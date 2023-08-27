Исполняющий обязанности министра добродетели и порока Мохаммад Халед Ханафи, представляющий «Талибан»*, запретил женщинам посещать единственный в Афганистане национальный парк Банди-Амир. Об этом сообщает афганское новостное агентство TOLOnews.
Мохаммад Халед Ханафи поручил следить за запретом всем старейшинам, полиции нравов и службам безопасности.
По его словам, в парке женщины не соблюдают правила ношения хиджаба или вовсе его снимают. Пока не будут установлены соответствующие правила, они не смогут в него ходить.
«Туризм — это не жизненная необходимость», — сказал представитель «Талибана».
«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе прошлого года — через несколько месяцев после вывода из страны войск США и НАТО. За время своего правления движение ввело множество запретов в отношении женщин — в частности, им больше нельзя заниматься спортом и получать любое образование, включая школьное.
*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.