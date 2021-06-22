«Апгрейд» («Upgrade»)

Герой ( Логан Маршалл-Грин , традиционно отличный) — олдскульный механик, которому весь этот прогресс как‑то не очень. Однажды на них с женой нападают бандиты, ее убивают, он из‑за поврежденного позвоночника становится паралитиком. Но знакомый миллионер-визионер вживляет ему в спину чип , который, во-первых, позволяет ему двигаться (да еще как), а во-вторых, ИИ-имплант без умолку болтает. Насколько дурацкий, настолько и смешной, жестокий, азартный, отлично придуманный фильм категории «Б»: «Жажда смерти» в жанре киберпанка.

Крайне лихой фантастический боевик. Автор — Ли Уоннелл, австралийский хоррор-сценарист, ключевая фигура во франшизах «Пила» и «Астрал», который теперь решил снимать сам. Дело происходит в недалеком будущем (сделанным незадорого, но убедительно), где все примерно так же, как сейчас, но пиццу уже можно распечатать на принтере.

«В чужой шкуре» («Possessor»)

Кровавый фантастический триллер с элемента боди-хоррора, снятый Кроненбергом-младшим в духе папиной «Экзистенции» (и даже с участием Дженнифер Джейсон Ли ): хайтек-киллерша, овладев сознанием мужчины с помощью специального импланта, его руками пытается убить неприятного миллионера. Очень интригующий фильм, элегантный, умный и модный.

«Сбой в матрице» («A Glitch in the Matrix»)

Новая документалка Родни Ашера — автора «Комнаты 237» про кубриковское «Сияние» и «Ночного кошмара» про сонный паралич и Фредди Крюгера. Как легко догадаться из названия, свежая работа посвящена «Матрице» сестер Вачовски и людям, которые серьезно верят, что живут в симуляции .

Главная фишка картины в том, что она целиком была сделана онлайн: львиную долю фильма занимают трехмерные анимированные интервью людей, которые верят (или верили), что живут в виртуальной реальности. Все это разбавлено архивным и довольно занятным выступлением писателя-фантаста Филипа К.Дика, отрывками из видеоигр (например, «Майнкрафта») и различных культовых фильмов про то, что реальность — это фейк (от «Шоу Трумана» до «Темного города», от «Тринадцатого этажа» до «Меняющих реальность»), плюс есть компьютерная реконструкция того, как парень по имени Джошуа (грубо говоря, Иисус), уверовав в то, что он живет в матрице, убил своих родителей. Она обходится без людей и выступает центром тяжести всей картины.

Вряд ли, конечно, «Сбой» перевернет вашу жизнь и откроет вам на что‑то глаза, если вы читали «Симулякры и симуляцию» и полемику философа и мыслителя Жана Бодрийяра с Вачовски, но это захватывающее, нетривиально сделанное кино, в котором содержание подчинено форме: про симуляцию надо рассказывать виртуальным языком — и с этой задачей Ашер справляется очень даже неплохо, а местами и вовсе блестяще.