Посетитель «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста и помог зрителям спастись

Посетитель «Крокус Сити Холла» помог десяткам зрителей спастись, обезвредив террориста. Об этом свидетельница рассказала телеграм-каналу Baza.
61-летняя Елена пришла на концерт «Пикника» вместе с дочерью и знакомым. Во время стрельбы они находились в Бельетаже. Они не сразу поняли, что началась стрельба — звук выстрелов они приняли за фейерверк.
По словам очевидицы, посетители ринулись к сцене, потому что неподалеку находился запасной выход. Однако позже Елена заметила в той стороне террориста, который расстреливал бегущую толпу.
«Все напирали, чтобы быстрее пройти через сцену. Никто не понимал, что около сцены тоже стоял террорист», — говорит она.
Женщина спряталась за щитком. Через какое‑то время стрельба прекратилась, когда Елена выглянула из укрытия, она увидела, как неизвестный молодой человек прыгнул на террориста, отнял у него автомат, завалил его и ударил прикладом.
«Молодой человек на него прыгнул. Я не видела, как он прыгнул, я просто видела, как он уже отнял у него автомат и прикладом его бил», — вспоминает свидетельница.
«Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу. Очень много народу он спас. Я не знаю, остался ли он жив…», — добавляет она.
По её оценке, благодаря поступку мужчины несколько десятков человек смогли выбраться из здания. Однако судьбу спасителя она не знает — покинув зал, она вновь услышала выстрелы.
По последним данным СК, в результате теракта погибли 93 человека, однако это число может возрасти. «112» приводит цифры в 100 жертв и 200 пострадавших.