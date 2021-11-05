В октябре на сервисе HBO Max вышел фильм «Многие святые Ньюарка» — приквел культового сериала «Клан Сопрано», но сервис все еще недоступен в России, поэтому новинка осталась малозаметной для зрителя. Эдуард Голубев рассказывает о том, как, казалось бы, очередная история про гангстеров рефлексирует на новые темы, отсылая к саге 20-летней давности.

Затяжной проезд камеры по кладбищу. За кадром — голоса мертвецов, жалеющих о прижизненных ошибках. Оператор останавливается на могильном камне с именем Кристофера Мольтисанти. Это один из центральных персонажей «Клана Сопрано», задушенный главным героем шоу — депрессивным боссом мафии Тони. Следующий кадр. Двенадцатилетний Тони вместе с будущим папой Кристофера, молодым и манерным гангстером по прозвищу Дики (Алессандро Нивола), идут встречать вернувшегося из Италии главу криминального мира Ньюарка — Дика (Рей Лиотта). В Америку тот приехал с новой женой — не говорящей по-английски красавицей Жозефиной (модель Микела Де Росси). Естественно, между девушкой и бандитом моментально вспыхивает запретная искра. На дворе тем временем 1967 год и все события происходят на фоне напряженных расовых отношений в городе, которые вот-вот выльются в кровавый бунт (показанный довольно точно, если сверяться с «Википедией»). Вторая половина фильма разворачивается спустя несколько лет. Тони (теперь его играет сын покойного Джеймса Гандольфини Майкл, что обеспечивает невероятное внешнее сходство) уже подросток, который понимает, что живет среди бандитов. Он хочет стать профессиональным футболистом и ищет поддержку у Дики. Но у того хватает своих проблем: личная жизнь трещит по швам, сожаления съедают душу, а один из подручных, темнокожий по имени Гарольд (Лесли Одом-мл.), устал от расистских оскорблений, создал собственную банду и решил мстить.

Первое, что стоит знать про «Многих святых Ньюарка», — трейлер врет. Главный герой фильма не пубертатный Тони, а Дики Мольтисанти. Его пресловутому желанию «сделать как лучше» посвящена большая часть хронометража фильма. Молодой Гандольфини появляется лишь в середине. И он хорош. Сын, очевидно, изучил актерский метод отца, применив к теперь уже их общему персонажу и фирменную медвежью осанку, и косые взгляды на окружающих. С молодым Тони есть несколько важных сцен: душераздирающий (и очевидно, что последний искренний) разговор с эмоционально нестабильной матерью, «знакомство» с недавно родившимся Кристофером, финальный кадр с крупным планом лица-маски и песней «Woke Up This Morning». При этом за становлением будущего босса «семьи» — как и за развитием в его характере социопатии — зритель наблюдает глазами Дики и его подручных мафиозо. Тут для фанатов сериала нет незнакомых имен: Поли, Пусси, Сил. Лучше всех вжиться в шкуру отморозка получилось у артиста Кори Столла. Его Джуниор Сопрано — удивительное попадание не только во внешность, голос и повадки, но и в саму гнилую суть персонажа. Второе — без знания контекста «Сопрано» смотреть «Святых» все-таки бессмысленно. Это не фильм-фансервис, однако его лучшие моменты происходят впроброс или служат мостиком к событиям, которые случатся через тридцать лет.

© HBO Max

Режиссером «Святых» значится Алан Тейлор. Не только автор нескольких неудачных блокбастеров — «Тор-2: Царство тьмы», «Терминатор: Генезис», — но и постановщик девяти эпизодов «Клана Сопрано», включая великий финальный. Про его работу сказать можно немного: нормальная стилизация под Скорсезе плюс небольшая зацикленность позднего Манна («Джонни Д.») на ботинках и прическах. Основных же комплиментов заслуживает создатель сериала Дэвид Чейз, который в приквеле выступил как сценарист. Фирменный черный юмор, символизм — птицы, как всегда, к смерти — и рубленый мафиозный слог, очевидно, выжмут из всех причастных максимальную ностальгию. Другой вопрос — а что нового «Святые» могут рассказать фанатам? Ну, например, фильм отвечает на вопрос, почему Тони сперва стеснялся принимать антидепрессанты. А Чейз как автор впервые пытается рассуждать о расовом вопросе. Напомним, что раньше большинство придуманных им персонажей считали, что африканцы, индейцы и азиаты — вроде тоже люди, но как бы не совсем. В «Святых» же уровень дискуссии сперва вырастает до джентльменского паритета, а затем преображается в гимн зачатков BLM (не пропустите сцену на титрах). Но на этом нововведения заканчиваются. Тогда зачем смотреть «Святых»? Для ответа на этот вопрос надо понимать, что идея сделать полнометражный приквел к одному из главных сериалов в мире настолько же рисковая, как и взять у мафии денег в долг. И понятно, что картине не удастся уберечься от сравнений с оригиналом — судя по оценкам критиков, в основном нелестных. И да, проблемы у «Святых» есть. Персонажей так много, что даже самые важные из них уменьшились до камео или коронного жеста (во время каждого своего появления в кадре лысеющий бандит Сил потешно поправляет парик). Темп повествования хаотично скачет. Причина этого понятна. В формате двухчасового фильма Чейзу, очевидно, тесно. Сперва он не экономит время, придумывая сцену, где Дики две минуты просто ест макароны. Но во второй половине события начинают нестись с такой скоростью, что забываешь дышать. Звучит захватывающе, однако смонтировано это так, будто на турнир по шахматам врывается Рэмбо — одним словом, сумбур. В любом случае, назвать фильм неудачей или формальной штукой язык не поворачивается. Ведь, помимо приятной ностальгической интонации, «Святые» в очередной раз дарят зрителям уникальную точку зрения на криминальный мир как на сборище глубоко травмированных и закомплексованных нелюдей. Это, как взгляд лечащего врача или в меру сочувствующих близких, никогда не бывает лишним.

7 / 10 Оценка

Эдуарда Голубева