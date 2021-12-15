Новое племя на Пандоре и Кейт Уинслет под водой. Что рассказал Джеймс Кэмерон о сиквелах «Аватара»

16 декабря 2022 года стартует мировой прокат «Аватара-2» — первого из сразу четырех сиквелов самого кассового фильма всех времен (премьера третьей картины намечена на 2024-й, четвертой — на 2026-й, пятой — на 2028-й).
Названия новых частей пока держатся в секрете, но кое‑что о них уже известно. Например, актерский состав: к своим ролям вернутся Сэм Уортингтон, сыгравший бывшего морского пехотинца Джейка Салли, отправившегося на Пандору, и Зои Салдана — его возлюбленная, охотница на’ви по имени Нейтири.
К ним присоединится группа молодых актеров, которые будут играть детей Салли и Нейтири, подростков на’ви и молодого землянина, а также звезды вроде Сигурни Уивер и Кейт Уинслет. Известно было и место съемок — Новая Зеландия, и то, что на этих съемках использовался огромный резервуар с водой — на 900 тыс. галлонов (или около 3,5 млн литров).
Теперь стало известно еще больше — из интервью, которое режиссер картины Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау дали Entertainment Weekly. Мы конспектируем главное из материала.
И вторая, и третья части «Аватара» будут происходить в океане и на его побережье (Ландау описывает пляжи Пандоры как приморский рай — «Бора-Бора на стероидах»). В картине покажут новый клан на’ви — Меткайна, который живет на подводных рифах.
Если первый фильм был посвящен проблеме вырубки лесов, то его сиквелы — признание Кэмерона в любви к морю, которым режиссер страстно увлечен. Съемки фильмов и исследование океана он называет двумя вещами, которые любит больше всего на свете.
Большая часть съемок проходила в уже упомянутом резервуаре на 3,5 млн литров, а для записи выражений лиц актеров под водой Кэмерону вместе с командой пришлось разработать новую технологию захвата движения. Снятые кадры затем анимируются художниками из Weta Digital.
Многим из актеров пришлось тренироваться с опытными дайверами и проходить специализированные курсы, чтобы научиться свободно нырять. Кэмерон вспоминает, как 72-летняя Сигурни Уивер смогла задерживать дыхание на шесть с половиной минут, а Кейт Уинслет поразила всю съемочную группу, когда провела под водой без единого вдоха целых семь с половиной.
Ладндау тоже описывает одну из историй, связанных с Уинслет:
Создатели говорят, что новые части будут масштабней — и по количеству персонажей, и относительно сюжета, и в плане детализации и разнообразия мира. Сейчас уже завершены съемки третьего «Аватара», а Weta Digital начала постпродакшен некоторых сцен из него.
Отвечая на вопрос, рассчитывают ли создатели на большие кассовые сборы, Кэмерон замечает, что «мы живем в новом мире» — измененном пандемией и массовой популярностью стриминговых сервисов. Хоть режиссер и считает, что «большие фильмы должны приносить большие деньги», кассового успеха он своим картинам заранее не предрекает: «Кто знает? Это все большая игра в кости».