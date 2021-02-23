Продолжаем разбираться со вторым сезоном сериала «Дом с прислугой». Это сериал о становлении Люцифера? Участники секты — ангелы или обезумевшие бездомные? А Лиэнн — защитница или проклятие? И при чем здесь Guns N’ Roses? Текст содержит спойлеры и предназначен для тех, кто уже посмотрел серию «Эспрессо» нового сезона.
Режиссером шестого эпизода выступила Изабелла Эклеф, сценаристка весьма необычной скандинавской картины «На границе миров», победившей в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в 2018 году.
«Мы среди вас»: люди из секты — кто они?
«Мы среди вас, — говорит дядя Джордж, явно имея в виду служителей культа „Церкви малых святых“. — Вы видите нас на углах улиц, под мостами… Хотя мы стремимся не занимать много места». Что все это значит? Кажется, у образа сектантов есть как минимум два варианта интерпретации. Первый — они обездоленные люди, бездомные, бедные, те, на кого мы предпочитаем не обращать внимания, делаем вид, что они не существуют. Те, кто, как герои хоррора Джордана Пила «Мы», живут на другой, оборотной стороне жизни.
В то же время дядя Джордж заявляет, что им — то есть участникам секты — был дан второй шанс и они используют его, чтобы помогать другим людям. Причем действуют они по указке некоего высшего существа, которое указывает, конкретно каким людям нужно оказать помощь. Все это подталкивает нас к мысли, что дядя Джордж, Лиэнн и остальные участники «Церкви малых святых» — это ангелы. Тогда не только образ Лиэнн получает новое прочтение, но и название секты обретает новый смысл — выходит, что организация названа в честь ее участников. Другой вопрос: какие они ангелы, уж не падшие ли? И по указке кого они действуют? Получается эдакий мрачный вариант «Неба над Берлином». Но и тут возможны варианты…
Кто они? Умершие люди, которым был дан шанс воскреснуть в образе ангелов-помощников, действующих по указке Бога, или же падшие ангелы, которым был дан второй шанс проявить себя и поработать на извечного конкурента Бога — дьявола, который и сам был падшим ангелом?
А может быть, вообще имеются в виду ангелы смерти? И тогда образ человека с крюком из кошмарных воспоминаний детектива Роско под гипнозом приобретает некие различимые черты, а именно — смерти с косой.
И вообще, что, если второй шанс имеется в виду в фигуральном смысле, а не в буквальном? И слова дяди Джорджа вовсе не имеют никакой мистической подоплеки. Что, если некая, возможно зловещая, организация дала второй шанс и смысл жизни людям, которые сбились с пути, потеряли все в своей жизни?
Лиэнн — падший ангел?
Если Лиэнн и ангел, то, судя по словам дяди Джорджа, весьма своенравный и непослушный. Похоже, девушка любит порой поступать по-своему и отступать от правил, проявляя свободу воли. «Лиэнн — бунтарка с детства», — говорит Джордж. Как известно, у ангелов нет свободы воли, этим даром Бог одарил только людей. Ослушавшийся ангел — это падший ангел. Что, если в лице Лиэнн мы имеем дело с самим дьяволом? Что, если «Дом с прислугой» — это история падшего ангела, его становления и превращение в главного оппонента Бога?
Лиэнн — защитница или проклятие?
По ходу второго сезона образ Лиэнн становится все противоречивее. С одной стороны, кажется, что она — положительная героиня, которая выступает в роли защитницы, охраняющей избранные семьи от наихудшего исхода в тяжелой ситуации. Отсутствие Лиэнн в доме богачей Марино, откуда она была выкрадена по указке Дороти, привело к печальным последствиям: из новостей мы узнаем, что в доме была стрельба, и, похоже, есть пострадавшие.
Что, если именно присутствие Лиэнн в семье Тернеров в первом сезоне не дало Дороти, Шону и Джулиану поубивать друг друга. Ведь такой исход вовсе не кажется маловероятным, учитывая темпераменты героев и количество ежедневно потребляемого ими алкоголя.
С другой стороны, дядя Джордж уверяет, что присутствие Лиэнн в доме Тернеров — это инфекция. Именно из‑за ее присутствия в доме «что‑то прогнило», а мы становимся свидетелям насылаемой на Тернеров божьей кары — в виде потопа, тараканов и других бедствий, напоминающих казни египетские. Хотя сами Тернеры предпочитают их не замечать.
Можно ли доверять дяде Джорджу? По мнению Лиэнн — нет. «И вы ему верите?» — задает она риторический вопрос Шону. В финале серии девушка просит Шона не отвозить ее в дом Марино, как того требует Джордж, а помочь ей скрыться от всех, спрятать ее в безопасном месте, где ее никто не сможет найти. Что это — желание подростка, которому надоели наставления и правила ее семьи, или спланированный план побега злодейки, желающей вырваться из‑под контроля?
Дядя Джордж — злодей?
Очередная отсылка к «Волшебнику из страны Оз». В одной из сцен классической киносказки Злая ведьма пишет в небе послание для главной героини: «Сдавайся, Дороти!» Именно эту фразу кричит дядя Джордж в определенный момент шестого эпизода. Что это, если не намек создателей «Дома с прислугой» на то, что дядя Джордж вовсе не положительный герой?
Рецепт дядюшки Джорджа
С другой стороны, в сцене с самым неаппетитным рецептом за всю историю «Дома с прислугой» дядя Джордж изготавливает мазь для обожженной руки Шона с помощью жира, арахиса и собственной слюны. Некоторые пользователи Reddit увидели в этом отсылку к библейскому тексту об исцелении слепорожденного — одном из чудес Иисуса Христа, описанных в Евангелии от Иоанна: «Доколе Я в мире, Я свет миру. Сказав это, Иисус плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим».
Трудно спорить с тем, что Шон в метафорическом плане и есть слепой. Во втором сезоне он пока единственный персонаж, который стремительно эволюционирует, прозревает. Кажется, в «Доме с прислугой» нет ни одной лишней детали. Даже слюна дядюшки Джорджа многое означает.
Шон виноват в смерти Джерико не меньше, чем Дороти?
К этому простому и очевидному выводу создатели сериала подталкивают зрителя не в первый раз. Но в шестом эпизоде это сделано уже максимально прямолинейно. Во флешбеках Шон сначала больше интересуется присланной ему новой кофемашиной, чем собственным орущим младенцем, а потом он и вовсе решает свалить из дома, согласившись на участие в кулинарном шоу, съемки которого проходят в Лос-Анджелесе. Чем это его решение закончилось, мы уже знаем. Обессилевшая Дороти, измученная недосыпом, жарой и криками ребенка, страдающего от колик, совершает фатальную ошибку. В одной из сцен эпизода дядя Джордж прямым текстом сообщает Шону о его вине.
Джулиан — фанат Guns N’ Roses?
Очевидно, да. Он не только отвечает на библейскую цитату дядюшки Джорджа словами из знаменитого хита Guns N’ Roses «Welcome to the Jungle», но еще и заявляет в одной из сцен эпизода, что Лиэнн — вовсе не то милое дитя, какой ее видит Шон, отсылая, таким образом, к еще одному хит-синглу группы «Sweet Child O’Mine».
Джулиан — участник секты?
В этот момент, кстати, возникает подозрение, что Джулиан, похоже, знает больше, чем говорит. Что, если фраза, ставящая под сомнение добрые намерения Лиэнн, слетела с его языка случайно? Что, если он проговорился и знает о природе дара Лиэнн гораздо больше? Вдруг именно Джулиан, любящий подталкивать Дороти к определенным действиям с помощью нехитрых интриг и манипуляций, подстроил так, что Лиэнн попала в дом Тернеров? Что, если он лично знаком с сектой «Церкви малых святых», а может, и является ее участником?
Какую книгу листает Джулиан?
Некоторые внимательные зрители обратили внимание, что во время напряженного разговора с Шоном Джулиан листает какую‑то богато изданную книгу. При ближайшем рассмотрении ею оказался известный труд английского писателя, арт-критика и философа искусства Клайва Белла «Означающая форма» («Significant Form»). С помощью этой эстетической теории создатели «Дома с прислугой» вскользь напоминают нам, что не всякое визуальное изображение является настоящим искусством.
Будет ли следующий эпизод сериала переломным?
После шестого эпизода многие пользователи почему‑то решили, что в следующей серии точно произойдет что‑то радикальное. Например, Дороти вспомнит, что случилось с ее ребенком. Другие же, наоборот, считают, что сейчас еще слишком рано для таких резких изменений, так как, по словам Шьямалана, у сериала будет четыре сезона.
«Если в седьмом эпизоде они не скажут Дороти правду, то я брошу что‑нибудь тяжелое в свой телевизор», — говорит один эмоциональный участник ветки обсуждения сериала на Reddit. «Тебе лучше сразу пойти купить новый телевизор», — шутят ему в ответ.
С другой стороны, Шьямалан славится тем, что любит играть не по правилам. Так что возможно все. Осталось только дождаться очередной пятницы. Следующая серия называется «Марино», и она, похоже, будет посвящена семье загадочной больной женщины из третьего эпизода.