МИД и Минюст предложили Путину исключить «Талибан»* из списка террористов

«Талибан» правил в Афганистане с 1996 по 2001 год и вернулся к власти в 2021-м после вывода американских войск из страны. Придя к власти, талибы обещали, что обеспечат соблюдение прав женщин, однако затем они вводили все новые запреты. Так, девушкам запретили заниматься спортом, появляться на людях без хиджаба, отправляться в поездки на расстояние более 72 км без родственника-мужчины, посещать национальный парк и другое.