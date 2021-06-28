24 июня в прокат вышел «Бендер: Начало» — приквел книги и классических экранизаций «Двенадцати стульев». Фильм расскажет о молодости Остапа Задунайского и его учителе Ибрагиме Бендере, а также продолжит печально известный ряд фильмов, эксплуатирующих советскую ностальгию. Как бы то ни было, эта волна заканчиваться не планирует — вот еще 10 анонсов.

«Бендер: Золото империи»/«Бендер: Последняя афера»

© Централ Партнершип

Учитывая количество переснятой советской классики в фильмографии Сергея Безрукова, его впору называть настоящим королем ремейков («Карнавальная ночь-2», «Ирония судьбы. Продолжение», «Джентльмены, удачи!»). На этот раз актер, кажется, решил превзойти сам себя и замахнулся сразу на трилогию приквелов: вслед за «Бендером: Начало» к выходу в прокат этим летом планируются «Бендер: Золото империи» и «Бендер: Последняя афера». На самом деле причина существования целой трилогии про Бендера несколько прозаичнее: как и недавняя трилогия «Гоголь» с Петровым, это просто-напросто перемонтированный в полнометражки телесериал (продюсеры из сериальной компании «Среда» и телеканала «Россия»). Режиссер трилогии «Бендер» — сериальный постановщик Игорь Зайцев: его последний фильм «Тобол» тоже был по сути трейлером к одноименному сериалу, а первый и последний чисто кинотеатральный проект «Каникулы строгого режима» с тем же Безруковым вышел еще в 2009-м. Спрашивается, кому нужна эта неразбериха с форматами? Ведь то, что могло быть умеренным хитом на малых экранах, в кино имеет все шансы оглушительно провалиться.

«Ирония судьбы» («About Fate»)

Бессмертный застольный хит «Ирония судьбы» уже неоднократно становился первоисточником для современных интерпретаций (сиквел Бекмамбетова; болливудский ремейк «Я люблю Новый год»), и вот настал черед предела мечтаний — голливудской версии. В кресле постановщика все-таки будет наш человек (Марюс Вайсберг, создатель комедий «Гитлер капут!» и «Бабушка легкого поведения»), зато в кадре — настоящие голливудские звезды вроде Эммы Робертс («Американская история ужасов») и Гарретта Хедлунда («Внутри Льюина Дэвиса»). Впрочем, купить права на ремейк и собрать актерскую труппу может любой продюсер, а настоящие трудности начинаются, когда авторы пытаются адаптировать готовый сюжет к иному менталитету. Едва ли сценаристка Тиффани Полсен сможет сохранить глубинный дух первоисточника, ведь у нее в фильмографии можно найти только рождественское нетфликсовское мыло «Пара на праздники». С другой стороны, а что если в «Иронии судьбы» и нет никакого глубинного духа и это просто наша версия того самого рождественского мыла? «Летучий корабль»

© Союзмультфильм

Игровой фильм-мюзикл «Летучий корабль», снятый по мотивам одноименного мультфильма. Продюсирует картину студия «Рок» Алексея Учителя («Цой», «Матильда»), режиссер — многократная лауреатка «Кинотавра» Оксана Карас («Хороший мальчик», «Выше неба», «Доктор Лиза»). В конце 2019 года проект получил финансирование Фонда кино. Оксана Карас в основном снимает фестивальное кино, но этому кино присущи и коммерческие черты. В главных ролях — кинозвезда Светлана Ходченкова и певица Полина Гагарина ; музыкальный продюсер — Константин Меладзе. В этом тоже нет ничего плохого, ведь фильму-мюзиклу про любовь царевны и простого плотника, про водяного и летучий корабль сильно к лицу быть большим коммерческим проектом в силу народной любви. «Чук и Гек»

На том же заседании Фонда кино 2019 года, где финансирование получил «Летучий корабль», в категории национальных фильмов для детской и семейной аудитории победил проект «Чук и Гек». Это новая экранизация (после версии 1953 года) классического рассказа Аркадия Гайдая для среднего школьного возраста. За постановку ответит один из братьев-близнецов Коттов — Александр Котт (тот, который снимал «Брестскую крепость» и серию «Елок»). «Чук и Гек» — это одно из тех произведений, которое отчетливо принадлежит своему времени. Сложно представить, как Котт адаптирует эту соцреалистическую сказку о семейном счастье для современной подростковой аудитории; на одних живописных локациях (съемки проводились в заповедных зонах Пермского края) далеко не уедешь. Родителей сыграли Владимир Вдовиченков и Юлия Снигирь . «Бессмертные»

© Киностудия «Мосфильм»

«Бессмертные» — это будущий фильм печально известного режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна («Крымский мост. Сделано с любовью!») и студии «Мосфильм». Сюжетную канву он берет из классического шедевра «Белорусский вокзал» (четверо бывших однополчан встречаются, чтобы проводить товарища в последний путь), но меняет обстоятельства действия: вместо горьких воспоминаний о Великой Отечественной — травма Афгана, вместо 70-х — наши дни. Пресс-релиз на сайте студии о готовящемся ремейке «Белорусского вокзала» вызвал такой шквал критики (в том числе со стороны режиссера оригинала Андрея Смирнова), что в итоге сообщение было удалено, а сам Кеосаян заявил, что «никогда не собирался и не собирается снимать ремейки». Съемки самого фильма между тем продолжились, просто, видимо, в маркетинговой кампании факт связи между ним и «Белорусским вокзалом» больше упоминаться не будет. Этот кейс поднимает любопытный вопрос о том, где же проходит граница между неэтичным ремейком и уважительным оммажем. Кажется, где‑то далеко от фильма «Бессмертные». «Сто лет тому вперед»

© Киностудия имени М. Горького

«Сто лет тому вперед» — это фантастическая повесть Кира Булычева о юной советской супергероине Алисе Селезневой, по которой снят классический мини-сериал «Гостья из будущего» 1984 года. В этом году на питчинге кинокомпаний-лидеров в Фонде кино финансирование получила новая высокобюджетная экранизация произведения от студии «Водород 2011» («Притяжение», «Вторжение», «Спутник»). Режиссер фильма «Сто лет тому вперед» — Егор Баранов (трилогия «Гоголь», «Аванпост»), на взрослые роли рассматриваются Константин Хабенский и Сергей Бурунов. Говоря о создании фильма продюсер Михаил Врубель заявил следующее: «К ремейкам мы относимся очень настороженно». Но потом добавил: «Пересматривая сегодня „Гостью из будущего“, понимаешь, насколько все выглядит наивно. А ведь картина, на минуту, вышла в одно время со „Звездными войнами“. Сейчас технологии есть, и это может стать удивительным сочетанием наших воспоминаний об этом кино и того, что мы можем технологически дать сегодня зрителю». Эх, красивые слова, но если бы все фантастическое кино и вправду сводилось к технологиям, продюсерам бы слишком легко жилось. «Вам и не снилось»

© Киностудия имени М. Горького

Киностудия им. Горького собирается обратиться к собственному богатому наследию и переснять одну из самых известных своих картин — подростковую мелодраму «Вам и не снилось». Формально это не чистый ремейк, а новая экранизация одноименной повести, но все мы понимаем, почему студия обратилась именно к ней. Режиссер будущего фильма еще не назначен, а сценарий пишет Ярослава Пулинович («Я не вернусь»). Директор студии уже обещает, что у ремейка будет новый финал, будут раскрыты побочные сюжетные линии, а еще не будет «цензуры». Что ж, все это вполне резонные причины для создания ремейка, но все равно едва ли самые веские. «Гардемарины-1787. Мир»/«Гардемарины-1787. Война»

© Сагиттариус — Д

Долгоиграющая серия приключенческих музыкальных боевиков о бесстрашных гардемаринах и отечественных дворцовых интригах скоро получит сразу два новых продолжения (т.е. четвертую и пятую часть). Причем постановщицей нескромно озаглавленной дилогии «Гардемарины-1787. Мир» и «Гардемарины-1787. Война» станет автор всех предыдущих частей, 85-летняя Светлана Дружинина. В главной роли снова Дмитрий Харатьян , к нему присоединятся Кристина Орбакайте и Александр Домогаров; съемки, на крымской натуре, уже почти завершены. Хорошая новость состоит в том, что эта та редкая в мировом кино франшиза, которая находится на таком уровне самопародии и кэмпа, что ее физически невозможно опошлить или испортить ремейками и сиквелами. «Человек-амфибия»

© Киностудия «Ленфильм»

В 2016 году кинокомпания «Главкино» и студия «Ленфильм» заявили о намерении снять ремейк фантастики «Человек-амфибия», ориентированный на китайского зрителя и с китайскими актерами в главных ролях (спрашивается, почему этим ремейком занимаются не сами китайцы?). В том же живом полете идей гендиректор кинокомпании заявил, что Ихтиандр в этой версии станет девушкой, а при съемках будут использоваться оригинальный реквизит и костюмы, сохранившиеся на студии со времен съемок классики (и это несмотря на то обстоятельство, что действие фильма на сей раз происходило бы в Китае). Плохая (плохая ли?) новость состоит в том, что в 2019 году основанную Федором Бондарчуком компанию «Главкино» признали банкротом и с тех пор никаких новостей по поводу этого странного ремейка не поступало. «Герой Советского Союза»

© Киностудия «Мосфильм»

Ультимативно озаглавленный «Герой Советского Союза» — это новый фильм про жизнь летчика-истребителя Алексея Маресьева, прототипа героя знаменитой книги и фильма «Повесть о настоящем человеке». Создатели утверждают, что сильно отклонились от предыдущей художественной версии событий, и вообще, собираются снимать кино «о своем времени». Им хочется верить, ведь тут едва ли идет речь о попытке эксплуатации классики — проект скорее вписывается в востребованный жанр современных фильмов о героях Великой Отечественной (см. недавние «Зоя», «Девятаев»). Есть и интересные обстоятельства. «Герой Советского Союза» — это проект независимой студии Brave Rabbit, а режиссер Денис Банников до этого снял «первый абсолютно независимый костюмированный исторический фильм» «Дуэль. Пушкин — Лермонтов». Такой творческий бэкграунд — это уже само по себе переосмысление концепции ремейка советской классики, которая обычно становится уделом крупных студий в творческом кризисе. «Ну, погоди!»

© «Союзмультфильм»

За весь постсоветский период студия «Союзмультфильм» выпустила четыре серии легендарного мультсериала «Ну, погоди!». В этом же году Волка и Зайца ждет полноценный камбэк в виде нового сезона из сразу 52 серий (премьера должна была быть еще в декабре 2020-го, но перенеслась). Обещаются сразу многие новшества: свежие молодежные 3D-дизайны, новые второстепенные персонажи (опять же звучащие как‑то по-зумерски барсук Тим, косуля Уля и еж Шу), голоса Гарика Харламова и Дмитрия Хрусталева, наконец, музыка Ивана Дорна . Ситуация с «Ну, погоди!» идеально раскрывает основной эстетический конфликт всей этой волны ремейков. Да, нельзя спорить с тем, что новые времена требуют новых идей и новых выразительных средств. Но если цель авторов — сделать что‑то действительно новое, зачем вообще прибегать к старым сюжетам и героям? На этот вопрос, пожалуй, нет внятного ответа.