Продолжаем разбираться со вторым сезоном сериала «Дом с прислугой». Это сериал о становлении Люцифера? Участники секты — ангелы или обезумевшие бездомные? А Лиэнн — защитница или проклятие? И при чем здесь Guns N’ Roses? Текст содержит спойлеры и предназначен для тех, кто уже посмотрел серию «Эспрессо» нового сезона.

«Мы среди вас»: люди из секты — кто они? «Мы среди вас, — говорит дядя Джордж, явно имея в виду служителей культа „Церкви малых святых“. — Вы видите нас на углах улиц, под мостами… Хотя мы стремимся не занимать много места». Что все это значит? Кажется, у образа сектантов есть как минимум два варианта интерпретации. Первый — они обездоленные люди , бездомные, бедные, те, на кого мы предпочитаем не обращать внимания, делаем вид, что они не существуют. Те, кто, как герои хоррора Джордана Пила «Мы», живут на другой, оборотной стороне жизни. В то же время дядя Джордж заявляет, что им — то есть участникам секты — был дан второй шанс и они используют его, чтобы помогать другим людям. Причем действуют они по указке некоего высшего существа, которое указывает, конкретно каким людям нужно оказать помощь. Все это подталкивает нас к мысли, что дядя Джордж, Лиэнн и остальные участники «Церкви малых святых» — это ангелы . Тогда не только образ Лиэнн получает новое прочтение, но и название секты обретает новый смысл — выходит, что организация названа в честь ее участников. Другой вопрос: какие они ангелы, уж не падшие ли? И по указке кого они действуют? Получается эдакий мрачный вариант «Неба над Берлином». Но и тут возможны варианты… Кто они? Умершие люди, которым был дан шанс воскреснуть в образе ангелов-помощников, действующих по указке Бога, или же падшие ангелы, которым был дан второй шанс проявить себя и поработать на извечного конкурента Бога — дьявола, который и сам был падшим ангелом? А может быть, вообще имеются в виду ангелы смерти? И тогда образ человека с крюком из кошмарных воспоминаний детектива Роско под гипнозом приобретает некие различимые черты, а именно — смерти с косой. И вообще, что, если второй шанс имеется в виду в фигуральном смысле, а не в буквальном? И слова дяди Джорджа вовсе не имеют никакой мистической подоплеки. Что, если некая, возможно зловещая, организация дала второй шанс и смысл жизни людям, которые сбились с пути, потеряли все в своей жизни? Лиэнн — падший ангел?

Если Лиэнн и ангел, то, судя по словам дяди Джорджа, весьма своенравный и непослушный. Похоже, девушка любит порой поступать по-своему и отступать от правил, проявляя свободу воли. «Лиэнн — бунтарка с детства», — говорит Джордж. Как известно, у ангелов нет свободы воли, этим даром Бог одарил только людей. Ослушавшийся ангел — это падший ангел. Что, если в лице Лиэнн мы имеем дело с самим дьяволом? Что, если «Дом с прислугой» — это история падшего ангела, его становления и превращение в главного оппонента Бога? Лиэнн — защитница или проклятие? По ходу второго сезона образ Лиэнн становится все противоречивее. С одной стороны, кажется, что она — положительная героиня, которая выступает в роли защитницы, охраняющей избранные семьи от наихудшего исхода в тяжелой ситуации. Отсутствие Лиэнн в доме богачей Марино, откуда она была выкрадена по указке Дороти, привело к печальным последствиям: из новостей мы узнаем, что в доме была стрельба, и, похоже, есть пострадавшие. Что, если именно присутствие Лиэнн в семье Тернеров в первом сезоне не дало Дороти, Шону и Джулиану поубивать друг друга. Ведь такой исход вовсе не кажется маловероятным, учитывая темпераменты героев и количество ежедневно потребляемого ими алкоголя. С другой стороны, дядя Джордж уверяет, что присутствие Лиэнн в доме Тернеров — это инфекция . Именно из‑за ее присутствия в доме «что‑то прогнило», а мы становимся свидетелям насылаемой на Тернеров божьей кары — в виде потопа, тараканов и других бедствий, напоминающих казни египетские. Хотя сами Тернеры предпочитают их не замечать. Можно ли доверять дяде Джорджу? По мнению Лиэнн — нет. «И вы ему верите?» — задает она риторический вопрос Шону. В финале серии девушка просит Шона не отвозить ее в дом Марино, как того требует Джордж, а помочь ей скрыться от всех, спрятать ее в безопасном месте, где ее никто не сможет найти. Что это — желание подростка, которому надоели наставления и правила ее семьи, или спланированный план побега злодейки, желающей вырваться из‑под контроля? Дядя Джордж — злодей?

Очередная отсылка к «Волшебнику из страны Оз». В одной из сцен классической киносказки Злая ведьма пишет в небе послание для главной героини: «Сдавайся, Дороти!» Именно эту фразу кричит дядя Джордж в определенный момент шестого эпизода. Что это, если не намек создателей «Дома с прислугой» на то, что дядя Джордж вовсе не положительный герой? Рецепт дядюшки Джорджа

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С другой стороны, в сцене с самым неаппетитным рецептом за всю историю «Дома с прислугой» дядя Джордж изготавливает мазь для обожженной руки Шона с помощью жира, арахиса и собственной слюны . Некоторые пользователи Reddit увидели в этом отсылку к библейскому тексту об исцелении слепорожденного — одном из чудес Иисуса Христа, описанных в Евангелии от Иоанна: «Доколе Я в мире, Я свет миру. Сказав это, Иисус плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим». Трудно спорить с тем, что Шон в метафорическом плане и есть слепой. Во втором сезоне он пока единственный персонаж, который стремительно эволюционирует, прозревает. Кажется, в «Доме с прислугой» нет ни одной лишней детали. Даже слюна дядюшки Джорджа многое означает. Шон виноват в смерти Джерико не меньше, чем Дороти?

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К этому простому и очевидному выводу создатели сериала подталкивают зрителя не в первый раз. Но в шестом эпизоде это сделано уже максимально прямолинейно. Во флешбеках Шон сначала больше интересуется присланной ему новой кофемашиной, чем собственным орущим младенцем, а потом он и вовсе решает свалить из дома, согласившись на участие в кулинарном шоу, съемки которого проходят в Лос-Анджелесе. Чем это его решение закончилось, мы уже знаем. Обессилевшая Дороти, измученная недосыпом, жарой и криками ребенка, страдающего от колик, совершает фатальную ошибку. В одной из сцен эпизода дядя Джордж прямым текстом сообщает Шону о его вине. Джулиан — фанат Guns N’ Roses?

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Очевидно, да. Он не только отвечает на библейскую цитату дядюшки Джорджа словами из знаменитого хита Guns N’ Roses «Welcome to the Jungle», но еще и заявляет в одной из сцен эпизода, что Лиэнн — вовсе не то милое дитя, какой ее видит Шон, отсылая, таким образом, к еще одному хит-синглу группы «Sweet Child O’Mine». Джулиан — участник секты? В этот момент, кстати, возникает подозрение, что Джулиан, похоже, знает больше, чем говорит. Что, если фраза, ставящая под сомнение добрые намерения Лиэнн, слетела с его языка случайно? Что, если он проговорился и знает о природе дара Лиэнн гораздо больше? Вдруг именно Джулиан, любящий подталкивать Дороти к определенным действиям с помощью нехитрых интриг и манипуляций, подстроил так, что Лиэнн попала в дом Тернеров? Что, если он лично знаком с сектой «Церкви малых святых», а может, и является ее участником? Какую книгу листает Джулиан?

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