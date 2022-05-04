К бойкотирующим российский рынок голливудским мейджорам в прошедшем месяце начали присоединяться крупные инди-студии — A24 и Lionsgate. Тем не менее в прокате все еще можно увидеть как новые работы признанных мэтров (Пол Шрейдер, Мишель Хазанавичус, Ари Фольман), так и яркие кинодебюты.

«Хэллбендер» («Hellbender») С 5 мая

Хоррор про ведьм, панк-мюзикл, драма о взрослении и просто один из самых нешаблонных фильмов года . «Хэллбендер» — главный маст-си месяца. Трое режиссеров фильма — это родители (Тоби Поузер, Джон Адамс) и их 18-летняя дочь (Зелда Адамс); в главных ролях к ним присоединилась сестра Зелды Лулу. Весь фильм был снят во время локдауна, и это лучший пример безбюджетного независимого кинематографа: самопальные спецэффекты и тормознутая камера дрона здесь сочетаются с безостановочным потоком диких жанровых идей и бесконечно искренней интонацией . Видеть такое удивительное кино на большом экране в рамках проката, а не открывать спустя годы в качестве культовой диковинки — сродни чуду.

«Где Анна Франк» («Where Is Anne Frank») С 5 мая

Израильтянин Ари Фольман — один из самых оригинальных режиссеров-аниматоров современности, чьи прошлые работы располагались в диапазоне между автобиографической документалистикой («Вальс с Баширом») и психоделической фантастикой («Конгресс»). Новый фильм, первый за восемь лет, лежит где‑то посередине этих полюсов: это сказка про воображаемую подругу знаменитой жертвы холокоста Анны Франк. Однажды ночью в музее подруга по имени Китти буквально материализуется со страниц рукописного дневника Франк и отправляется познавать современность. Снятая по заказу нескольких некоммерческих организаций картина слегка отдает духом образовательного киносеанса для школьников. Однако и взрослые зрители смогут получить от фильма чистое эстетическое удовольствие: анимация у Фольмана все еще крайне плавная и красочная , а за саундтрек, между прочим, отвечают участники культовых групп нулевых MGMT и Yeah Yeah Yeahs. Недаром премьера сказки «Где Анна Франк» прошла в Каннах.

Подробности по теме Могут ли комиксы рассказывать о холокосте? Могут ли комиксы рассказывать о холокосте?

«Флешбэк» («Memory») С 12 мая

Наемный убийца пенсионного возраста (Лиам Нисон) отказывается выполнять работу по этическим соображениям, после чего пускается в бега от заказчиков (если быть точным, заказчицы в лице Моники Беллуччи) и копов (главный из них — Гай Пирс). Загвоздка в том, что герой страдает не только от терзаний совести, но и от синдрома Альцгеймера, из‑за которого силится вспомнить вчерашний день. «Флешбэк» — настоящий боевик категории «А» : снял его живой классик жанра Мартин Кэмпбелл («Казино „Рояль“»), а Нисон привнес в свой обычный экшен-репертуар элементы оскароносной роли Энтони Хопкинса в «Отце». В США фильм вышел в конце апреля и получил, скажем прямо, посредственную критику, но испытывающим экшен-ломку россиянам выбирать, что смотреть, не приходится. В отсутствие конкурентов «Флешбэк» выглядит вполне приличным вариантом.

«Улей» («Hive») С 12 мая

Суровая постдокументальная драма «Улей» про вдову-предпринимательницу, потерявшую мужа на Косовской войне, — первый фильм в истории фестиваля «Сандэнс», выигравший все три главные награды конкурса (режиссерскую, зрительскую и Гран-при), а также первый косовский фильм, вошедший в шорт-лист международной категории «Оскара». Да, смотреть на то, как женщина из пережившей войну страны самостоятельно чинит сантехнику, достает мед из улья и готовит айвар, — не то же самое, что наблюдать в кино за Чудо-женщиной (даже если оба фильма позиционируются как феминистские). Но, кажется, «Улей» — тот случай, когда серьезные зрительские старания в конечном итоге полностью оправдываются кинематографическим катарсисом.

«Клон» («Dual») С 19 мая

Неизлечимо больная девушка (Карен Гиллан) решает перед смертью себя клонировать. Когда диагноз оказывается ошибочным, суд выносит решение о том, что героиня и ее клон (тоже Карен Гиллан) должны сразиться насмерть за право на жизнь. На подготовку к бою (тренер — Аарон Пол) у девушки есть ровно год. Американский инди-режиссер Райли Стернс — автор концептуальных триллеров про секты («Изъяны») и секции единоборств («Искусство самообороны»); новая его картина обладает, пожалуй, самой дикой концепцией в этой короткой, но уже заметной фильмографии. Фишка Стернса — уникальное чувство юмора , когда предельно серьезные интонации героев и сухость повествования органично конвертируются в тонкий абсурдизм. Если сама идея фильма о клонах-гладиаторах в исполнении несмеяны Карен Гиллан способна вызвать у вас улыбку, то «Клон» с большой долей уверенности станет настоящим синефильским праздником.

Подробности по теме Здесь мы писали про предыдущий фильм Стернса «Искусство самообороны» Здесь мы писали про предыдущий фильм Стернса «Искусство самообороны»

«Ника» С 19 мая

Спустя годы после всесоюзного поэтического тура бывшая девочка-вундеркинд, вступившая ныне в роковой возраст двадцать семь, лечится от алкоголизма, страдает от созависимых отношений с матерью и просто не находит себе места. Байопик легендарной поэтессы Ники Турбиной в марте показали на крупном американском кинофестивале SXSW, где Лиза Янковская (внучка Олега) выиграла спецприз за актерскую работу. Несмотря на исторический сеттинг, картина дебютантки Василисы Кузьминой выглядит не очередной абстрактной фестивальной драмой, а злободневным фильмом, который имеет все шансы глубоко отозваться в сердцах потерянной молодежи из любого другого смутного времени.

«Окончательный монтаж» («Coupez!») С 19 мая

Трудно поверить, но зомби-комедия Мишеля Хазанавичуса («Артист») готовится выйти в российский прокат всего через день после того, как откроет Каннский кинофестиваль. Говоря об этом фильме, нельзя не упомянуть скандал, связанный с его названием. Несколько месяцев назад картина называлась «Окончательный монтаж» и была анонсирована к участию в «Сандэнсе», однако была отозвана из программы, когда фестиваль принял решение пройти в виртуальном формате. В марте лента уже называлась просто «Z» и была названа фильмом — открытием Канн. Теперь же под давлением украинской и не только общественности название откатилось более-менее к первоначальному варианту. Что это было? Плоская шутка, неудачный пиар? Самое грустное, что эта история отнимает внимание у потенциально стоящего сюжета. Дело в том, что картина Хазанавичуса — это ремейк японской комедии «Зомби одним планом!», одного из самых изобретательных и уморительных фильмов в своем жанре за последние годы . «Зомби» (и буква Z) в названии — большая обманка, ведь на самом деле это повесть о тяготах кинопроизводства и радостях семейного сотрудничества. И вполне вероятно, что французский ансамбль (Беренис Бежо, Ромен Дюрис) знает толк в комедийной эксцентрике ничуть не хуже японцев.

Подробности по теме Комедии Каннского кинофестиваля: «Молодой Годар» и Адам Сэндлер у Баумбаха Комедии Каннского кинофестиваля: «Молодой Годар» и Адам Сэндлер у Баумбаха

«Точка кипения» («Boiling Point») С 26 мая

Фильм «Зомби одним планом!» использовал долгий дубль для создания комедийного напряжения, а снятая без монтажа «Точка кипения» концентрирует на экране абсолютно серьезный психологический саспенс . Это история одного полного стресса вечера в заполненном посетителями ресторане; шеф в исполнении Стивена Грэма перманентно находится на грани нервного срыва. Мы уже включали «Точку кипения» в список лучших фильмов прошлого года, однако эта выдающаяся картина стоит дополнительного пересмотра на большом экране. Сотрудничество режиссера-дебютанта Филипа Барантини и великого артиста своего поколения Грэма — редкий пример идеальной художественной синхронизации. В кухонном полумраке Барантини пристально всматривается в весь спектр чувств, которые едва заметно проносятся на лице Грэма. Результат — большая трагедия о мужской уязвимости, на которую можно смотреть бесконечно.

«Остров призраков» («Shepherd») С 26 мая

Англичанин устраивается работать пастухом на безлюдном шотландском острове. Там его преследует призрак мертвой жены. Британский хоррор «Остров призраков» по синопсису не представляет из себя ничего особенного, однако это тот случай, когда сама по себе фактура делает кино стоящим просмотра. В кадре доминирует туманное высокогорье и бельмо на глазу колоритной шотландки Кейт Дики («Ведьма»). Часто для полноценного жанрового развлечения и не нужно ничего больше, чем особая атмосфера.

«Святым тут не место» («There Are No Saints») С 27 мая

Татуированный мексиканский уголовник (Хосе Мария Яспик из «Нарко») мстит за жену и вызволяет сына из лап еще более жестоких бандитов. Боевик от мексиканского сериального режиссера Альфонсо Пинеды Уллоа — по всем признакам типичная продукция категории «Б», обвешанная такими приманками для прожженных любителей жанра (читайте: для вашего бати), как Тим Рот и Рон Перлман на вторых ролях. Однако есть одно большое «но»: сценарий фильма написал великий Пол Шрейдер, который последний раз одалживал собственный текст ни много ни мало Мартину Скорсезе («Воскрешая мертвецов», 1999 год). Даже если зрителей не ждет очередной духовно-экзистенциальный шедевр на криминальном материале, в любом случае можно быть уверенным, что перо этого автора способно сделать как минимум интригующим даже кино про погони, пытки и пушки. Узнаем в день мировой премьеры 27 мая — к счастью, в России кино выходит одновременно с Америкой.