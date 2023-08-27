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«Туризм — это не жизненная необходимость»: талибы запретили женщинам посещать национальный парк

Виктория Шанина
Сегодня в 20:05

Исполняющий обязанности министра добродетели и порока Мохаммад Халед Ханафи, представляющий «Талибан»*, запретил женщинам посещать единственный в Афганистане национальный парк Банди-Амир. Об этом сообщает афганское новостное агентство TOLOnews.

Мохаммад Халед Ханафи поручил следить за запретом всем старейшинам, полиции нравов и службам безопасности.

По его словам, в парке женщины не соблюдают правила ношения хиджаба или вовсе его снимают. Пока не будут установлены соответствующие правила, они не смогут в него ходить.

«Туризм — это не жизненная необходимость», — сказал представитель «Талибана».

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе прошлого года — через несколько месяцев после вывода из страны войск США и НАТО. За время своего правления движение ввело множество запретов в отношении женщин — в частности, им больше нельзя заниматься спортом и получать любое образование, включая школьное.

*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.

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Мохаммад Халед
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