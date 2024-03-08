Посольство США предупредило о возможных терактах в Москве в ближайшие два дня

Посольство США в России заявило, что экстремисты готовят теракты в Москве в ближайшие два дня. Информация об этом появилась на сайте дипмиссии.
«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать большие скопления людей в Москве, включая концерты, и гражданам США рекомендовано избегать больших толп в течение следующих 48 часов», — заявили в посольстве.
Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Россию до максимального, четвертого. Планы экстремистов в пресс-релизе дипмиссии описываются как «неизбежные» (imminent).
Американские дипломаты советуют избегать больших скоплений людей, следить за обновлениями местных СМИ и быть в курсе своего окружения.
Предупреждение посольства США также появилось на сайте МИД Великобритании. Ведомство посоветовало британским гражданам воздержаться от поездок в Россию.
МИД и МВД России пока никак не прокомментировали предупреждение американской дипмиссии. Главред RT Маргарита Симоньян так высказалась на эту тему: «Недорогие 'партнеры'! Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и сделали. А если нет — то это пособничество».
В Москве на 8 марта запланированы десятки праздничных мероприятий в честь Международного женского дня.