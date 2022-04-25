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Мишель Хазанавичус переименует фильм «Z», чтобы избежать ассоциации со «спецоперацией» на Украине

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:16

Французский режиссер Мишель Хазанавичус изменит название своего нового фильма, который откроет 75-й Каннский кинофестиваль. Он переименует его из «Z» в «Coupé» («Режь»). Об этом кинематографист рассказал Variety.

Таким образом Хазанавичус надеется избежать ассоциации своей работы с российской «спецоперацией» на территории Украины — ее символом, как известно, стали литеры V и Z. «Я только рад сменить это название и этим скромным жестом выразить свою полную поддержку украинскому народу», — сказал режиссер.

«Это название, возможно, было забавным, когда я завершил работу над фильмом несколько месяцев назад, но сейчас оно совсем не смешное, и мне невыносимо об этом думать», — пояснил Хазанавичус.

Кинематографист сменит название ленты по просьбе Украинского института — организации, представляющей культуру Украины в мире. Его глава Владимир Шейко обратился к Хазанавичусу, подчеркнув, что изменение имени фильма могло бы стать «жестом против варварства, жестокости и террора».

Режиссер пошел навстречу Шейко, отметив, что в течение нескольких лет работал над фильмом о войне в Чечне, «который показывал, каким варварским образом российская армия обращалась с чеченским народом».

Однако во Франции лента все же выйдет с прежним названием, добавил Хазанавичус. Он заявил, что уже «слишком поздно» его менять — до релиза фильма в стране осталось всего несколько недель. В Каннах же картина будет представлена 17 мая. Пока неизвестно, успеют ли организаторы фестиваля заменить ее название.

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