Второй сезон «Ключей Локков», которые теперь называются «Лок и ключ». Новая работа создателя «Офиса» Стивена Мерчанта, в которой снялся Кристофер Уокен. Фантастический триллер «Вторжение» и американская версия успешного британского ситкома «Призраки». Сериалы, которые привлекли наше внимание за последнюю неделю.

«Нарушители» «The Outlaws»

Новый проект Стивена Мерчанта, знаменитого британского комика и одного из создателей оригинального «Офиса». Драмеди о группе максимально разношерстных и отчаявшихся правонарушителей, приговоренных к исправительным работам. Никто не будет спорить, что главным поводом начать смотреть «Нарушителей» для многих станет Кристофер Уокен, голливудский ветеран, любимчик Бертона («Бэтмен возвращается», «Сонная лощина») и Тарантино («Криминальное чтиво», «Настоящая любовь»). Говорят, Мерчант даже специально летал в Нью-Йорк, а потом долго ехал в Коннектикут, чтобы лично предложить роль актеру. При этом до боли обидно, что знаменитые таланты Уокена в сериале используются преступно мало . Неизвестно, насколько убедительным может быть британский комик, но порой при просмотре «Нарушителей» создается ощущение, будто Уокена заманили сюда хитростью и он не вполне понимает, что здесь делает. Герой Уокена — пенсионер Фрэнк, который попал на общественные работы после реального восьмилетнего тюремного срока за подделывание подписей на банковских чеках («А что такое чеки?» — искренне удивляется внук героя). Согласно условиям смягчения приговора Фрэнк должен также носить электронный браслет на щиколотке и жить в доме своей дочери, которая терпеть его не может. «Дедушка милый и смешной, он вам обязательно очень понравится, — подготавливает она своих детей к встрече с ним. — Но не дайте себя обмануть! На самом деле он лживый, эгоистичный старый засранец и вор». И вот такой харизматик с фирменным прищуром Кристофера Уокена большую часть времени вынужден отсиживаться на скамейке запасных. В первом же эпизоде выясняется, что Фрэнк вовсе не центральный персонаж всей этой истории. Старый пройдоха часто мелькает на заднем плане, при этом легко и непринужденно крадет каждую сцену, в которую забредает. Сюжет же сфокусирован главным образом на девушке Рани (Рианна Баррето), дочери беженки из Шри-Ланки и сурового польского эмигранта. Излишний родительский контроль стал причиной прогрессирующей клептомании героини: девушка ворует в магазинах и однажды попадается с поличным. Загремев на исправительные работы, Рани сильно рискует своим местом в Оксфорде. В самом первом эпизоде эта самопровозглашенная «старательная азиатская отличница» развесила ярлыки на собратьев по несчастью, вынужденных, так же как и она, работать на благо общества из‑за каких‑то своих правонарушений. Отличный прием, чтобы максимально оперативно познакомить зрителя со всеми действующими лицами «Нарушителей». Нетрудно догадаться, что все они максимально стереотипны. Помимо «хитрого старикана» Уокена, здесь еще есть «правый выпендрежник», бизнесмен на грани банкротства Джон (Даррен Бойд), «воинствующая активистка левых взглядов» Мирна (Клэр Перкинс), «богатая наследница», инфлюэнсерка Леди Габби (Элинор Томлинсон), «плохой парень» с добрым сердцем Кристиан (Гамба Коул) и «хрен пойми кто», недавно разведенный юрист-неудачник Грегг (сам Мерчант). Звучит так, как будто самые типичные пользователи твиттера встретились в офлайне и начали выяснять отношения. Но при этом Мерчант и его команда сценаристов из кожи вон лезут, чтобы эти стереотипные персонажи не оправдали ни одно из ваших ожиданий. Все дружно — и критики, и зрители — сравнивают «Нарушителей» с хитовыми «Отбросами», еще одним британским сериалом о неудачниках на исправительных работах. Структурно оба сериала действительно похожи, но не этого сравнения, очевидно, боится Мерчант. Создатель «Нарушителей» очень старается, чтобы его новое детище не превратилось в еще один «Офис» , и поэтому щедро разбавляет комедию криминальным триллером. От этого «Нарушителей» заметно потряхивает: сериал как будто не может определиться со своей жанровой принадлежностью. В результате разрывающееся между комедий и триллером драмеди не может похвастаться не особенно изобретательными шутками, ни туго закрученным саспенсом. Несмотря на такую жанровую неразбериху, «Нарушители» в целом очень душевное feel-good-зрелище, принимающее эстафету у «Теда Лассо», главного трендсеттера в этом непростом деле на сегодняшний день. И в этом нет ничего удивительно. Истоки такого теплого отношения к своим героям, очевидно, нужно искать в источнике вдохновения Мерчанта. По его словам, идею для «Нарушителей» ему подкинула собственная мать, которая во времена его юности работала с правонарушителями на общественных работах.

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«Лок и ключ», 2-й сезон «Locke & Key»

Продолжение хеллоуинского Netflix-хита, пожалуй главного на сегодняшний момент конкурента «Очень странных дел», четвертый сезон которого уже довольно сильно запаздывает. В основе сериала лежит одноименная серия комиксов сына Стивена Кинга, Джо Хилла. Произведение, надо заметить, весьма кровожадное: у себя на родине комикс выходит с пометкой «для читателей старше 16 лет», а у нас так и вовсе получил возрастное ограничение 18+. Но в умелых руках стримингового гиганта, который в последнее время заметно набил руку на переделывании кровавых комиксов в зрелище для всей семьи, эта весьма натуралистичная и драматичная история превратилась в готическое фэнтези с уютным сеттингом и атмосферой подростковой мелодрамы . Так что экранизацию можно смело смотреть и детям, и родителям. Последних, возможно, будут немного раздражать школьные интриги и романтические переживания юных героев, но основная сюжетная линия запросто может увлечь. Во втором сезоне создатели сериала, очевидно, решили особенно не экспериментировать и придерживаются ровно той же проверенной и успешно себя зарекомендовавшей формулы, так что особенных сюрпризов ждать не стоит. Разве что российские фанаты могут быть немного удивлены: название сериала вдруг по непонятным причинам сменилось. Вполне удачные «Ключи Локков» превратились в непонятные «Лок и ключ». Новый вариант, прямо скажем, ставит в тупик, но отечественные локализаторы, как известно, способны еще и не на такое. В первой главе «Лок и ключ» произошло столько событий, что в течение первых эпизодов нового сезона недоумевающий зритель, вместо того чтобы следить за событиями, пытается по крохам все вспомнить и собрать информацию, необходимую для понимания происходящего. К сожалению, в последние время сериалы, кажется, совсем позабыли о такой важной их составляющей, как краткое содержание предыдущего сезона . Вероятно, новые правила ведения статистики вынуждают стриминговые сервисы подталкивать своих пользователей лишний раз кликнуть по финальной серии предыдущего сезона. Без этого входить в новый сезон «Лок и ключ» не так‑то и просто. Звучат имена, которые практически ничего не говорят зрителю, обсуждаются события, которые он смутно припоминает, а то и вовсе забыл. «Кто такая Элли? Что за Иден?» — бормочет себе под нос ошарашенный своей плохой памятью зритель и лезет в «Википедию». Поэтому явно будет нелишним напомнить, в чем там все дело и чем закончился первый сезон.

Итак, в начале первого сезона недружное семейство Локков — мать Нина и трое детей, старший сын Тайлер, дочь Кинси и младший Боди, — переезжают из Сиэтла в провинциальный Мэтисон в обветшалый семейный особняк, стоящий на отшибе. Повод для переезда самый жуткий — смерть отца семейства, Рэнделла Локка, школьного учителя, застреленного собственным учеником. На новом месте самый юный Локк — Боди (Джексон Роберт Скотт) начинает слышать зловещие шепчущие голоса, следуя за которыми можно найти таинственные ключи. Каждый ключ наделяет своего владельца какой‑нибудь суперсилой: с помощью одного можно попасть в любую точку мира, другой может отправить прямиком в собственное сознание, а третий превратит в призрака. Понятное дело, такими ключами должны бы заинтересоваться всяческие злые силы, и они не заставляют себя долго ждать: вскоре после приезда Локков из зловещего колодца, скрывающегося на обширной территории поместья Локков, вылезает харизматичная демонесса Додж (Лайсла Де Оливейра), желающая завладеть всем набором магических ключей. В конце первого сезона юные Локки побеждают Додж. Ну или по крайней мере так думают. Но вскоре выясняется, что на самом деле ребята отправили через портал в другое измерение свою учительницу физры Элли Уэдон (Шерри Сом), давнюю подругу семьи Локк и мать Руфуса (Коби Берд), который, похоже, страдает неким расстройством аутистического спектра.

Уверенные, что избавились от коварной демоницы, юные Локки расслабились и в начале нового сезона продолжают экспериментировать с опасными магическими ключами, не подозревая, что злодейка подкралась к ним даже ближе, чем раньше. Дело в том, что Додж приняла облик Гейба (Гриффин Глак), нового бойфренда Кинси (Эмилия Джонс), и продолжает разрабатывать планы по мировому господству в компании нового помощника — главной школьной интриганки Иден (Халлеа Джонс), в которую в конце первого сезона вселился безымянный демон. Тем временем стремительно взрослеющие герои — Тайлер (Коннор Джессуп) и его девушка Джеки (Женевьева Канг) — внезапно осознают, что «взрослые не помнят магии», и поэтому все события, связанные с магическим ключами, постепенно стираются из их памяти. Чтобы решить эту проблему, героям нужно срочно разобраться, как предыдущее поколение Локков умудрилось не забыть о волшебных ключах, даже повзрослев. Старшее поколение, кстати, тоже не теряет времени даром. Мать семейства Локк, Нина (Дарби Стэнчфилд), обзаводится новым романтическим интересом — недавно приехавшим в Мэтисон новым учителем истории Джошем (Брендан Хайнс), харизматичным всезнайкой, который проявляет нездоровый интерес к дому Локков. Уже по завязке второго сезона видно, что «Лок и ключ» наращивает обороты: события в сериале начинают развиваться стремительно. А вместе с такой событийной насыщенностью увеличивается и концентрация жути в сериале. Например, открывающая сцена второго эпизода с убийством безымянного рыбака вызывает ассоциации с «Нечто» Карпентера, а это весьма смелый шаг для современного сериала со средним европейским возрастным рейтингом 13+. Несмотря на все успешно опробованные Netflix-формулы, в новом сезоне «Лок и ключ» все-таки предпринимает отчаянные вылазки на территорию старого доброго хоррора . Правда сценаристы тут же осекаются и прямо в кадре интересуются у самого юного своего героя, Боди, не страшно ли ему. «Видал я пострашнее», — отвечает шустрый пацаненок, и это явно камень в огород чрезмерной родительской опеки современных детей и фиксации на возрастных ограничениях.

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«Вторжение» «Invasion»

Синопсис «Вторжения», как и его первый эпизод, обещают высокобюджетное масштабное зрелище об инопланетном вмешательстве с точки зрения жителей разных уголков планеты Земля. Зритель, истосковавшийся на бесконечном локдауне по размаху киноблокбастеров, замер в ожидании чего‑то универсального уровня спилберговской «Войны миров». Ну или по крайней мере чего‑то яркого авторского в духе «Знаков» Шьямалана, горячий привет которым создатели сериала передают в пилоте «Вторжения» с помощью истории шерифа маленького американского городка в исполнении Сэма Нилла, главной приглашенной звезды нового детища Apple TV+. Поэтому, когда в пятом эпизоде сюжет «Вторжения» не сдвигается с мертвой точки , а зрителям так и не показывают инопланетных захватчиков, всеобщее негодование, безусловно, можно понять. Причина такого обмана ожиданий довольна проста. Оказывается, все дело в том, что создатели «Вторжения» задумали сериал как своеобразную, но весьма прямолинейную метафору одиночества современного человека, нашей с вами разобщенности. Правда, совсем забыли предупредить об этом своих зрителей. Вот и огребают теперь по полной от разгневанных пользователей с обманутыми ожиданиями. По задумке сценаристов «Вторжения», чужие в сериале — это не только инопланетянине, но и аутсайдеры по всему миру, те, кто по тем или иным причинам тотально одинок. Семейная пара сирийцев, живущих в Америке, — обманутая жена (Голшифте Фарахани из «Патерсона» Джармуша), которая накануне инопланетного вторжения узнает об измене мужа, и ее неверный супруг (Фирас Нассар), который страдает из‑за того, что все вокруг его считают террористом. Затравленный британский школьник (Билли Барратт), переживающий последствия жестокого обращения отца. Американский солдат в Афганистане, не умеющий сдерживать свой гнев (Шамир Андерсон). Оплакивающая смерть своей девушки японка (Сиоли Куцуна), чью сексуальную ориентацию не принимают родители. Недовольство пользователей вызвано, вероятно, еще и тем, что «Вторжение» выносит всему человечеству весьма неутешительный приговор: даже когда на нас нападут злобные инопланетяне, мы этого все равно не заметим, потому что продолжим копаться в собственных проблемах . Даже перед лицом опасности полного исчезновения человечества нас больше будут заботить наши мелкие страстишки и несчастья. Так уж устроены люди — постоянно думают, что Вселенная крутится исключительно вокруг них. Можно вполне допустить, что во всем этом, к сожалению, есть доля правды. Как знать, может быть, обманутую жену действительно будет больше волновать измена мужа, чем надвигающийся апокалипсис. Что уж говорить об оставшихся без взрослых британских подростках, которых сценаристы отправили по дорожке, давно протоптанной «Повелителем мух». Да и никто, наверное, не сомневается, что с той разобщенностью, которая царит на всемирной политической арене сейчас, вряд ли правительства разных стран смогут оперативно объединить усилия перед общей угрозой. В одной из серий испуганные и озлобленные американские обыватели на заднем плане винят во всем происходящем Путина. Во «Вторжении», к сожалению, не показана Россия, но, скорее всего, ситуация у нас была бы зеркальная. Допустим, все так и будет. Но смотреть на это целых десять серий — это уже слишком. У «Вторжения» невероятно медленный темп. В одной из сцен американский солдат идет по темному заброшенному зданию в течение пяти минут при абсолютно нулевом саспенсе. Поначалу кажется, что создатели «Вторжения» случайно так неуклюже растягивают интригу. Но потом выясняется, что нет, это и было так задумано. Долго и монотонно, без тени иронии на протяжении десяти часов убеждать нас жить дружно и принимать друг друга такими, какие мы есть, несмотря на все различия. Без сомнения, благородная миссия! Но не слишком ли это рискованная концепция для фантастического сериала с громким названием «Вторжение»?

«Призраки» «Ghosts»