Знаковый индустриальный медиафестиваль SXSW прошел скромно, тихо и уложился в четыре насыщенных дня. Впрочем, такое положение дел касается всех уже случившихся смотров этого года — мир все еще существует в режиме пандемии. Но это дополнительный повод вылавливать амбициозных новичков, которые уже завтра станут звездами ремесла.

«Жена Джейкоба» («Jakob’s Wife»), реж. Трэвис Стивенс Midnighters

Яркое событие секции «Полуночники» про все страшное и паранормальное : в это «голодное» время отборщики блока смогли собрать действительно сильную и интригующую программу. Одна встреча меняет все, что было в 30-летнем браке покорного пастора сонного захолустья и его смиренной жены: теперь она одержима какими‑то древними силами и пьет кровь, как воду, а пастор, руководствуясь поговоркой про сатану и суженую, а не Словом Божьим, в ее агонии поддерживает. Убойный дуэт ветеранов профессии: королева крика Барбара Крэмптон («Реаниматор») и патриарх малобюджетного ужаса Ларри Фессенден («Мы еще здесь»). Картину поставил Трэвис Стивенс, пару лет назад представивший в отечественном прокате ужастик про борьбу с жилплощадью. «Наедине вместе» («Alone Together»), реж. Брэдли Белл и Пабло Джонс-Солер Headliners

© Cottage

Про поразительный путь британской дивы Шарлотты Эйтчисон (в амплуа Чарли XCX), исполняющей пока еще не совсем чартовую поп-музыку, но уже и не передовое подполье, интересно рассуждать и без всяких инфоповодов. Например, как певица, уютно пребывающая между мейнстримом и андеграундом, находит в этом силу. Как артистка смогла до минимума снизить дистанцию между собой и своей фан-базой и как теперь такая тесная связь помогла в записи карантинной пластинки «How I’m Feeling Now». Поп-звезда на локдауне создает альбом за 40 дней — вполне достаточный слоган для примечательной документалки, но дуэт режиссеров смотрит на суть вещей, конечно, сильно глубже. Работу «How I’m Feeling Now» нарекли чуть ли не миротворческим актом, объединившим людей по всему миру. Внимание авторов акцентируется именно на этом факте: как, казалось бы, индивидуальное творчество ставится общим и через гифки, чаты, конференции, треды и стримы в условиях бедрум-студии коллективными усилиями записывается, сводится и промотируется музыка (и даже снимаются клипы на нее). Одним словом, рождается нечто настолько глобальное, что становится вехой и предметом обсуждения на годы вперед.

«Сезонное затишье» («Offseason»), реж. Мики Китинг Midnighters

© Defiant Studios

Получив таинственное письмо, молодая девушка отправляется на заброшенный островной город и там оказывается в ловушке кошмара наяву. Невероятно активный заокеанский вундеркинд Китинг подкупает своей противоречивостью. С одной стороны, человек за четыре года снял пять фильмов , прокатился с ними по секциям всех заметных жанровых смотров (у парня роял-флеш — американские SXSW, Fantastic Fest, «Сандэнс», «Трайбека» плюс британский FrightFest) и почти уложился в первые двадцать пять лет жизни. С другой — это крайне спорные проекты. У Китинга был и придорожный роуд-муви под эгидой лейбла After Dark Films, и галлюциногенный черно-белый трип о призраках с оглядкой на великое кино прошлого, и параноидальный сайфай, и ретрорезня, стилизованная под 70-е, и даже мини-альманах о природе зла. Разброс впечатляет, как и амбиции постановщика. После последних «Психопатов» Китинг говорил о том, что нашел новую точку вдохновения; стоит думать, она коснется «Сезонного затишья». С остальным у ленты порядок: в ролях еще одна королева крика прошлой декады Джослин Донахью («Дом дьявола»), не нуждающийся в представлении Джо Сванберг, возвратившийся к актерскому ремеслу, и еще один заядлый жанровый многостаночник Джереми Гарднер, о котором мы вещали вот тут.

«Девушка по вызову: 3-й сезон» («The Girlfriend Experience Season 3»), реж. Аня Марквардт Episodic Premieres

На малые экраны спустя четыре года возвращается гордость современного сериалостроения: уже без Лоджа Керригана и Эми Сеймец, зато с режиссеркой Аней Марквардт, дебютировавшей с хорошим психотриллером «Теряя контроль». Третий сезон «Девушки по вызову» наносит удар по миру высоких технологий: специалистка по нейробиологии из Лондона (Джулия Голдани Теллес из «Любовниов») погружается в мир эскорта и обнаруживает, что дополнительные встречи с клиентами позволяют ей добиться конкурентного преимущества и быстрого карьерного роста. Из пучины также появляется Александра Даддарио («Мы призываем тьму»). Премьера уже совсем скоро — 2 мая на Starz.

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«Как это закончится» («How It Ends»), реж. Зои Листер-Джонс и Дэрил Вайн Festival Favorites

© Mister Lister Films

Потенциальный большой хит, добравшийся до Остина прямиком с «Сандэнса», — такая комедия «Ищу друга на конец света», доведенная до полутонов. В последний день на Земле Лиза собирается провести вечеринку — по планете должен ударить астероид и стереть ее в пыль. Но все идет не так, как и в организации любой активности в обычное время: в итоге девушке приходится добираться до собственного сейшена, по пути собрав разношерстную компанию, и, как водится в таких картинах, узнать много нового о себе. Оливия Уайлд, Шэрон Ван Эттен, Хелен Хант, Чарли Дей, Логан Маршалл-Грин, Ник Кролл, Финн Вольфхард, Уитни Каммингс и сама режиссерка Зои Листер-Джонс в главной роли.

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«Звук насилия» («Sound of Violence»), реж. Алекс Нойер Midnighters

Искусство снова убивает: «Звук насилия» — что‑то вроде музыкальной «Бархатной бензопилы» без финансовой поддержки стриминг-гиганта. Десятилетняя Алексис восстановила способность слышать и обрела необычайные синестетические способности после зверского убийства ее семьи. Впоследствии сирота станет преподавать музыку и освоит диджейские вертушки, но утешение к ней, как ни странно, придет через звуки телесных повреждений . Дальше — больше: девушка впадает в исступление, как только появилась перспектива повторной потери слуха. Алексис намеревается записать настоящий шедевр — кажется, арт-терапия должна помочь. Правда, для этого понадобится загубить много жизней. «Нам пришел конец» («The End of Us»), реж. Генри Ловнер и Стивен Кантер Narrative Feature Competition

© Buzzfeed Studios

Подобных фильмов стоит ожидать в программе каждого фестиваля ближайших нескольких лет. Он и она больше не могут продолжать существовать рядом , но после разрыва их отношений в Калифорнии издается предписание о закрытии штата на локдаун по всем известной причине. Теперь пара вынуждена продолжать жить вместе, но что делать: двигаться дальше или замыкаться в себе? За пару месяцев до этого на «Сандэнсе» описывалась похожая ситуация в ленте «Розовое облако»: там главные герои случайно познакомились на вечеринке за день до изоляции. Но помогают ли свежие эмоции в замкнутом пространстве или наоборот — все только осложняют?

«История народного ужаса» («Woodlands Dark and Days Bewitched: A History of Folk Horror»), реж. Кир-Ла Джанис Midnighters

© Severin Films

Авторы этой хроники называют свою работу первым полнометражным доком о становлении народного ужаса с 60-х годов прошлого века и до наших дней . И им есть смысл верить — однажды эти люди уже дали свет двум колоссальным исследованиям: «Еврокрайм! Итальянское криминальное кино 70-х годов» и «Летописи бума домашнего видео 80-х». «История народного ужаса» значительно опирается на три знаковые британские картины: «Великого инквизитора» Майкла Ривза, «Обличье сатаны» Пирса Хаггарда и, естественно, «Плетеного человека» Робина Харди. Как происходило распространение на телевидении Соединенного Королевства, как осуществлялся экспорт за границу и как специфические культурные черты фильмов смогли ужиться с американским, азиатским, австралийским и европейским хоррором. В труд входит более ста интервью светочей индустрии, затрагивающих уйму культовых лент. «Охота на ведьм» («Witch Hunt»), реж. Эль Кэллахан 2020 Spotlight

© Defiant Studios

В современной Америке, где нежить реальна, а колдовство незаконно, подросток помогает двум ведьмам сбежать из лап правоохранительной системы и пересечь границу с Мексикой , по пути столкнувшись с персональными демонами, страхами и предрассудками. Про первое кино специалистки по звуковым эффектам марвеловских блокбастеров Эль Кэллахан можно узнать в соответствующем выпуске рубрики «Второй план». В двух словах: «Пересчет» — незатасканный и очень бойкий мистический хоррор, убедительно распоряжающийся своими ресурсами, от которого в определенные моменты невозможно оторваться. Предпосылок того, что с «Охотой на ведьм» должно случиться иначе, пока нет.

«Хребет ночи» («The Spine of Night»), реж. Филип Джелэтт и Морган Кинг Midnighters

Анимационная фантастическая эпопея от автора «Кровотечения», «Они остаются» и сценариста сериала-омнибуса «Любовь, смерть и роботы». Древняя темная магия попадает в зловещие руки — теперь человечество обречено на век страданий. Спасти положение под силу только отряду мстителей: компания героев из разных эпох и культур должна скрестить мечи и найти общий язык, чтобы победить любой ценой. Среди озвучантов мультфильма можно услышать Люси Лоулесс («Зена — королева воинов»).

Еще 7 ожидаемых новинок: © Bunya Productions «Жена Дровера» («The Drover’s Wife»), реж. Лиа Перселл Тягучий вестерн со ставкой на жгучую драму из Австралии — уже идеальная рекомендация. Кино обещает поставить перед зрителем вопросы насчет границ дозволенного: как далеко можно зайти в защите своих близких и какой будет плата за возможные грехи. Переосмысление пьесы Лиа Перселл и классического рассказа Генри Лоусона. © House of Gemini «Лебединая песня» («Swan Song»), реж. Тодд Стивенс Ни один фестиваль без Удо Кира: дивное зрелище от человека, приложившего руки к «Джипси 83» и, прости господи, дилогии «Голубой пирог». Парикмахер (собственно, Кир) сбегает из дома престарелых и отправляется в одиссею по своему захудалому городку, чтобы уложить волосы мертвой женщины для ее скорых похорон. «Клерк» («Clerk»), реж. Малкольм Инграм Документалистика про жизнь, творчество и карьеру Кевина Смита, если еще один пропуск в мир любителя хоккейных джерси увеличенных размеров вам по какой‑то причине до сих пор нужен: старые шутки за триста, закулисье, байки и феномен известного балагура. © Queensbury Pictures «Вторжение широковещательного сигнала» («Broadcast Signal Intrusion»), реж. Джейкоб Гентри Режиссер «Синхронности» и «Сигнала» с типичной восьмидесятнической историей. Видеоархивист случайно обнаруживает кринжовый контент — зловещие пиратские передачи на кассетах. И становится одержим идеей раскрытия темного заговора, описанного в них. © Campfire «В истерике» («Hysterical»), реж. Андреа Блаугрунд Невинс Правдивый тур в закулисный быт некоторых видных женщин, составляющих сцену современной американской стендап-комедии. Честный разговор о трудностях на пути к статусу голоса своего поколения и гендера. © Buzzfeed Studios «Восстановление» («Recovery»), реж. Стивен Мик и Мэллори Эвертон Еще одна рефлексия на тему пандемии: две не самые дружные сестры отправляются в неожиданный роуд-трип, чтобы спасти свою бабушку от вспышки COVID-19 в доме престарелых. «Бигфут» («Sasquatch»), реж. Джошуа Роф Тру-крайм о загадочном убийстве двадцатипятилетней давности, которое, по словам свидетелей, не обошлось без вмешательства мифического существа. Расследование ведет журналист-криминалист Дэвид Холтхаус. Продюсируют братья Дюпласс. Премьера — уже 20 апреля на Hulu.