил, на оплату квартиры не хватает денег, и вдобавок из‑за своего чрезмерного увлечения алкоголем Саша не помнит события последнего месяца. Как будто этого мало, ее начинает преследовать сталкер — явно с недобрыми намерениями.

Режиссер и сценарист «Авроры» Роман Волобуев в прошлом был кинокритиком — и это чувствуется. Его черная комедия напичкана киноманскими отсылками. Например, режиссера «Авроры» в сериале зовут Епифанов, а сам фильм, кажется, вдохновлен «Сестрами» Сергея Бодрова-младшего. В одной из сюжетных линий фигурирует журнал «Искусство кино», а Дарья Екамасова пародирует Зинаиду Пронченко. Впрочем, «Аврора» все же сильно больше того, что можно назвать «шутками для своих» . Несмотря на то, что в сериале есть жанровые крючки, «Аврора» — это драматический портрет Саши Зориной. Волобуев еще в «Последнем министре» отточил умение превращать неприятных персонажей в живых трогательных людей. И героиня Лены Трониной — эта непутевая и несчастная молодая женщина — вызывает симпатию вопреки всем своим прегрешениям. Эмпатия «Авроры» — то, чего остро не хватает и отечественному кинематографу, и российскому обществу в целом.

Смотреть на more.tv

«13 клиническая»

© «Новый сезон»

Талантливый хирург Кирилл Акиньшин (Данила Козловский) медленно умирает от тяжелой болезни. Устав от постоянных галлюцинаций и приступов боли, он соглашается пройти лечение в тайной государственной больнице, пациенты которой подвержены не обычным болезням, а сверхъестественным. Волею случая Акиньшин сам становится там врачом.

На этот раз не социальщина, а чистый эскапизм и добротный жанровый коктейль. В «13 клинической» «Доктор Хаус» встречается с видеоигрой Control и «Королевством» Ларса фон Триера. От «Хауса» тут дерзкий герой (врач), который каждую серию расследует новое дело. От Control и «Королевства» — атмосфера чертовщины в государственном учреждении. Больница — героиня уже сама по себе , и режиссер Клим Козинский (постановщик лихо сконструированного психотриллера «Вне себя») с большим удовольствием окунает зрителей в атмосферу больничных палат, врачебных кабинетов и строгой геометрии интерьеров. Отдельная радость — саундтрек Игоря Вдовина, чью главную тему хочется скорее заслушать до дыр.