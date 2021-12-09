C 9 по 12 декабря в пяти городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск) состоится кинофестиваль «Хоррор-фест» — жанровое событие, большая редкость для российских кинотеатров. Вот топ-5 фильмов, которые ужасно жалко пропустить.
«Венецияфрения» («Veneciafrenia»)
Реж. Алекс де ла Иглесия
Венеция.
Кровожадные венецианцы в масках охотятся за туристами.
Красочный слэшер, впервые показанный на испанском фестивале Sitges. Станет первой частью сборника «Коллекция страхов» на Amazon Prime.
Метафора современного мира, где пересечение границ и подвешенное состояние туристических планов превращается в карнавальный ад.
«Проклятие монахинь» («Agnes»)
Реж. Мики Рис
Отдаленный женский монастырь, одна из послушниц которого одержима дьяволом.
Хулиганское изгнание демонов.
Nunsplotation — «монашеская эксплуатация», расхваленная на смотрах в Сиджесе, Остине (Fantastic Fest) и Монреале (Fantasia) — важнейших фестивальных точках любого ужастика.
Ревизионистский хит, переворачивающий клишированную историю экзорцизма как историю в столкновения мужчин и женщин. Идеальная пара для двойного сеанса с картиной «Искушение» Пола Верхувена, которая, как мы знаем, не получила прокатное удостоверение в России, а вот ленту Риса можно искать на «Афише».
«Паранормальные» («The Innocents»)
Реж. Эскиль Вогт
Норвегия.
Дети, обнаружившие в себе сверхъестественные силы. Детская жестокость. Все ужасы происходят при свете дня.
Скандинавский хорррор в стиле «Тельмы» Йоакима Триера, с которым сотрудничал режиссер-новичок Эскиль Вогт. Это фильм был в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.
Отношение к детям, которых окружающие считают неполноценными.
«Ариаферма» («Ariaferma»)
Реж. Ариаферма
Итальянская тюрьма.
Оголтелое противостояние заключенных и надзирателей. В главной роли всегда убедительный любимец Паоло Соррентино — Тони Сервилло.
Тюремный мрачный триллер, мировая премьера которого прошла на Венецианском кинофестивале.
Злободневный удар по судебно-тюремно-полицейской системе.
«Оленьи рога» («Antlers»)
Реж. Скотт Купер
Самый обычный городок в Орегоне.
Древнее зло из индейских легенд, тайна, завязанная на черной магии.
Спродюсированный Гильермо дель Торо хоррор о сыне сатаны. Мистический хоррор Скотта Купера («Сумасшедшее сердце», «Черная месса», «Недруги») о школьной учительнице Джулии Медоуз (Кери Расселл) и ее старшем брате-шерифе Поле (Джесси Племонс), чье внимание привлекает странный школьник, который держит у себя в доме сверхъестественное существо.
Вопросы осквернения природы человеком.
Полная программа и расписание — на сайте «Хоррор-феста».