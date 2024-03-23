В Таджикистане заявили, что 3 из 4 подозреваемых в теракте в «Крокусе» оказались непричастны

МВД Таджикистана заявило, что трое из четырех ранее названных подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» непричастны к преступлению.
Ориентировки на четырех мужчин утром опубликовал телеграм-канал Baza. Согласно им, полиция Брянской области искала граждан Таджикистана Риводжидина Исломова, Махмадрасула Насриддинова, Шохинджони Сафолзода и Рустама Назарова.
«Ориентировки разосланы во все отделы полиции в ЦФО. На поиски подозреваемых ориентирован весь личный состав», — говорится в сообщении.
Таджикистанские сотрудники МВД отметили, что сообщение телеграм-канала «не имеет реальной почвы». По данным ведомства, Исломов и Насриддинов приехали из Российской Федерации в Республику Таджикистан 26 ноября 2023 года «и находятся по месту жительства».
Третий мужчина, Руслан Назаров, является жителем Самары. По данным иностранной службы, он «в настоящее время осуществляет деятельность в городе Самаре Российской Федерации в качестве водителя пассажирского транспорта».
«В момент совершения террористического акта он находился в городе Самаре и не имеет отношения к данному преступлению», — подчеркнули в МВД.
По информации телеграм-канала Astra, Назаров в пятницу находился с родственниками и во время нападения на концертный зал ужинал у родителей. Кроме того, в субботу мужчина увидел свое фото в ориентировке и сам отправился сообщить об ошибке местным силовикам. Эту информацию им подтвердила сестра подозреваемого.
О задержании 11 подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» сегодня отчитался директор ФСБ Александр Бортников. По его данным, полицейские поймали в том числе и четырех террористов, участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».
На различных видео, опубликованных Маргаритой Симоньян и Mash, видны трое других задержанных. Один из них, Мухаммадсобир Файзов, был доставлен в больницу с ранением глаза. Двое других были допрошены.