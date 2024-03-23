Жители Иваново пообещали сжечь барбершоп, где работал один из подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Сегодня в 13:17
Фото: со страницы барбершопа в «Яндекс Картах»

В Ивановской области сотрудники барбершопа столкнулись с пожеланиями смерти и угрозами поджога. В заведении работал один из подозреваемых в участии в теракте в «Крокус Сити Холле».

На скриншотах из паблика заведения во «ВКонтакте» автор одного из постов угрожает поджечь дома коллег подозреваемого, а другой пишет, что «скоро ваша шаражка будет гореть, как на Масленицу чучело». Еще один запостил исламофобный мем. Сейчас эти посты удалены со страницы, также там закрыты комментарии.

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Директорка заведения Ямина Сафиева в разговоре с журналистами «Московского комсомольца» выразила опасение за свою жизнь. По ее словам, Мухаммадсобир Файзов, которого полиция подозревает в участии в теракте, проработал у нее всего три месяца.

«Нам целый день звонят, пишут угрозы, я боюсь за свою жизнь. Файзов у нас работал чуть меньше трех месяцев. В ноябре устроился, 11 января уволился», — плачет она.

«Сегодня утром проснулась, а нас заваливают ужасными сообщениями, люди желают смерти, звонят мне. Я беременная, не знаю, что делать. Боюсь выходить на улицу. Сейчас поедем в Следственный комитет давать показания», — добавляет она.

Салон мужской красоты находится в небольшом городке Тейково. Файзов переехал туда из Иваново.

«Ничего подозрительного за ним мы не замечали. Он считался хорошим мастером, раньше работал в ивановском барбершопе. Жил он один, семьи не было. Не бедствовал, ни в чем особо не нуждался. У него был дорогой телефон, не ущемлял себя. Не знаю, что у человека в голове было. Никаких странностей я за ним не замечала», — рассказывает о мужчине Сафиева.

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