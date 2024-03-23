Жители Иваново пообещали сжечь барбершоп, где работал один из подозреваемых в теракте в «Крокусе»

В Ивановской области сотрудники барбершопа столкнулись с пожеланиями смерти и угрозами поджога. В заведении работал один из подозреваемых в участии в теракте в «Крокус Сити Холле».
На скриншотах из паблика заведения во «ВКонтакте» автор одного из постов угрожает поджечь дома коллег подозреваемого, а другой пишет, что «скоро ваша шаражка будет гореть, как на Масленицу чучело». Еще один запостил исламофобный мем. Сейчас эти посты удалены со страницы, также там закрыты комментарии.
Директорка заведения Ямина Сафиева в разговоре с журналистами «Московского комсомольца» выразила опасение за свою жизнь. По ее словам, Мухаммадсобир Файзов, которого полиция подозревает в участии в теракте, проработал у нее всего три месяца.
«Нам целый день звонят, пишут угрозы, я боюсь за свою жизнь. Файзов у нас работал чуть меньше трех месяцев. В ноябре устроился, 11 января уволился», — плачет она.
«Сегодня утром проснулась, а нас заваливают ужасными сообщениями, люди желают смерти, звонят мне. Я беременная, не знаю, что делать. Боюсь выходить на улицу. Сейчас поедем в Следственный комитет давать показания», — добавляет она.
Салон мужской красоты находится в небольшом городке Тейково. Файзов переехал туда из Иваново.
«Ничего подозрительного за ним мы не замечали. Он считался хорошим мастером, раньше работал в ивановском барбершопе. Жил он один, семьи не было. Не бедствовал, ни в чем особо не нуждался. У него был дорогой телефон, не ущемлял себя. Не знаю, что у человека в голове было. Никаких странностей я за ним не замечала», — рассказывает о мужчине Сафиева.