В Таджикистане заявили, что 3 из 4 подозреваемых в теракте в «Крокусе» оказались непричастны

По информации телеграм-канала Astra, Назаров в пятницу находился с родственниками и во время нападения на концертный зал ужинал у родителей. Кроме того, в субботу мужчина увидел свое фото в ориентировке и сам отправился сообщить об ошибке местным силовикам. Эту информацию им подтвердила сестра подозреваемого.