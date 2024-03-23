Задержаны 11 подозреваемых в участии в теракте в «Крокус Сити Холле»

Сегодня в 10:44
Фото: из соцсетей

ФСБ отчиталось о задержании 11 подозреваемых в участии в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

О задержании директор службы Александр Бортников доложил Владимиру Путину. Среди 11 человек есть четверо, непосредственно участвовавших в атаке.

В Кремле добавили, что ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте в «Крокусе».

Источник агентства поведал журналистам, что российским спецслужбам поступила информация от США о готовящемся теракте, но она имела общий характер и не содержала конкретики.

Ранее депутат Александр Хинштейн подтвердил задержание двоих подозреваемых в Брянской области. По его словам, их машина не остановилась по требованию полиции, и началась стрельба.

Одного мужчину удалось задержать сразу, второго догнали позже. при обыске в машине найдены пистолет ПМ и магазин к автомату АКМ.

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