Талибы запретили женщинам заниматься спортом, поскольку при этом видны их лица и тела. Об этом заявил заместитель главы комиссии движения «Талибан»* по культуре Ахмадулла Васик в эфире австралийского канала SBS News.

По его словам, правительство не пойдет на компромиссы в этом вопросе, напомнив, что ислам позволяет выходить женщинам на улицу только по необходимости, а спорт таковым не является.

«Я не думаю, что женщинам можно будет играть в крикет, потому что им необязательно играть в крикет. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эру масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры», — сказал Васик.

Министр спорта Австралии Ричард Колбек отметил, что такое решение ставит под вопрос участие мужской сборной Афганистана по крикету против Австралии. Чтобы провести мероприятие, необходимо наличие мужских и женских команд. По его словам, исключение женщин из спорта неприемлемо на любом уровне.

«Мы не переступим через исламские ценности, даже если это вызовет противоположную реакцию. Мы не оставим наши исламские правила», — добавил заместитель главы афганской комиссии по культуре.

7 сентября движение «Талибан» объявило состав временного правительства Афганистана. В него вошли только мужчины, хотя ранее талибы обещали включить женщин в процесс создания нового государства.

* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.