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Студия Warner Bros. перенесла выход спин-оффа «Безумного Макса» о Фуриосе на 2024 год

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:21

Кинокомпания Warner Bros. отложила премьеры двух своих будущих фильмов — спин-оффа «Безумного Макса» под названием «Фуриоса» и триллера «Жребий», поставленного по роману Стивена Кинга. Об этом сообщил Deadline.

«Фуриоса» выйдет на экраны только 24 мая 2024 года, почти на год позже запланированного — ранее выход картины был намечен на 23 июня 2023 года. А «Жребий» выпустят в кинотеатрах 9 сентября 2022 года.

Приквел «Безумного Макса» станет самым масштабным кинопроектом, снятым в Австралии. Он расскажет о юности Фуриосы — ее в фильме сыграет Аня Тейлор-Джой. Режиссером выступит Джордж Миллер.

«Жребий» же будет новым проектом Джеймса Вана, автора «Астрала» и «Заклятия». В центре картины будет писатель, который обнаруживает в городе своего детства вампиров.

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