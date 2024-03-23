В сети появился допрос подозреваемого в теракте. Он сказал, что «застрелил людей за деньги»

Сегодня в 13:55
Фото: Маргарита Симоньян/Telegram

В сети появились видео с задержанным по подозрению в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Он рассказал, что ему обещали «где‑то полмиллиона рублей» за преступление.

На видео показан мужчина, лежащий лицом вниз, а затем поднятый на колени. Он называет себя Шамсиддином, родившимся в 1998 году.

По словам задержанного, из обещанных ему денег он получил половину на банковскую карту. С ним связались в телеграме, у контакта не было имени и фамилии, но подозреваемый назвал его «помощником проповедника». Оружие и боеприпасы преступники забрали из тайников.

Ранее Baza писала, что четверо подозреваемых имеют гражданство Таджикистана. Однако источник «112» утверждает, что задержанные — уроженцы других стран, имеют паспорта РФ.

Трое граждан Таджикистана, копии якобы ориентировок на которых появились в телеграм-каналах после теракта в Подмосковье, не причастны к преступлению, передает ТАСС. По данным МВД Таджикистана, двое из них находятся в стране, один работает в Самаре.

Подробности по теме
Жители Иваново пообещали сжечь барбершоп, где работал один из подозреваемых в теракте в «Крокусе»
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами