МИД и Минюст прорабатывают вопрос об исключении «Талибана»* из списка террористов

МИД, Минюст и другие российские профильные ведомства прорабатывают вопрос о снятии с движения «Талибан»* статуса террористической организации. Об этом «Газете.ru» заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
«Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны», — отметили в МИДе.
Ранее делегацию «Талибан» пригласили поучаствовать в форуме «Россия — Исламский мир», который пройдет в Казани в мае. Спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов сказал, что РФ на регулярной основе сотрудничает с талибами по антитеррору.
«Талибан» — радикальное религиозно-политическое военизированное движение, в основе идеологии которого исламский фундаментализм. Его представители несут ответственность за более чем десяток терактов. В 2018 году боевики движения напали на отель «Интерконтиненталь» в Кабуле и убили, по разным сведениям, от 18 до 43 человек.
«Талибан» правили в Афганистане с 1996 по 2001 год и вернулись к власти в 2021-м после вывода американских войск из страны. Придя к власти, талибы обещали, что обеспечат соблюдение прав женщин. Однако затем они вводили все новые и новые запреты. Так, девушкам запретили заниматься спортом, появляться на людях без хиджаба, отправляться в поездки на расстояние более 72 км без родственника-мужчины, посещать национальный парк и другое.
29 марта талибы решили насмерть забивать камнями женщин за измену. Верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада назвал тех, кто сочтет это нарушением прав женщин, «служителями сатаны».
* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность на территории страны запрещена.