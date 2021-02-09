Вы попали в уголок кинофестиваля «Сандэнс» на «Афише Daily» — все, что мы писали о фестивале 2021 года, можно найти здесь.

Завершился один из ключевых смотров американского независимого кино: обескровленный мировым кризисом и локдауном фестиваль «Сандэнс», заимствуя опыт показов в Торонто, впервые проходит в гибридном онлайн/офлайн-формате.

Фильмов стало заметно меньше (72 проекта в этом году против 128 в прошлом), многие из них прилетели с европейских площадок, но и этих потенциальных жемчужин с запасом хватит на год вперед.

Весь заявленный лайнап удобно поделить на три условные категории: повальные дебюты актерского цеха, пандемическая рефлексия и неожиданные картины известных режиссеров.

На фестивале состоялась премьера очередного продюсерского скринлайф-проекта Тимура Бекмамбетова «R#J» — современной версии «Ромео и Джульетты». Рассказываем, что из этого вышло.

По традиции показали много нового документального кино. Вот три наших фаворита: документальный фильм о группе Sparks, погружение в теорию о симулированной реальности от Родни Ашера и абстрактное кино о вездесущих технологиях.

Не обошлось и без очередного безумства с Николасом Кейджем и фильмов про изоляцию.

Главным триумфатором основного конкурса стал фильм «Дети глухих родителей», который собрал почти все награды в драматической секции прошедшего «Сандэнса». Вот почему его стоит дождаться.

«Сандэнс-2021»
Николас Кейдж, Удо Кир, группа Sparks и «Улица Сезам»: 20 фильмов фестиваля «Сандэнс»
Николас Кейдж, Удо Кир, группа Sparks и «Улица Сезам»: 20 фильмов фестиваля «Сандэнс»
гид
«Сандэнс-2021»
Два фильма про изоляцию из «Сандэнса»: «Джон и дыра» и «В Земле» Бена Уитли
Два фильма про изоляцию из «Сандэнса»: «Джон и дыра» и «В Земле» Бена Уитли
рецензия
«Сандэнс-2021»
Три документальных фильма «Сандэнса»: Эдгар Райт, «Сбой в матрице» и женский «Накойкацци»
Три документальных фильма «Сандэнса»: Эдгар Райт, «Сбой в матрице» и женский «Накойкацци»
«Сандэнс-2021»
«R#J»: новая версия «Ромео и Джульетты» от продюсера Бекмамбетова на языке скринлайфа
«R#J»: новая версия «Ромео и Джульетты» от продюсера Бекмамбетова на языке скринлайфа
рецензия
«Сандэнс-2021»
«Дети глухих родителей» — главный фильм фестиваля «Сандэнс» 2021 года
«Дети глухих родителей» — главный фильм фестиваля «Сандэнс» 2021 года
рецензия
«Сандэнс-2021»
«Узники Страны призраков»: новый безумный фильм с Николасом Кейджем из «Сандэнса»
«Узники Страны призраков»: новый безумный фильм с Николасом Кейджем из «Сандэнса»
рецензия
«Сандэнс-2021»
«Сандэнс» на посошок: кино продюсера Вонга Карвая и суицид-комедия комика Кармайкла
«Сандэнс» на посошок: кино продюсера Вонга Карвая и суицид-комедия комика Кармайкла