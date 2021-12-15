Новое племя на Пандоре и Кейт Уинслет под водой. Что рассказал Джеймс Кэмерон о сиквелах «Аватара»

16 декабря 2022 года стартует мировой прокат «Аватара-2» — первого из сразу четырех сиквелов самого кассового фильма всех времен (премьера третьей картины намечена на 2024-й, четвертой — на 2026-й, пятой — на 2028-й).

Названия новых частей пока держатся в секрете, но кое‑что о них уже известно. Например, актерский состав: к своим ролям вернутся Сэм Уортингтон, сыгравший бывшего морского пехотинца Джейка Салли, отправившегося на Пандору, и Зои Салдана — его возлюбленная, охотница на’ви по имени Нейтири.

К ним присоединится группа молодых актеров, которые будут играть детей Салли и Нейтири, подростков на’ви и молодого землянина, а также звезды вроде Сигурни Уивер и Кейт Уинслет. Известно было и место съемок — Новая Зеландия, и то, что на этих съемках использовался огромный резервуар с водой — на 900 тыс. галлонов (или около 3,5 млн литров).

Теперь стало известно еще больше — из интервью, которое режиссер картины Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау дали Entertainment Weekly. Мы конспектируем главное из материала.

И вторая, и третья части «Аватара» будут происходить в океане и на его побережье (Ландау описывает пляжи Пандоры как приморский рай — «Бора-Бора на стероидах»). В картине покажут новый клан на’ви — Меткайна, который живет на подводных рифах.

Если первый фильм был посвящен проблеме вырубки лесов, то его сиквелы — признание Кэмерона в любви к морю, которым режиссер страстно увлечен. Съемки фильмов и исследование океана он называет двумя вещами, которые любит больше всего на свете.