Задержаны 11 подозреваемых в участии в теракте в «Крокус Сити Холле»

ФСБ отчиталось о задержании 11 подозреваемых в участии в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
О задержании директор службы Александр Бортников доложил Владимиру Путину. Среди 11 человек есть четверо, непосредственно участвовавших в атаке.
В Кремле добавили, что ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте в «Крокусе».
Источник агентства поведал журналистам, что российским спецслужбам поступила информация от США о готовящемся теракте, но она имела общий характер и не содержала конкретики.
Ранее депутат Александр Хинштейн подтвердил задержание двоих подозреваемых в Брянской области. По его словам, их машина не остановилась по требованию полиции, и началась стрельба.
Одного мужчину удалось задержать сразу, второго догнали позже. при обыске в машине найдены пистолет ПМ и магазин к автомату АКМ.