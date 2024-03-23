Жители Иваново пообещали сжечь барбершоп, где работал один из подозреваемых в теракте в «Крокусе»

«Ничего подозрительного за ним мы не замечали. Он считался хорошим мастером, раньше работал в ивановском барбершопе. Жил он один, семьи не было. Не бедствовал, ни в чем особо не нуждался. У него был дорогой телефон, не ущемлял себя. Не знаю, что у человека в голове было. Никаких странностей я за ним не замечала», — рассказывает о мужчине Сафиева.