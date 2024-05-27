МИД и Минюст предложили Путину исключить «Талибан»* из списка террористов

МИД и Минюст доложили Владимиру Путину, что движение «Талибан»* можно исключать из списка запрещенных организаций. Об этом директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов рассказал агентству ТАСС.
По словам Кабулова, позиция была согласована с другими ведомствами. Исключение «Талибана» из реестра террористов он назвал обязательным для признания правительства талибов.
Сейчас Россия гораздо ближе к признанию «Талибана», чем во время его прихода к власти в 2021 году, «но еще есть отдельные моменты, которые стоит преодолеть», отметил представитель МИД.
Он добавил, что Москва не планирует проводить какие‑либо мероприятия или обмениваться поздравительными телеграммами с талибами в связи с 105-летием установления дипотношений между РФ и Афганистаном. «Чисто по формальной причине — отсутствие официального признания», — пояснил он.
Одновременно Россия пригласила представителей «Талибана» поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в этом году с 5 по 8 июня. Талибы уже участвовали в ПМЭФ в 2022 году.
В апреле в МИД говорили, что вместе с другими профильными ведомствами прорабатывают вопрос о снятии с движения «Талибан» статуса террористической организации.
«Талибан» — радикальное религиозно-политическое военизированное движение, в основе идеологии которого лежит исламский фундаментализм. Его представители несут ответственность более чем за десяток терактов. В 2018 году боевики движения напали на отель «Интерконтиненталь» в Кабуле и убили, по разным сведениям, от 18 до 43 человек.
«Талибан» правил в Афганистане с 1996 по 2001 год и вернулся к власти в 2021-м после вывода американских войск из страны. Придя к власти, талибы обещали, что обеспечат соблюдение прав женщин, однако затем они вводили все новые запреты. Так, девушкам запретили заниматься спортом, появляться на людях без хиджаба, отправляться в поездки на расстояние более 72 км без родственника-мужчины, посещать национальный парк и другое.
29 марта талибы решили насмерть забивать камнями женщин за измену. Верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада назвал тех, кто сочтет это нарушением прав женщин, «служителями сатаны».
В прошлом месяце в России включили в список террористов театральную режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Их судят по обвинению в оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный Сокол», получивший две «Золотые маски».
* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность на территории страны запрещена.