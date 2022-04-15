В отсутствии громких голливудских релизов в российский прокат выходят лучшие фильмы с фестиваля «Сандэнс». Косовская драма «Улей», взявшая сразу три награды фестиваля, выйдет в кинотеатрах 12 мая. Премьера русского трейлера.
Премьера картины состоялась в рамках кинофестиваля независимого кино «Сандэнс» 31 января 2021 года, где она впервые в истории американского кинофестиваля взяла все три главные награды в категории «Мировое драматическое кино» — «Премия за режиссуру», «Приз Большого жюри» и «Приз зрительских симпатий».
Также «Улей» стал первым косовским фильмом, вошедшим в шорт-лист номинантов на «Оскар-2022» в категории «Лучший международный художественный фильм».
Основанная на реальных событиях драма рассказывает о женщине-пчеловоде Фахри из патриархальной деревни, чей муж пропал без вести во время войны в Косове. Она объединяется с местными вдовами, чтобы продавать местную еду, но, когда мужчины-односельчане осуждают попытки Фахри и женщин выйти из‑под контроля, начинается вражда.