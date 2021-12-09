C 9 по 12 декабря в пяти городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск) состоится кинофестиваль «Хоррор-фест» — жанровое событие, большая редкость для российских кинотеатров. Вот топ-5 фильмов, которые ужасно жалко пропустить.

«Венецияфрения» («Veneciafrenia»)

Реж. Алекс де ла Иглесия

Место действия

Венеция.

Чем пугают

Кровожадные венецианцы в масках охотятся за туристами.

Стиль

Красочный слэшер, впервые показанный на испанском фестивале Sitges. Станет первой частью сборника «Коллекция страхов» на Amazon Prime.

Социальная проблематика

Метафора современного мира, где пересечение границ и подвешенное состояние туристических планов превращается в карнавальный ад.

Когда смотреть

10 декабря.

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Редкие хорроры, триллеры и прочая жуть, которую мы ждем на стримингах
Редкие хорроры, триллеры и прочая жуть, которую мы ждем на стримингах

«Проклятие монахинь» («Agnes»)

Реж. Мики Рис

Место действия

Отдаленный женский монастырь, одна из послушниц которого одержима дьяволом.

Чем пугают

Хулиганское изгнание демонов.

Стиль

Nunsplotation — «монашеская эксплуатация», расхваленная на смотрах в Сиджесе, Остине (Fantastic Fest) и Монреале (Fantasia) — важнейших фестивальных точках любого ужастика.

Социальная проблематика

Ревизионистский хит, переворачивающий клишированную историю экзорцизма как историю в столкновения мужчин и женщин. Идеальная пара для двойного сеанса с картиной «Искушение» Пола Верхувена, которая, как мы знаем, не получила прокатное удостоверение в России, а вот ленту Риса можно искать на «Афише».

Когда смотреть

11 декабря.

«Паранормальные» («The Innocents»)

Реж. Эскиль Вогт

Место действия

Норвегия.

Чем пугают

Дети, обнаружившие в себе сверхъестественные силы. Детская жестокость. Все ужасы происходят при свете дня.

Стиль

Скандинавский хорррор в стиле «Тельмы» Йоакима Триера, с которым сотрудничал режиссер-новичок Эскиль Вогт. Это фильм был в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Социальная проблематика

Отношение к детям, которых окружающие считают неполноценными.

Когда смотреть

11 декабря.

«Ариаферма» («Ariaferma»)

Реж. Ариаферма

Место действия

Итальянская тюрьма.

Чем пугают

Оголтелое противостояние заключенных и надзирателей. В главной роли всегда убедительный любимец Паоло Соррентино — Тони Сервилло.

Стиль

Тюремный мрачный триллер, мировая премьера которого прошла на Венецианском кинофестивале.

Социальная проблематика

Злободневный удар по судебно-тюремно-полицейской системе.

Когда смотреть

12 декабря.

«Оленьи рога» («Antlers»)

Реж. Скотт Купер

Место дейтсвия

Самый обычный городок в Орегоне.

Чем пугают

Древнее зло из индейских легенд, тайна, завязанная на черной магии.

Стиль

Спродюсированный Гильермо дель Торо хоррор о сыне сатаны. Мистический хоррор Скотта Купера («Сумасшедшее сердце», «Черная месса», «Недруги») о школьной учительнице Джулии Медоуз (Кери Расселл) и ее старшем брате-шерифе Поле (Джесси Племонс), чье внимание привлекает странный школьник, который держит у себя в доме сверхъестественное существо.

Социальная проблематика

Вопросы осквернения природы человеком.

Когда смотреть

12 декабря.

Полная программа и расписание — на сайте «Хоррор-феста».

Расписание и билеты
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