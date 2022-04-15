Основанная на реальных событиях драма рассказывает о женщине-пчеловоде Фахри из патриархальной деревни, чей муж пропал без вести во время войны в Косове. Она объединяется с местными вдовами, чтобы продавать местную еду, но, когда мужчины-односельчане осуждают попытки Фахри и женщин выйти из‑под контроля, начинается вражда.