Женю Беркович и Светлану Петрийчук включили в список террористов

Позже была проведена еще одна экспертиза по делу. Ее авторка — сотрудница ФСБ Светлана Мочалова — тоже пришла к выводу, что постановка Беркович и Петрийчук оправдывает терроризм. По мнению Мочаловой, обвиняемые специально сформировали в пьесе «романтический образ террориста», чтобы сделать его «интересным и привлекательным для девушек и женщин».