Стартовал один из ключевых смотров американского независимого кино: обескровленный мировым кризисом и локдауном фестиваль «Сандэнс», заимствуя опыт показов в Торонто, впервые проходит в гибридном онлайн/офлайн-формате. «Афиша Daily» отобрала 20 работ, которые, очевидно, все будут обсуждать в ближайшие месяцы.

«Клубничный дом» («Strawberry Mansion») Реж. Кентакер Одли, Альберт Берни Программа Midnight

© Sundance

Антиутопия от деятельной иконы малобюджетного кино Кентакера Одли («Рождество, опять»). В недалеком будущем государство собирает налоги за мечты, бессознательную жизнь населения. Джеймс отправляется с аудитом на уединенную ферму, чтобы зафиксировать уклонение от налогов эксцентричной стареющей художницы. Эта актуальная сюрреалистическая фантазия лишний раз подчеркивает, как изменился современный мир, где любой человеческий опыт тщательно монетизируется, а все подсознание отчасти сформировано контекстной рекламой. Кажется, лучшей рекомендацией для «Клубничного дома» послужит первая совместная работа тандема Одли-Берни «Сильвио» — не менее абсурдистская постирония про антропоморфную гориллу. «Сигнал бедствия» («Mayday») Реж. Карен Чинорре Программа Dramatic Competition

© Mayday Pictures

Ревизионистское военное кино, снятое с нескрываемым феминистским настроем. После короткого замыкания на рабочем месте Ана переносится в мир, где боевые женщины ведут бесконечную войну против мужчин. Девушку тут же берут в оборот и тренируют на снайпера, но та не уверена, что готова участвовать в этой безжалостной заварушке. Воинственностью отдает и актерский состав: Грейс Ван Паттен, Миа Гот, певица Soko, Джульетта Льюис и Златко Бурич, звезда ранних фильмов Николаса Виндинга Рефна.

«Розовое облако» («The Pink Cloud») Реж. Юли Жербази Программа World Cinema Dramatic Competition

Фантастическая драма со ставкой на чувства. Мир накрывает розовое токсичное марево: люди от него умирают, а выжившие, рассредоточившись по домам, потихоньку сходят с ума. До боли знакомая картина, но бразильская режиссерка Жебрази настаивает на том, что фильм задумала еще в 2017-м, а все совпадения случайны. Картине добавляет интриги тот факт, что главные герои случайно познакомились на вечеринке за день до изоляции. Помогают ли свежие эмоции в замкнутом пространстве или, наоборот, все только осложняют? «В Земле» («In the Earth») Реж. Бен Уитли Программа Premieres

Кажется, это возвращение некогда одного из интереснейших режиссеров Европы к форме лучших работ («Поле в Англии», «Список смертников»), когда у него получалось выуживать страх и паранойю буквально из воздуха. Снятый втайне на карантине за пятнадцать дней камерный хоррор как бы подводит черту между всей той коммерческой ерундой («Высотка», «Перестрелка») и откровенным безумием («Ребекка», новая «Лара Крофт» и «Мег-2») британца. С другой стороны, наиболее интригующий фильм фестиваля запросто может оказаться и полнейшей глупостью. «Принятие» («Passing») Реж. Ребекка Холл Программа Dramatic Competition

© AUM Group

Сценарий этого фильма видная актриса Ребекка Холл вынашивала более десятка лет. Он основан на романе Неллы Ларсен, заметной авторки эпохи гарлемского ренессанса, заново переоткрытой в нашем веке. Ларсен еще сто лет назад поднимала вопросы расовой ксенофобии, сексуальной идентичности и убедительно демонстрировала, как годами сложенная культура угнетения формулировала опыт поведения женщин в мире убежденного американского расизма. В меру сдержанный и элегантный черно-белый психологический триллер от Холл — явный претендент на следующий «Оскар» как минимум в актерских позициях (Рут Негга и Тесса Томпсон). У проекта 25 (!) продюсеров, среди них — Форест Уитакер. «На счет три» («On the Count of Three») Реж. Джеррод Кармайкл Программа Dramatic Competition

© Valparaiso Pictures

Выходит с полным метром и комик Джеррод Кармайкл («Дрю Майкл», «Шоу Кармайкла», соавтор Тарантино по адаптации «Django/Zorro»). Его кино сосредотачивается на двух приятелях, один из которых решается на самоубийство, а другой его в этом поддерживает. Двойной суицид парочки неудачников, конечно, не пройдет как по маслу: во-первых, главную роль играет сам Кармайкл, поэтому к экзистенциальному кризису, по идее, должна добавиться доля здоровой самоиронии; во-вторых, над фильмом работали люди, которые написали удачный сериал «Рами»; и в-третьих, с сопроводительной ролью выступает звезда каждого второго среднебюджетного инди Кристофер Эбботт («В чужой шкуре»). С неотразимыми выкрашенными кудрями. «На одном дыхании» («In the Same Breath») Реж. Ван Наньфу Программа Premieres

Разоблачительный и масштабный док от режиссерки, заявившей о себе «Страной одного ребенка». От Ухани до Нью-Йорка, от Трампа к Си Цзиньпину. Ван методично подготавливает почву из интервью простых китайцев и американцев, чтобы в финале обрушиться с вопросами, волнующими абсолютно всех: как к беспрецедентной трагедии привели банальные некомпетентность, бесхозяйственность и сокрытие на местах, а также вранье с дезинформацией со стороны представителей высшей власти. «Земля» («Land») Реж. Робин Райт Программа Premieres

Робин Райт в режиссерском кресле. Пережив личную трагедию и потеряв способность хоть как‑то взаимодействовать с миром и людьми в нем, успешная юристка Эди уходит в леса Скалистых гор. Там она учится выживать, не обладая для этого должной подготовкой. Негромкий и аккуратный фильм о уединении и одиночестве.

«Джон и дыра» («John and the Hole») Реж. Паскуаль Систо Секция Dramatic Competition

© Mutressa Movies

Еще одна проба. Испанский художник Систо поставил историю взросления по сценарию оскароносца Николаса Джакобоне («Бердмен», «Бьютифул»), обставленную не в самых радужных тонах: немного «Что‑то не так с Кевином», чуть-чуть «новой странной греческой волны». Трудный подросток Джон обнаруживает в лесу недостроенный бункер, глубокую яму в земле — и обманом заманивает туда своих богатых родителей и старшую сестру. Предки в клетке, теперь наконец-то можно делать все что захочется. Кино переехало на смотр Парк-Сити с прошлогодних Канн. «Братья Спаркс» («The Sparks Brothers») Реж. Эдгар Райт Программа Premieres

© MRC Non-Fiction

Любимая группа всеми любимой группы, которая скоро станет любимой группой вашей любимой группы. Песни объединения Sparks можно и не знать, даже никогда осознанно не слушать, но его богатое наследние явно приложило руку к тому, что многим сейчас нравится. Дебют Эдгара Райта в музыкальной документалистике: искрящиеся синтезаторы, нелепые наряды, сардонический юмор на грани — в общем-то, не самая далекая характеристика кинематографа самого Райта. «Жокей» («Jockey») Реж. Клинт Бентли Программа Dramatic Competition

© ICM Partners

Дебютная лента сценариста «Транспекоса» — неплохого дорожного триллера у опорного пункта американо-мексиканской границы. Кино предназначалось зрителю скорее социально ориентированному и во многом предвосхитило срок понятно какого президентства. А еще бескомпромиссно сообщало, что на каждого при желании можно найти упряжку нужного размера. «Жокей» же — по всей видимости, очень интроспективный, чисто сандэнсовский фильм, основанный на опыте самого Бентли. Именно аутентичный взгляд режиссера открывает окно в мир замкнутого в себе конного спорта: по-олимпийски требовательному, по-человечески драматичному и невероятно изматывающему. Стареющий жокей Джексон намеревается взять, вероятно, последний чемпионат в карьере: годы не щадят, здоровье барахлит, да еще на горизонте появляется многообещающий новичок, представляющийся сыном Джексона. «Множество» («Mass») Реж. Фрэн Кранц Программа Premieres

© Gersh

Еще один приметный актер, овладевший новой профессией. Фрэн Кранц, звезда сериала «Кукольный дом» и хоррора «Хижина в лесу», предлагает поразмыслить над тем, как люди пытаются справиться с горем, разделившим жизнь на до и после, и как найти силы жить дальше. Две семьи, оправившись от кровавой трагедии своих сыновей, наконец-то решаются выйти на диалог.

«Удовольствие» («Pleasure») Реж. Нинья Тюберг Программа World Cinema Dramatic Competition

© Plattform Produktion

Классический дебют, выросший из короткометражки. 20-летняя Джесс покидает маленький пасторальный городок в Швеции ради большого Лос-Анджелеса: там она собирается стать звездой фильмов для взрослых, но дорога к порно оказывается не такой простой, как выглядит со стороны. Отметим, что постановщица «Удовольствия» ставила эпизоды для проекта Best Erotic Shorts. Очередной транзит из Канн.

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«Восьмерка за серебро» («Eight for Silver») Реж. Шон Эллис Программа Premieres

© LD Entertainment

Британец Шон Эллис, автор неплохих жанровых упражнений («Метро Манила», «Возврат» и «Øтражение»), выходит на поле костюмированной готики про оборотней в конце XIX века. Хоррор от Эллиса был вопросом времени, а кино обещает избегать условностей и традиционализма ужасов, погруженных в прошлое. В свое время «Ведьма» Эггерса начала свой ослепительный путь как раз с «Сандэнса», амбиций у Эллиса вряд ли сравнимо меньше. «Уличная банда: Как мы попали на улицу Сезам» («Street Gang: How We Got to Sesame Street») Реж. Мэрbлин Агрело Программа Premieres

© Macrocosm Entertainment

Настоящий бриллиант для тех, кого еще трогает ностальгическая привлекательность культа «Улицы Сезам» — одного из впечатляющих шоу в истории телевидения. Уже больше пятидесяти лет программа продолжает подготавливать все новые и новые поколения молодых людей к лучшему миру, говоря с ними на понятном им языке. Частная съемка, закулисные байки и интервью с главными действующими лицами: все, как и принято в лучших образцах архивной документалистики. «Узники страны призраков» («Prisoners of the Ghostland») Реж. Сион Соно Программа Premieres

© XYZ Films

Англоязычный дебют неутомимого многостаночника Сиона Соно («Клуб самоубийц») — и сразу с Николасом Кейджем в главной роли. Союз, что называется, заключенный на небесах: сумасшедшая мультижанровость Соно (вестерн с самураями в постапокалиптике), безумная форма Кейджа, режиссер Ник Кассаветис с ролью психопата. В производстве фильма участвовала команда XYZ Films, с которой связаны последние громкие успехи того же Кейджа («Мэнди», «Цвет из иных миров»). Сам Кейдж уже назвал «Узников» своей самой дикой актерской практикой. «Р#Д» («R#J») Реж. Кэри Уилльямс Программа Next

© Interface Films

Очередная адаптация проверенной временем истории в скринлайф-формате от, разумеется, Тимура Бекмамбетова. «Ромео и Джульетта», рассказанная для зумеров их же языком: любовная лирика и криминальная романтика трагедии Шекспира ладно сонастраиваются с капслоком в текстовых сообщениях, гифках в чатах, стримах в Snapchat, рекомендованными плейлистами в Spotify и мимолетными сторис. «Дикий индеец» («Wild Indian») Реж. Лайл Митчелл Корбейн-мл. Программа Dramatic Competition

© 30WEST/Endeavor Content

Донна Тартт на земле коренных народов. Два подростка из племени анишинаабе дружили до тех пор, пока один из них не убил своего одноклассника. Теперь они взрослые мужчины с тайной и травмой на всю оставшуюся жизнь: оба преодолевают ее совершенно по-разному. Дебют Корбейна-младшего фиксирует портрет современного индейца, ужасный поступок которого оправданию никак не подлежит. Кейт Босуорт и Джесси Айзенберг — главные звезды картины, последний выступает еще и в роли исполнительного продюсера.

«Жизнь за один день 2020» («Life in a Day 2020») Реж. Кевин МакДональд Программа Special Screenings

Новая попытка Кевина МакДональда оживить старый трюк новыми красками. Десять лет назад вместе с YouTube и Ридли Скоттом он представил проект «Жизнь за один день», смонтированный из видео, залитых на видеохостинг людьми со всего мира. Но только один ролик, снятый исключительно 24 июля 2010-го, — такие условия. В этот раз выбирать пришлось из пятнадцати тысяч часов материала, присланного из почти двухсот стран. Очевидно, дополнительные смыслы этой амбициозной, но довольно академической затее придадут сами зрители: 2020 год так или иначе изменил нас всех. «Пылающий мир» («The Blazing World») Реж. Карлсон Янг Программа Next

© Greenbelt Films