«Бюллетень кинопрокатчика»: Lionsgate приостановила выход своих фильмов в России

Кинокомпания Lionsgate, владеющая правами на ленты «Джон Уик», «Голодные игры», «Сумерки» и ряд других крупных франшиз, приостановила выход своих фильмов в России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники.

Директор по кинопрокату компании «Централ Партнершип» (подписала эксклюзивный контракт с Lionsgate) Павел Верещагин сообщил изданию, что ближайший релиз американской студии, «Невыносимая тяжесть огромного таланта», где Николас Кейдж сыграл самого себя», не выйдет в России в запланированную дату 21 апреля.

Картины франшизы «Джон Уик» стали самыми кассовыми проектами Lionsgate в России за последние несколько лет. По данным «Бюллетени кинопрокатчика», совокупные сборы этих лент в России и СНГ составили почти 1 млрд рублей.