Женю Беркович и Светлану Петрийчук включили в список террористов

Росфинмониторинг включил театральную режиссерку Женю Беркович и театрального драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов.
Также в список Росфинмониторнга включили националистическую организацию «Русский добровольческий корпус»*.
По закону попавшим в этот список запрещено пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета в банках и использовать деньги на них. В перечень Росфинмониторинга заносят людей, в отношении которых возбуждены уголовные дела по «экстремистским» и «террористическим» статьям.
Петрийчук и Беркович судят по обвинению в оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный Сокол», получивший две «Золотые маски». С мая 2023 года девушки находятся в СИЗО, суд регулярно продлевает им арест в качестве меры пресечения.
Уголовное дело на театральных деятельниц завели на основании «деструктологической» экспертизы, которую проводил религиовед Роман Силантьев вместе с главой Центра лингвистической экспертизы МГЛУ Галиной Хизриевой. Силантьев в этом вузе заведует кафедрой деструктологии — дисциплины, созданной им самим и считающейся рядом экспертов лженаучной.
Экспертиза Силантьева выявила в «Финисте Ясном Соколе» признаки следующих «деструктивных идеологий»: ИГИЛ*, субкультуры русских жен-неофиток террористов, а также «идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».
Позже была проведена еще одна экспертиза по делу. Ее авторка — сотрудница ФСБ Светлана Мочалова — тоже пришла к выводу, что постановка Беркович и Петрийчук оправдывает терроризм. По мнению Мочаловой, обвиняемые специально сформировали в пьесе «романтический образ террориста», чтобы сделать его «интересным и привлекательным для девушек и женщин».
Сотрудница ФСБ упрекнула Беркович и Петрийчук в дискриминации мужчин и добавила, что фигурирующий в пьесе шариатский брак «подразумевает различные формы полиамории», «практически гарантирует невозможность возвращения женщины в русло традиционной семейной жизни». Экспертка утверждает, что само произведение может сформировать «желание или побуждение к осуществлению противоправной (террористической) деятельности».
Спектакль «Финист Ясный Сокол» посвящен девушкам, которые решили выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки легли реальные приговоры и допросы женщин.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) и ИГИЛ признаны в России террористическими организациями, их деятельность в стране запрещена.