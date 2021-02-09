Завершился один из ключевых смотров американского независимого кино: обескровленный мировым кризисом и локдауном фестиваль «Сандэнс», заимствуя опыт показов в Торонто, впервые проходит в гибридном онлайн/офлайн-формате.

Фильмов стало заметно меньше (72 проекта в этом году против 128 в прошлом), многие из них прилетели с европейских площадок, но и этих потенциальных жемчужин с запасом хватит на год вперед.

Весь заявленный лайнап удобно поделить на три условные категории: повальные дебюты актерского цеха, пандемическая рефлексия и неожиданные картины известных режиссеров.

На фестивале состоялась премьера очередного продюсерского скринлайф-проекта Тимура Бекмамбетова «R#J» — современной версии «Ромео и Джульетты». Рассказываем, что из этого вышло.

По традиции показали много нового документального кино. Вот три наших фаворита: документальный фильм о группе Sparks, погружение в теорию о симулированной реальности от Родни Ашера и абстрактное кино о вездесущих технологиях.

Не обошлось и без очередного безумства с Николасом Кейджем и фильмов про изоляцию.

Главным триумфатором основного конкурса стал фильм «Дети глухих родителей», который собрал почти все награды в драматической секции прошедшего «Сандэнса». Вот почему его стоит дождаться.