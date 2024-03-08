Посольство США предупредило о возможных терактах в Москве в ближайшие два дня

МИД и МВД России пока никак не прокомментировали предупреждение американской дипмиссии. Главред RT Маргарита Симоньян так высказалась на эту тему: «Недорогие 'партнеры'! Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и сделали. А если нет — то это пособничество».