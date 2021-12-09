Социальная проблематика

Ревизионистский хит, переворачивающий клишированную историю экзорцизма как историю в столкновения мужчин и женщин. Идеальная пара для двойного сеанса с картиной «Искушение» Пола Верхувена, которая, как мы знаем, не получила прокатное удостоверение в России, а вот ленту Риса можно искать на «Афише».