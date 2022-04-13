Компания А24 приостановила прокат своих фильмов в России

Компания А24 присоединилась к бойкоту российского рынка и приняла решение приостановить прокат своих фильмов в стране. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Единственным фильмом, который вышел в прокат в России после 24 февраля, стал фантастический экшен «Все везде и сразу». Источники издания уточнили, что это стало возможным потому, что компания «Вольга» смогла полностью выкупить права на картину незадолго до событий на территории Украины.

Отмечается, что обычно независимые прокатчики платят правообладателям примерно 20% суммы во время заключения договора, а оставшаяся часть выплачивается после завершения проката.

В ближайшее время в России должен был выйти хоррор «Men» Алекса Гарленда и слешер «X» Тая Уэста. Однако из‑за решения A24 в ближайшее время увидеть их не получится.

В марте Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили прокат своих проектов в России из‑за «военной операции» на территории Украины.