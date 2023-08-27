«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе прошлого года — через несколько месяцев после вывода из страны войск США и НАТО. За время своего правления движение ввело множество запретов в отношении женщин — в частности, им больше нельзя заниматься спортом и получать любое образование, включая школьное.