Продолжаем разбираться со вторым сезоном сериала «Дом с прислугой». На очереди — третий и четвертый эпизоды, постановщиками которых выступили дочь и отец — Ишана и М.Найт Шьямалан. Этот текст содержит спойлеры и предназначен для тех, кто уже посмотрел серии «Пицца» и «2.00 A.M.» нового сезона.

За две последние на данный момент серии в «Доме с прислугой» успело произойти многое: как мы уже заметили в самом начале наших разборов, темп сериала набирает обороты. Поэтому обо всем по порядку.

Эпизод «Пицца»: «Сырус Хрустос» и возвращение Тоби

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Сначала Тернеры, чтобы проникнуть в дом богачей Марино, где, возможно, скрывается Лиэнн, открывают пиццерию со службой доставки под названием Cheezus Crust (что‑то вроде «Сырус Хрустос»). Герои считают, что такая игра слов привлечет Марино, известных своей религиозностью, и они сделают заказ. Тернеры не жалеют ни сил, ни фантазии: пекут шикарные пиццы, устраивают им фотосессию, верстают меню и даже вовлекают в свою авантюру молодого помощника Шона, нерешительного Тоби (Тони Револори из «Отеля „Гранд Будапешт“»), которого мы не видели с прошлого сезона.

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Дороти уверена, что Лиэнн скрывается именно в доме Марино: семейство очень религиозно, а их большой особняк запросто вместит всех участников опальной секты «Церкви малых святых». Как это неудивительно, но интуиция Дороти не подводит: Лиэнн действительно живет в доме Марино. Другое дело, укрываются ли в этом поместье сектанты или Лиэнн снова сбежала от них и банально устроилась работать в другую семью, нуждающуюся в сиделке? Вероятно, узнаем в следующих сериях.

«Я все уладила», или твист по-шьямалански

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На 25-й минуте третьего эпизода большинство зрителей, скорее всего, громко выругались . Во флешбэке сильно беременная Дороти, которая прилежно придерживалась постельного режима в течение месяца по предписанию врача, услышав пожарную сигнализацию, все-таки встает на ноги и оступается на лестнице. Относится ли этот флешбэк ко времени, когда Дороти вынашивала Джерико, или отсылает к одной из многочисленных неудачных беременностей Дороти? Ответа нет, зато есть отличная фраза: «Я все уладила», — говорит она шокированному Шону, обнаружившему ее на кухне. Но эти эмоции ничто по сравнению с твистом, поджидавшим всех на последней минуте эпизода. «Ты вошел в чужой дом и угостил девушку отравленной пиццей», — заявляет Дороти ошарашенному Тоби. В тайне ото всех коварная телеведущая, которая всю серию выглядела или глубоко потерянной, или чрезмерно возбужденной — в общем, совершенно не здравомыслящей, разработала свой собственный зловещий план. «Я все уладила», — сообщает она праздно рассевшимся перед телевизором мужчинам, которые буквально потеряли дар речи. Теперь бедняга Тоби, не по своей воли впутавшийся в сомнительные делишки Тернеров («Добро пожаловать в ЦРУ»), вынужден доставить потерявшую сознание Лиэнн прямо во вражеское логово — к бывшим хозяевам девушки. Эпизод «Два часа после полуночи»: пленница на чердаке и память тела

Еще до выхода четвертого эпизода «2.00 A.M.» исполнительница роли Дороти, Лорен Амброуз, предупредила, что он будет очень мрачным. Так и случилось. Отключившаяся Лиэнн снова попадает в дом Тернеров, но теперь уже в качестве пленницы. Похоже, Дороти не остановится ни перед чем, чтобы получить нужную ей информацию. «Когда я читала сценарий, я думала: «Как, ради всего святого, я смогу это сделать? Я не хочу этого делать», — признается актриса в недавнем интервью Variety. Но потом, по ее словам, она поняла, что если она была напугана этим эпизодом только лишь на бумаге, то на экране из этого точно получится что‑то очень особенное. Каждую ночь, ровно в два часа, Дороти, по ее словам, охватывает паника. «Будто мое собственное тело напоминает мне о том, что забыл разум, — признается она Шону. — Странно, но это всегда происходит в два часа ночи». Мы-то с вами знаем, чем занимается тело Дороти в это время — героиня поднимается на чердак, где Тернеры держат Лиэнн в плену, и с нарастающей жестокостью пытается выбить из девушки информацию о местонахождении Джерико 2.0. Очевидно, что в прошлой жизни Дороти обнаружила отсутствие Джерико 1.0 в кроватке именно в два часа ночи.

«Дом с прислугой» — очередная вариация «Шестого чувства»? «Герой Брюса Уиллиса в „Шестом чувстве“ отказывается принимать тот факт, что смертен. Мы все порой отказываемся. И „Дом с прислугой“ — это одна из вариаций этого сюжета, — заявила в недавнем интервью Variety исполнительница роли Дороти Лорен Амброуз. — Семья в сериале отказывается скорбеть и признавать, что все вокруг настолько ужасающе хрупко». Шьямаланы — новая кинодинастия? Третий и четвертый эпизоды текущего сезона «Дома с прислугой» («Пицца» и «Два часа после полуночи») сняли дочь и отец — Ишана и М.Найт Шьямалан. И тут можно смело заявить, что яблоко от яблони упало совсем не далеко. Эпизод «Пицца», ставший дебютом Ишаны в качестве кинорежиссера, получился по-настоящему удачным: на данный момент он входит в тройку лучших эпизодов сериала по версии пользователей IMDb. Несколько мощнейших твистов, парочка жутких моментов (чего стоит блистательно поставленная сцена с Тоби в комнате больной женщины), россыпь отличных шуток (в основном в исполнении Джулиана), чтобы разрядить атмосферу, и меткая сатира на современное общество (Тернеры рассаживаются перед телевизором наблюдать за ходом операции Тоби, как будто собираются смотреть свое любимое реалити-шоу) — и все это за какие‑то 29 минут. В прошлом году Ишана взяла академический отпуск в Нью-Йоркском университете, чтобы съездить с отцом в Доминиканскую Республику, где выступила одним из помощников режиссера на съемках нового фильма Шьямалана «Old», основанного на французском графическом романе «Песочный замок». Ишана также сняла и финальный эпизод второго сезона «Дома с прислугой» , так что за него можно быть спокойным — похоже, это будет отдельное удовольствие. 21-летняя кинематографистка также сама написала сценарий к обеим сериям «Дома с прислугой», которые режиссировала. По ходу недавнего совместного интервью для New York Times отец и дочь Шьямаланы пришли к заключению, что они — хорошая команда, потому что при работе над сценарием Ишана представляет сторону Лиэнн, а сам М.Найт Шьямалан — чету Тернеров. В «Доме с прислугой» тандем отец-дочь сработал на отлично, буквально отзеркалив беспечность молодости и трезвый взгляд старших поколений. С помощью, пожалуй, самого легкомысленного эпизода в истории «Дома с прислугой» Ишана подготовила почву для одной из самых мрачных и страшных серий сериала в постановке отца. «Каждый сезон я режиссирую один или несколько самых рискованных эпизодов, — написал М.Найт Шьямалан в своем инстаграме. — С того момента, как мы начали работать над этой мрачной серией, я сказал: „Я снимаю это“». Похоже, мы становимся свидетелями зарождения новой шоубиз-династии: помимо работы с отцом Ишана также снимает клипы для своей старшей сестры, певицы Салеки. «Дом с прислугой» — это пьеса? В том же интервью Шьямалан-ст. признался, что на эстетику «Дома с прислугой» оказали влияние, в частности, фильм Райнера Вернера Фассбиндера «Страх съедает душу» 1974 года и бродвейские пьесы в целом. «Мне нравится думать, что „Дом с прислугой“ — это пьеса с четырьмя персонажами, которые почти не покидают дома», — заявил режиссер. Две женщины, прикованные к постели

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В третьем эпизоде многие зрители обратили внимание на некоторое внешнее сходство Дороти с больной женщиной в доме Марино. Очевидно, это не может быть просто случайным совпадением. Тем более в «Доме с прислугой», создатели которого, кажется, просчитывают каждую деталь. Вероятно, образ двух женщин, прикованных к постели, использован в «Доме с прислугой» для контраста. Возможно, больная в доме Марино — просто ничего особо не значащая женщина, которой, в отличие от Дороти, действительно нужна помощь и которая искренне заботится о своем супруге, а не орет на него. Но вполне вероятно, что это может быть что‑то большее, чем простое противопоставление. Дороти — главная злодейка? «Она не такая, как в телевизоре! Она эгоистичная, жестокая и злая», — говорит Лиэнн Тоби перед тем, как отключиться. В третьем и четвертом эпизодах Дороти показала, на что она готова пойти, чтобы получить свое. Мы все и так догадывались, что она не мать Тереза, но благодаря тем жирным мазкам, которые добавились к портрету героини в этих сериях, вырисовывается совсем уж неприятный образ. Два последних на данный момент эпизода «Дома с прислугой» ярко продемонстрировали нам настоящую Дороти — манипулятивную и не считающуюся ни с чьим мнением. С другой стороны, не стоит забывать, что перед нами доведенная до отчаяния мать, которая считает, что у нее похитили ребенка. Мы-то с вами знаем, что это не так, но для Дороти это реальность. К тому же «Дом с прислугой» славится тем, что его герои очень неоднозначные: в одной серии можно искренне сопереживать персонажу, а в следующей — ненавидеть его .

«Дом с прислугой» — экранизация «Волшебника страны Оз»?

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Один из пользователей Reddit предложил свою теорию, согласно которой «Дом с прислугой» — это экранизация «Волшебника страны Оз». Смотрите сами: Дороти — это торнадо, которое проносится сквозь дом Тернеров, Шон — человек, которому нужны новые мозги, Джулиан — тот, кому нужно сердце, Тоби нуждается в мужестве, Лиэнн — это хорошая ведьма, тетя Мэй — злая. Какие подсказки можно обнаружить в саундтреке к сериалу?

В конце января вышел саундтрек ко второму сезону «Дома с прислугой»: в его треклисте можно обнаружить несколько любопытных моментов. Например, название трека «Лиэнн наносит ответный удар» подсказывает нам, что проделки Дороти в третьем и четвертом эпизодах не пройдут безнаказанно, а композиция «Тетя Жозефина» указывает на то, что во втором сезоне нас ждет знакомство с новым персонажем, еще одной, возможно зловещей, тетушкой. Финальный эпизод, кстати, так и называется — «Жозефина». Но самое интригующее название трека это, конечно, «Мальчик найден» . В «Доме с прислугой» все-таки происходит что‑то мистическое? Четвертый эпизод, в котором Шон волшебным образом излечивается от всех своих недугов, когда в доме снова появляется Лиэнн, недвусмысленно намекает на то, что в сериале не для всего есть реалистичное объяснение. В доме Тернеров действительно происходит что‑то сверхестественное, или Лиэнн — просто превосходный психолог? Складывается впечатление, что Лиэнн вернула боль в обожженную руку Шона, чтобы разбудить его ровно в тот момент, когда она нуждалась в его помощи. «Вы снова чувствуете свою руку, не так ли?» — спрашивает она у Шона, отношение к которому явно изменила. Причем у нее нет никакого повода спрашивать об этом, ведь ранее Шон соврал ей о состоянии своей руки, сказав, что «она жутко болит». Вероятно, Лиэнн увидела, что Шон вовсе не тот закостенелый циник, каким он предстал перед ней в первом сезоне, и простила его, после чего все его чувства вернулись. По крайней мере, такой теории придерживаются зрители, которые считают, что у происходящего в сериале может быть только сверхъестественное объяснение. Как все события финала четвертой серии могли уместиться в 15 минут?

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Как мы уже знаем, Дороти просыпается ровно в два часа ночи и поднимается на чердак к Лиэнн. В финале четвертого эпизода на чердаке ее ждет сюрприз: вместо Лиэнн в кровати лежит манекен, а Лиэнн, ударив похитительницу метрономом (!) по голове сзади, сбегает. Очнувшись, Дороти догоняет Лиэнн у запертой входной двери и оглушает ее все тем же метрономом. В это время просыпается Шон и, спустившись, обнаруживает Лиэнн закопанной в подвале. Уже на то, чтобы закопать человека в подвале, явно потребуется больше 15 минут, но создатели сериала на этом не останавливаются. В отпущенные героям 15 минут Шон умудряется также откопать Лиэнн, отправить ее в душ, дать новую одежду, и только после этого мы видим, как Дороти ложится спать, при этом на ее часах 2.15. Вряд ли Шьямалан и его команда допустили такую ошибку, они явно хотят нам на что‑то намекнуть. Вот только пока непонятно на что. Возможно, в доме Тернеров что‑то не так с часами? Может, поэтому и нужен был метроном? Возможно, узнаем в следующей серии. Что означают имена, которые Шон и Лиэнн дают манекену на чердаке?

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Кстати, насчет манекена. Когда Шон все-таки пробирается на чердак и встречается там с Лиэнн, у них завязывается короткий диалог о манекене. «О, ты нашла Анджелу», — говорит Шон Лиэнн. «Я называю ее миссис Баррингтон», — отвечает та. Эти имена, как многие наверняка догадались, используются здесь неспроста. «Анджела» — драма 1995 года о 10-летней девочке, которая пытается очистить себя и своих близких от грехов с помощью выдуманных ею обрядов, чтобы помочь своей психически нездоровой матери. «Мисс Баррингтон» — сексплотейшен-комедия 1974 года о социопатке, которая манипулирует своими богатыми мужьями, а потом убивает их. То, что Лиэнн дала такое имя манекену с чердака, неудивительно — разозленная героиня явно намекает на свою манипулятивную похитительницу Дороти. Удивительно другое: откуда глубоко верующая девушка из религиозной секты знает о таких фильмах?! Зачем в четвертой серии столько яиц?

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Даже не очень внимательные зрители обратили внимание, что в эпизоде «Два часа после полуночи» все постоянно едят разнообразные яйца. Что это может означать? Если по-быстрому погуглить, то выяснится, что яйца традиционно являются символом жизни, обновления, начала нового, перерождения. В христианстве яйца символизируют воскрешение и вечную жизнь, победу жизни над смертью. Все это так или иначе связано с темами, поднятыми в «Доме с прислугой». Но, если копнуть немного глубже, выяснится, что яйца также могут символизировать душу человека. В знаменитой сцене из «Сердца ангела» Алана Паркера дьявол в исполнении Роберта Де Ниро съедает яйцо на глазах героя Мики Рурка со словами: «В некоторых религиях яйцо символизирует человеческую душу, вы знали это?» Примечательно, что в одной из сцен Шон приносит к Лиэнн на чердак столетние яйца, приготовленные с помощью чая. Это очень необычное угощение, издающее сильный неприятный запах сероводорода, который издавна ассоциировался с чем‑то потусторонним. Довольно необычно угощать таким блюдом неподготовленного человека. Возможно, это символ гниющих душ обитателей дома Тернеров? Сколько рабочих трудится в подвале Тернеров? Четвертый сезон подбросил пару поленьев в, казалось бы, затухающий костер теории о том, что штаб-квартира сектантов «Церкви малых святых» находится прямо под домом Тернеров. Обратите внимание, что в дом Тернеров входят двое ремонтных рабочих, а выходят трое .

Одержимость куриными сэндвичами

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В разборе второго эпизода мы предположили, что все репортажи Дороти что‑нибудь да и значат. Но пока непонятно, на что намекает ее новостной сюжет о беспорядках, связанных с куриными сэндвичами. Очевидно, имеются в виду те самые «божественные сэндвичи», которые в первом эпизоде расхваливал Джулиан. Но и эта сцена не особенно помогает понять, к чему ведут создатели сериала. Можно ли считать это своеобразной критикой современного общества потребления (чего в сериале традиционно хоть отбавляй) и отсылкой к реально случившимся в Мэриленде беспорядкам, связанным с куриными сэндвичами Popeyes, или это что‑то большее? Как это ни печально, стоит признать, тайна куриных сэндвичей может так и остаться нераскрытой.