Продолжаем разбираться со вторым сезоном сериала «Дом с прислугой». Что за пирог? Почему звучит «Лакримоза»? Что за отношения у Лиэнн с манекеном? А с Тоби? Что не так с чердаком в доме Тернеров? А с торговым центром? Этот текст содержит спойлеры и предназначен для тех, кто уже посмотрел серию «Пирог» нового сезона.

Что это было?! Второй сезон «Дома с прислугой» добрался до своего экватора, и большинство зрителей окончательно запутались . Если до этого события сериала еще поддавались какой‑то интерпретации и находились относительно логичные объяснения, то после пятого эпизода под названием «Пирог» многие зрители растерялись. Им только и оставалось, что множить дикие теории, одна абсурдней другой, и репостить мемы вроде этих:

Теория о том, что Шон — это взрослый Джерико , и он прилетел из будущего, чтобы помочь Лиэнн стать его собственной суррогатной матерью, далеко не предел того, куда может забраться зрительская фантазия после эпизода «Пирог». «Только, пожалуйста, не будь как „Lost“, не будь как „Lost“», — транслирует один из пользователей Reddit всеобщие опасения. Спокойствие, сейчас мы попытаемся во всем разобраться. «Lacrimosa» В начале эпизода Дороти (Лорен Амброуз) готовит блинчики под «Лакримозу», часть знаменитого «Реквиема» Моцарта, заупокойной мессы, которую великий композитор дописывал, будучи при смерти. Странноватый выбор музыкального сопровождения для беззаботного утра на кухне, согласитесь. Похоже, подсознание Дороти в лице музыкальных редакторов сериала подсказывает, что ей надо скорбеть, оплакивать своего погибшего младенца («лакримоза» в буквальном переводе с латинского означает «трогающая до слез, скорбная»). Что за королевский пирог печет Лиэнн? Королевский пирог (или пирог волхвов) — традиционный десерт, который готовится в ряде стран на Богоявление, один из древнейших христианских праздников, посвященный рождению Иисуса Христа и его крещению. В этот день католики вспоминают важнейшее событие в истории Нового Завета: поклонение волхвов младенцу Иисусу. Традиционно в пироге запекают некий сюрприз — в древние времена это был боб, в наши дни это может быть специально изготовленная фигурка младенца Иисуса. Тот, кому достанется кусок пирога, с сюрпризом становится «королем дня»: его близкие должны исполнять любые его желания. Похожая традиция существовала и в дохристианскую эпоху. Например, в Древнем Риме на праздник Сатурналий в пирог также засовывали боб, и тот, кому доставался кусок с ним, мог весь день раздавать приказы, даже если это был раб. В современном США королевский пирог, покрытый глазурью, стал традиционным десертом на Марди-Гра, аналог нашей Масленицы. Лиэнн ненавидела свою мать?

Очевидно! В пятой серии мы узнаем, что мать Лиэнн не только страдала от алкоголизма, но и всячески издевалась над дочерью, когда та не имела успеха на конкурсах красоты, в которых ей приходилось участвовать по прихоти родительницы. Фиксация Лиэнн на фигуре своей матери, погибшей, как мы помним при пожаре, кажется ничуть не меньшей, чем легко объяснимая и, безусловно, понятная одержимость Дороти Джерико. Примечательно, что оба — и ребенок Дороти, и мать Лиэнн — погибли в результате несчастных случаев, связанных с высокими температурами . Серия начинается с того, что Лиэнн (Нелл Тайгер Фри) лихорадочно повторяет заученную в детстве речь для выступлений на конкурсах: «Меня зовут Лиэнн Грейсон, я из Висконсина. Мой талант — печь пироги». Нарядив манекен в платье Дороти, Лиэнн явно пытается создать образ своей матери, чтобы демонстративно съесть перед ней весь праздничный пирог и самой найти сюрприз. Ведь в детстве героини сюрприз в пироге всегда находила ее мать, наряжавшаяся по случаю в свое лучшее платье. Очевидно, что и в лице Дороти девушка видела фигуру матери, но и тут ее ждало разочарование. Обряд с поеданием пирога, который происходит в финале серии под лопающиеся лампочки гирлянды, — это демонстрация всей тех невысказанных негативных эмоций, которые накопилась у девушки по отношению к матери и Дороти. Вполне возможно, что причиной возгорания родительского дома Лиэнн стала она сама.

© Apple TV+ 1 из 2 © Apple TV+ 2 из 2

Изменения в характере Лиэнн

В нашем прошлом разборе мы заметили, что характеры героев «Дома с прислугой» очень неоднозначны. В пятом эпизоде образ Лиэнн приобрел весьма зловещие черты — будто она и Дороти поменялись ролями. В сцене с Тоби (Тони Револори), когда он спрашивает ее о царапинах на руках, Лиэнн говорит: «I’m handling it» («Все в порядке») — что очень похоже на фирменную фразу Дороти «I handled it» («Я все уладила») из третьего эпизода. Но, с другой стороны, только представьте себе уровень разочарования Лиэнн! В детстве ее мама каждое воскресенье с помощью королевского пирога доказывала, что в Лиэнн нет ничего особенного. Чтобы завоевать мамино расположение, девочка отправляется на конкурсы красоты, но и там ее ждет провал. И тут на одном из конкурсов к ней подходит журналистка, чтобы задать свой вопрос. Буквально — выбирает именно ее из толпы других девочек. Повзрослев, Лиэнн попадает в дом к Дороти, женщине, которая считает ее особенной. Лиэнн прикладывает все усилия, чтобы не разочаровать своего кумира, лишь для того, чтобы в результате понять, что Дороти, на самом деле, ничем не лучше, чем ее мать, — она такая же «эгоистичная, жестокая и злая».

© Apple TV+ 1 из 2 © Apple TV+ 2 из 2

Почему Лиэнн не уходит из дома Тернеров? Складывается впечатление, что заключение ее не особенно тяготит. Более того, есть ощущение, что она может перестать быть пленницей Тернеров в любой момент, когда пожелает. В придачу в пятой серии у нее было несколько очевидных возможностей покинуть их дом: Шон и Джулиан (Тоби Кеббелл и Руперт Гринт) весьма халатно относятся к свои обязанностям охранников, которые на них возложила Дороти. «Я хочу, чтобы она получила то, что заслужила», — говорит Лиэнн о Дороти. Кажется, в этом и есть весь смысл ее пребывания в доме. И, скорее всего, появление дяди Джорджа в финале серии совершенно не случайно, а мастерски подстроено Лиэнн. Цель девушки — наказать Дороти, но сама она, похоже, не может этого сделать. Или просто считает, что это не ее часть работы. Зачем Лиэнн спрятала Тоби на чердаке?

© Apple TV+

И к тому же чем Тоби и Лиэнн собирались заниматься на чердаке, когда их застал Джулиан? Учитывая, что в этой сцене Лиэнн отвернула манекена, в котором видит фигуру матери, от своего спального места, можно сделать самые смелые предположения. Кажется, у Лиэнн есть еще одна причина не торопиться сбегать из дома Тернеров. Один и тот же торговый центр?

© Apple TV+ 1 из 2 © Apple TV+ 2 из 2

Похоже, что торговый центр из ютьюб-видео, в котором подростки-пранкеры вылили на голову тете Мей (Элисон Эллиотт) молочный коктейль, — это то же самое место, куда Шон и Дороти отправились отдавать выкуп за Джерико 2.0. Вероятно, Лиэнн знала, что ее соплеменники по Церкви малых святых любят зависать в определенном торговом центре, поэтому и отправила Тренеров туда, чтобы они пересеклись с дядюшкой Джорджем (Борис МакГивер). Чердак дома Тернеров и место сбора секты — одно и то же место?

© Apple TV+ 1 из 2 © Apple TV+ 2 из 2

Теория, от которой жутко стало буквально всем. Что, если место, в котором снято видео с самобичеванием из второй серии, — это чердак дома Тернеров? Судя по расположению окон, это вполне возможно. В своем недавнем интервью М.Найт Шьямалан заявил, что «Дом с прислугой» — это концептуальный сериал, все действие которого не выходит за пределы дома Тернеров. Означает ли это, что все разгадки лежат прямо перед нами, в интерьерах жилища Шона и Дороти, но мы просто пока их не видим, не замечаем. К тому же нелишним будет напомнить жуткую и непонятную фразу детектива Роско: «Мы никуда не уезжали» . Возвращение кофемашины

© Apple TV+

Фанаты сериала еще в первом сезоне обратили внимание, что кофемашина Шона, которой создатели сериала уделили много внимания в самом начале, больше никак не участвовала в сюжете. Наконец-то пресловутое чеховское ружье в виде ненаглядного винтажного аппарата, который Шон, похоже, будет вынужден продать, собирается выстрелить: следующая серия называется «Эспрессо».